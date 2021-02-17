Korteks pet şişeden polyester iplik üretecek

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Zorlu Tekstil Grubu şirketlerinden Korteks, döngüsel ekonomi tabanlı inovasyona dayalı yeni nesil tekstil yaklaşımıyla, 10 milyon dolar yatırımla devreye aldığı Polimer Geri Dönüşüm Tesisi ile Avrupa ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek %100 pet şişeden polyester iplik üretecek.

Avrupa’nın en büyük, entegre ve inovatif polyester iplik üretim merkezi Korteks, sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını büyütmeye devam ediyor.

Korteks, Zorlu Holding’in sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getiren Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda 10 milyon dolar yatırımla devreye aldığı Polimer Geri Dönüşüm Tesisi ile Avrupa ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek %100 pet şişeden polyester iplik üretecek. Tesiste pet şişe ve diğer üretim firesi ipliklerden polyester ipliğin hammaddesi olan “RPET Cips” üretimi yapılarak, bunlar filament polyester ipliğe dönüştürülecek.

Toplam 17000 m² kapalı alanda aylık 600 ton üretim kapasitesine sahip olacak Polimer Geri Dönüşüm Tesisi ile Korteks artık virgin PES iplik tesisinde sıfır üretim firesiyle üretim yapabilecek. Yerli ve yabancı müşterilerine; giyimden ev tekstili ve otomotive kadar polyesterin kullanıldığı tüm alanlarda kullanılabilen, böylesine çevreci bir üretim tekniğiyle üretilmiş, geniş bir ürün yelpazesi sunabilecek.

Korteks sürdürebilirliği 360 derecelik bir yaklaşımla yönetiyor

Pandemi sürecinde böylesine önemli bir yatırımı tamamladıkları için büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren Korteks Genel Müdürü Barış Mert, “Dünyanın içinden geçtiği bu süreç sürdürülebilir bir yaşamı hep birlikte inşa etmemizin gerekliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Biz Zorlu Grubu’nda Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getirerek bu konuda uzun bir süredir önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Korteks çatısı altında hammaddeden, iş süreçlerine su ve enerji yönetiminden nihai ürüne kadar tüm aşamalarda sürdürülebilirliği 360 derecelik bir yaklaşımla yönetiyoruz. Döngüsel ekonomi tabanlı inovasyona dayalı yeni nesil bir tekstil anlayışını adım adım hayata geçiriyoruz.

Pandemi sürecinde, daha sürdürülebilir bir yaşama olan inancımızla hayata geçirdiğimiz Polimer Geri Dönüşüm Tesisi bunun en güzel örneklerinden biri. Bu yatırımla, bir yandan kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanırken bir yandan da her geçen gün daha da büyük bir küresel sorun haline gelen plastik atıkların yarattığı çevresel etkinin azaltılmasına katkı sağlayacağız. 1 Ton geri dönüştürülmüş iplik üretimi için doğada biyolojik olarak parçalanamayan, tüketici atığı olan yaklaşık 110.000 adet plastik şişenin azaltılmasına katkıda bulunacağız. Plastik şişeler ve polyester bazlı iplik firesini geri dönüştürerek ekonomiye yeniden kazandıracak olan bu yatırım sayesinde döngüsel ekonominin doğası gereği enerji tasarrufu sağlayarak, sera gazı emisyonumuzu da azaltmış olacağız” dedi.