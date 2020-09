Lupamat Kompresör’den tekstile özel çözümler

Paylaş

Basınçlı hava çözümü olarak kompresörler endüstriyel bir üretimin olmazsa olmaz parçalarıdır. Farklı tiplerde ve özelliklerde üretilen kompresörler her sektörün kendine özgü̈ talebine uygun olarak tasarlanıyor. Her sektöre uygun, farklı tipte ve kapasitede kompresörler üreten Lupamat, aynı zamanda yerli üretim gerçekleştirdiği için Türk ekonomisine önemli bir katma değer sunuyor. Lupamat Kompresör Yurt İçi ve Yurt Dışı Pazarlama Müdürü̈ Tolga Kaynar, İzmir merkezli firmanın çalışmaları ve tekstil endüstrisine dönük çözümleri hakkında açıklamalarda bulundu. Basınçlı hava sektöründe 50 yılı aşkın bir deneyime sahip olduklarının altını çizen Kaynar, çok geniş̧ bir ürün yelpazesine sahip olduklarını ve her sektöre özel çözümlerinin olduğunu dile getirdi. 2018 yılında Ar-Ge merkezi açtıklarını hatırlatan Kaynar, burada geliştirilen katma değeri yüksek ürünlerin portföyde önem kazandığını belirtti. Kaynar, Endüstri 4.0 uyumluluğu göz önünde bulundurularak geliştirilen ve üretilen yeni nesil kompresörlerin, enerji tasarruflu, yüksek verimli olduğunu, bunun yanı sıra 24 saat izleme, kontrol ve geri bildirim gibi akıllı özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

Lupamat Kompresör sektörde fark oluşturuyor

Lupamat Kompresör’ün çözüm sağladığı ana sektörlerin başında tekstil geliyor. Tolga Kaynar, zengin ürün portföyleri ile tekstil üretim sürecindeki bütün uygulamalar için tercih edilen bir marka haline geldiklerini söyledi. “Kompresörlerimiz hem donanımları hem de uzun ömürlü̈ oluşlarıyla tekstilcilerin ihtiyaçlarına net yanıt veriyor. Bu özellikleriyle sektörde fark oluşturuyor” diyen Kaynar, özellikle tekstüre için geliştirilen yeni nesil düşük basınç yüksek verimli kompresörlerin müşterilerden tam not aldığını aktardı. Tekstüre işleminde sentetik ipliklerin doğal elyaflardan üretilmiş̧ ipliklere benzetildiğini ve daha üstün özellikler kazandığını ifade eden Kaynar, sözlerine şöyle devam etti; “Kompresörlerimizin özellikle düşük basınçta maksimum verimlilik göstermesi tekstilciler için çok önemli. Tekstil sektörünün ihtiyaç̧ ve talepleri doğrultusunda geliştirdiğimiz bu kompresörler ortam koşulları ne kadar kötü olursa olsun maksimum performans gösteriyor.” Ar-Ge çalışmaları ile farklı sektörlere hitap eden katma değeri yüksek kompresörler üretmeyi başardıklarını dile getiren Tolga Kaynar, tüm dünyayı etkisi altına alan ve güncelliğini koruyan pandemi ve sektörün durumu ile ilgili sorularımızı cevaplandırdı.

Covid-19 salgını yayılmasından itibaren süreci nasıl yönetiyorsunuz?

“Bildiğiniz gibi Covid-19 bütün dünyayı etkisi altına aldı. Salgın henüz ülkemizde görülmediği halde süreci başlatmıştık. Tabii ki önceliğimiz çalışanlarımızı, çalışanların ailelerini, iş ortaklarımızı ve tedarikçilerimizi bu salgından korumaktı. Bu sebeple süreci yakından takip eden ve yöneten bir ekip oluşturduk. Üretim ve tedarik faaliyetlerimizin kesintisiz yapılabilmesi için resmi makamların yönlendirilmeleri takip ettik ve gerekli tüm önlemler alındı. Bu süreçte personellerimizin önemli bir kısmı evden dijital ortamda çalışmaya başladı. Dijital araçları kullanarak iletişimimiz kesintisiz devam etmesini sağladık ve bu durumu sürdürüyoruz. Üretim ve sevkiyat süreçlerimizin aksamaması için bu departmanlarımızda çalışan arkadaşlarımız dönüşümlü olarak çalışmalara devam etmekteler. Fabrikamız, ofislerimiz ve araçlarımız periyodik olarak dezenfekte ediliyor ve bütün tedarikçi ve müşteri ziyaretleri askıya alınmış olup görüşmeler internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. Alınması gereken önlemler ve olası hastalık belirtilerini gösteren yönergeler oluşturuldu. Bütün altyapımızla en kötü senaryolara hazır olduğumuzu belirtmek isterim.”

Bu salgında bütün sektörler etkilendi. Basınçlı hava kullanımında sektörünüzde ne gibi değişiklikler oldu?

“Bildiğiniz gibi basınçlı hava hayatımızın her alanında kullanılmaktadır. Tabi dediğiniz gibi bütün sektörler bu süreçte etkilendi. Salgın sürecinde önceliklerimiz sağlık, gıda, içecek, ilaç̧, koruyucu ekipman olduğu için bu sektörlerde bir duraksama söz konusu olmadığı gibi ciddi bir talep artışı da kaydedilmiştir. Özellikle hastanelerde basınçlı hava kullanımlarının kesintisiz performans sağlaması ve sürdürebilirliği oldukça önem kazandı. Bizim bu sektöre özel %100 yağsız ve ISO 8573-1 (Class zero) sertifikasına sahip ürünlerimizin satışlarında ciddi bir artış̧ gözlemlenmiştir.”