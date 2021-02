Lenzing’den denim sektöründe sürdürülebilirliği artıracak yeni Indigo Color teknolojili TENCEL™ Modal elyaflar

Paylaş

Lenzing Grubu, tanıtımını yaptığı yeni Indigo Color teknolojili TENCEL™ markalı modal elyaflarla denim sektöründe sürdürülebilir ürünleri teşvik ediyor. Bu yeni ürünlerin arkasındaki öncü Indigo Color teknolojisi, tek aşamalı boyama işlemi ile indigo pigmentini doğrudan TENCEL™ markalı modal elyaflara katıyor. Bu işlemle hem ciddi anlamda kaynak tasarrufu sağlanıyor hem de geleneksel indigo boyama yöntemine göre daha kalıcı renkler elde ediliyor. Bu yenilikçi ürün, kullanım ömrü boyunca yüksek çevre standartlarındaki ürünlere verilen çevresel mükemmellik etiketi olan AB Eko-etiketini (EU Ecolabel[1]) taşıyor[2].

Markalar ve tedarik zinciri ortaklarının sürdürülebilirlik arayışı arttıkça denim sektörünün çevreye duyarlı alternatiflere olan talebi de hızla artıyor. Lenzing, botanik kökenli ham maddeleri ve sorumlu üretim süreçleri ile çevreye zararlı denim üretim süreçlerine karşı koymak için ortaklarıyla yakın işbirliği yapıyor. Lenzing için önemli bir market olan denim sektörüne, kumaşların ve giysilerin ekolojik ayak izini azaltmaya yardımcı olacak Indigo Color teknolojili TENCEL™ Modal elyafların tanıtımı yapıldı. Sürdürülebilirlik gözetilen ağaç kaynaklarından elde edilen, ağırlıklı olarak kayın ağacından ve Avusturya’da üretilen bu yeni ürün, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından BioPreferred® olarak seçilmiştir.

Lenzing AG Global Tekstil Grubu Başkan Yardımcısı Florian Heubrandner,

“İnovasyon, sektöre yön veren özellikleriyle sürdürülebilir elyaf tedariğinden ve üretim süreçlerine kadar çevremizi korumak hedefiyle her zaman yaptığımız işin odağında yer almıştır. Geleneksel üretim süreçlerini modernize ederek yenilenebilir ve çevreye duyarlı materyallerle öncü teknolojimizi hayata geçiren Indigo Color teknolojili TENCEL™ Modal elyaflar; denim sektöründe indigo uygulamalarına ve sürdürülebilirliğe yeni bir ölçüt getirmektedir.” dedi.

Indigo Color teknolojili TENCEL™ Modal elyafların ilk lansman ortakları arasında denim geliştirme alanında öncü vizyonu ile geniş kitleler tarafından “Denim’in Babası” olarak kabul edilen House of Gold’un kurucusu Adriano Goldschmied de bulunuyor.

Goldschmied,

“Denim sektöründe devrim niteliğinde bir değişime öncülük eden TENCEL™ markası, koleksiyonlarım için her zaman en çok tercih ettiğim çevre dostu elyaflardan biri olmuştur. Blue Diamond ve In The Loop gibi dokuma fabrikalarının yanı sıra makine üreticisi Shima Seiki ile işbirliği içerisinde dokuma, yuvarlak örme ve süveter kumaşlarda Indigo Color teknolojili TENCEL™ Modal elyafların kullanıldığı ‘Seed of Joy’ konsept kapsülünü piyasaya sürmekten büyük bir heyecan duyuyoruz.” diye belirtti.

Indigo Color teknolojisi üretim standartlarını yükseltirken atıkları da önemli ölçüde azaltıyor

Indigo Color teknolojisi, TENCEL™ Modal elyafların güçlü referansları üzerine yeni faydalar ekliyor. Geleneksel indigo boyama yöntemiyle karşılaştırıldığında, Indigo Color teknolojili TENCEL™ Modal elyaflar üstün kuru ve ıslak sürtme haslığı sayesinde daha kalıcı renkler sergiliyor. Evde yıkandığında renk solmasına karşı dirençli olmasının yanı sıra denim ürünlerde yıkama teknikleri kullanılarak yıkama efektleri de elde edilebiliyor. Doğal olarak çok yönlü olan Indigo Color teknolojili TENCEL™ Modal elyaflar, farklı elyaf karışımları ile de kullanılabiliyor.

Yoğun su ve enerji tüketen geleneksel indigo boyama ile karşılaştırıldığında, bu teknoloji ile önemli miktarda su, kimyasal ve elektrik tasarrufu sağlanarak boyama yapılıyor. Bu işlem sırasında ısı enerjisi kullanılmıyor ve daha az atık su üretiliyor. Ayrıca, boya üreticisi DyStar®’ın özel olarak geliştirdiği indigo pigmenti sayesinde Indigo Color teknolojili TENCEL™ Modal elyaflar, ultra düşük anilin seviyelerini garanti eden OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikasını alabiliyor.

DyStar® Denim Teknoloji Müdürü Günther Widler,

“Bu indigo pigmenti, Almanya’da Indigo Sentezi ile ilgili on yılı aşkın çalışmalarımız sonucunda özel olarak geliştirildi. 25 yıl önce, sürdürülebilir üretime olan talebi karşılamak için bir çok çevre ödülünün sahibi olan DyStar® Indigo Vat %40’ı geliştirdik.” dedi.

TENCEL™ Modal elyaflar denim performansını ve estetiğini sürdürülebilirlik ekseninde genişletecek

Indigo Color teknolojili TENCEL™ Modal elyafların lansmanı için Lenzing, Candiani ve Cone Denim gibi sektörün lider tedarik zinciri ortakları ile işbirliği yaptı.

Candiani Global Müdürü Alberto Candiani,

“Çevreye duyarlı bu elyaf tipinin üretimi ile sürdürülebilirlik odağında verimli bir işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz. Indigo Color teknolojili TENCEL™ Modal elyaflar, denimlerin performansını ve estetiğini sürdürülebilirlik ekseninde genişletmek için de harika bir ürünü temsil ediyor.” diye konuştu.

Cone Denim’in Başkanı Steve Maggard ise,

“Lenzing sürdürülebilir elyaflarda uzun yıllardır sektörünün lideri konumundadır. Tüketicilerin çevre bilincinin artmasıyla birlikte denim sektörünün verimliliğini ve rekabet gücünü koruması için daha akıllı materyaller ve inovasyonlarla gelişmesi gerekmektedir. Modal elyaflar için Indigo Color teknolojisini piyasaya sürmek ve denim üretiminde daha fazla sürdürülebilirliği teşvik etmek için TENCEL™ markasıyla işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.