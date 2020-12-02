Korteks ‘enerji yönetimi’ nde zirvede

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İnovatif ve fonksiyonel iplikleriyle sektöründe öncü olan Korteks, Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmaları doğrultusunda hayata geçen ‘İklimlendirme Sistemlerinde Verimlilik ve Dijital Dönüşüm Çalışmaları’ projesiyle, Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde “Enerji Yönetimi” kategorisinde ödül aldı.

Korteks daha önce de aynı yarışmada Endüstride Suyun Verimli Kullanılması” projesi kapsamında “Su Yönetimi” kategorisinde ödüle layık görülmüştü. Korteks Genel Müdürü Barış Mert, İş Dünyasının Oscarları olarak bilinen ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde sahip oldukları ödülden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Mert, “Zorlu Holding’in tüm grup şirketlerimizde yaygınlaştırdığı Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde hayata geçirdiğimiz ‘İklimlendirme Sistemlerinde Verimlilik ve Dijital Dönüşüm Çalışmaları’ projemizle aldığımız ödül, sürdürülebilir bir yaşam yolunda bizim için en güzel hediyelerden. Aldığımız bu ödül, bir iş yapış biçimi haline getirdiğimiz sürdürülebilirliği; ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerimizi yönettiğimiz uygulama ve projelerimizle şekillendirme yolunda bize güç ve cesaret verecek” dedi.

Kısıtlı kaynaklara sürdürülebilir destek

Barış Mert, Akıllı Hayat 2030 vizyonu ile Korteks’in iklimlendirme sistemlerinin otomasyon ve yazılım sistemlerinin geliştirilerek, 16 adet Tekstüre-Büküm klima santralinin verimliliğini artırdıklarını belirtti.

Mert, “Projemiz ile yılda 5.478.000 kWh elektrik, 15.700 m³ su ve 7.600 kg kimyasal madde tasarrufu yapmayı başardık. Ayrıca atık su sarfiyatımızı yılda 2.300 m³ azaltarak dünyamızın kısıtlı kaynaklarını korumak adına önemli bir adım atmış olduk. Daha sürdürülebilir bir yaşam için katkımızı, Endüstri 4.0 başta olmak üzere farklı alanlarda hayata geçireceğimiz projelerle önümüzdeki dönemde de büyütmeye devam edeceğiz.”