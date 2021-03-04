Korona ortamında PPE

Hepimiz yeniliklerin zorunluluklardan doğduğunun farkındayız. Bu nedenle, Korona virüs sürecinde yüz koruyucu maskelerinin bulunamaması, evlerde dikilmesine neden oldu ve sıradan maskelerden gerçek bir tasarım maskeleri ortaya çıktı. Bu yazıda, ticari yüz maskelerinin özellikleri ve fonksiyonları konularındaki sorularınıza cevaplarını vereceğiz.
“Basit yüz maskesi”, aynı zamanda cerrahi maske olarak da bilinir. Esas olarak kullanıcının çevresini korumak için tasarlanmıştır; örneğin kullanıcının nefes alarak veya hapşırarak yayabileceği mikroplardan çevredekileri korur. Bu maskeler genellikle dokusuz malzemelerden yapılmış üç katmanlı sandviç tasarımdan (SMS) oluşur:
Katman 1: Spunbonded
Katman 2: Meltblown
Katman 3: Spunbonded
Bu üç katman genellikle termal olarak bağlanmış polipropilen (PP) ile birleştirilir. PP mikro elyaflardan yapılan meltblown katman, bu maskelerde mikrop ve sıvı bariyer özelliklerini sağlamaktan sorumludur. Meltblown nonwovenlar daki ince sonsuz lifler, insan saçından 70 kat daha incedir ve bu nedenle yer yer sadece bir mikrometre kalınlığında bir lif çapına sahiptir. Buna karşılık, genellikle halk arasında kullanılan pamuk kumaştan mamul maskeleri yapmak için kullanılan bir pamuk lifi genellikle 12 ila 35 micrometre kalınlığında ve 15 ila 56 mm uzunluğundadır. Filtre-aktif katmanlar üzerinde partiküllerin ayrılması, yani partiküllerin hava akışından ayrılması aşağıdaki ilkelere göre çalışır:
Elek etkisi
Dokusuz yüzeylerin gözenek çapından daha büyük çapa sahip partiküller yapı içerisinde yakalanır. Bu etki, bu maskeler için önemsizdir.
Eylemsizlik etkisi
Daha büyük partiküller artık fiberin etrafındaki hava akışını takip edemez, yönlerini koruyamaz ve yakalandıkları fiber yüzeyiyle buluşamaz.
Difüzyon etkisi
Son derece küçük parçacıklar, hava akışındaki yörüngelerinde serbest ve düzensiz bir şekilde hareket ederler. Ek hareket seviyesi, liflerle temas etme ve orada yakalanma olasılığını artırır.
Elektrostatik çekim
Liflerin elektrostatik yükü, parçacıkların lifler tarafından bir mıknatıs gibi çekilmesi ve orada tutulması (ayrı tutulması) anlamına gelir.
Melt-blown mikro elyaflar arasındaki boşluklar, pamuk elyafları arasındakilerden önemli ölçüde daha küçük olsa da, Covid-19 virüsünden yüz kat daha büyük olabilirler (yaklaşık 0.12 mikrometre). Bu nedenle bir ağız ve burun maskesi, virüs taşıyan aerosolleri ayırmak için genellikle yeterli değildir.
FFP olarak adlandırılan maskeler, sıvı damlacıklarını Covid-19 virüsü ile ayırmak için kullanılır (DIN EN 149 uyarınca). Bu filtreli yarım maskeler, partiküllere karşı koruma sağlayan solunum maskeleridir. Burada bazı durumlarda çok katmanlı filtre katmanları kullanıldığı ve maske yüzün şeklini takip ettiği için cerrahi maskelerden daha ayrıntılı bir tasarıma sahiptirler. Maskenin kalite sınıfı, parçacıkları ayırma kabiliyeti (diğer özelliklere ek olarak) ile belirlenir. Maskeler, elde edilen ayırma derecesine göre sınıflara ayrılır.
Filtreli yarım maskeler ayrıca bir ekshalasyon valfi ile donatılabilir. Valfli FFP2 ve FFP3 maskeler, kullanıcıyı havadan gelen en küçük parçacıklardan ve aerosollerden korur. Valfsiz maskeler de çevreyi kirlenmeden korur. Korona virüse karşı koruma sağlamak için her iki sınıflandırma da önerilir. Ülkeye veya bölgeye bağlı olarak maskeleri kategorize etmek için farklı sınıflandırmalar, standartlar ve kalite sınıfları kullanılır. Avrupa’da EN 14683 standardı geçerlidir, Çin’de YY 0469 veya KN standardı kullanılır (örn .: KN95) ve ABD’de N standardı (örn .: N95) kullanılır:
Maskelere ek olarak, hijyenle ilgili diğer ürünler her zamankinden daha fazla talep görüyor. Antimikrobiyal ıslak mendiller veya sargılar ve cerrahi malzemeler gibi vücut bakımı ve hijyen ürünleri genellikle suyla bağlama yoluyla üretilir. Groz-Beckert’in jet şeritleri bu işlemde diğer araçlar ile birlikte kullanılır. Ayrıca yerleri temizlemek, dezenfekte etmek veya genel yüzey temizliği için temizlik bezleri de daha popüler hale geldi. Bunlardan bazıları Groz-Beckert’in keçe iğneleri kullanılarak yapılmıştır.
Biliyor muydunuz?
2019’da Çin, yüzde 17’lik pazar payıyla en büyük tıbbi koruyucu ekipman ihracatçısı oldu. İkinci sırayı yüzde 13 ile Almanya alırken, onu yüzde 10’luk pazar payı ile ABD izledi. 2019’da ihraç edilen koruyucu ekipmanların toplam değeri 135 milyar dolar civarındaydı ki bunun 2020’de aşılması muhtemeldir.