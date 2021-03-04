Korona ortamında PPE

Hepimiz yeniliklerin zorunluluklardan doğduğunun farkındayız. Bu nedenle, Korona virüs sürecinde yüz koruyucu maskelerinin bulunamaması, evlerde dikilmesine neden oldu ve sıradan maskelerden gerçek bir tasarım maskeleri ortaya çıktı. Bu yazıda, ticari yüz maskelerinin özellikleri ve fonksiyonları konularındaki sorularınıza cevaplarını vereceğiz.

“Basit yüz maskesi”, aynı zamanda cerrahi maske olarak da bilinir. Esas olarak kullanıcının çevresini korumak için tasarlanmıştır; örneğin kullanıcının nefes alarak veya hapşırarak yayabileceği mikroplardan çevredekileri korur. Bu maskeler genellikle dokusuz malzemelerden yapılmış üç katmanlı sandviç tasarımdan (SMS) oluşur:

Katman 1: Spunbonded

Katman 2: Meltblown

Katman 3: Spunbonded

Bu üç katman genellikle termal olarak bağlanmış polipropilen (PP) ile birleştirilir. PP mikro elyaflardan yapılan meltblown katman, bu maskelerde mikrop ve sıvı bariyer özelliklerini sağlamaktan sorumludur. Meltblown nonwovenlar daki ince sonsuz lifler, insan saçından 70 kat daha incedir ve bu nedenle yer yer sadece bir mikrometre kalınlığında bir lif çapına sahiptir. Buna karşılık, genellikle halk arasında kullanılan pamuk kumaştan mamul maskeleri yapmak için kullanılan bir pamuk lifi genellikle 12 ila 35 micrometre kalınlığında ve 15 ila 56 mm uzunluğundadır. Filtre-aktif katmanlar üzerinde partiküllerin ayrılması, yani partiküllerin hava akışından ayrılması aşağıdaki ilkelere göre çalışır: