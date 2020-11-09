Kordsa NASA için üretiyor

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Kordsa, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde paydaşlarına değer yaratmaya devam ederken, güçlendirme alanına bir yetkinlik daha ekledi. Kordsa’nın merkezi ABD’de yer alan şirketlerinden Fabric Development, NASA’nın çok amaçlıuzay aracı Orion için kumaş üretiyor.

Güçlendirme lideri Kordsa, COVID-19 salgınının ekonomik etkileri tüm dünyada hissedilmeye devam ederken, aldığı stratejik kararlar ve güçlendirme teknolojileri ile faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda iş sürekliliğini sağlamaya devam etti. Yılın ilk 9 ayında Kordsa’nın cirosu 3.086 milyon TL, net kârı ise 94 milyon TL oldu. Aynı dönemde faiz amortisman vergi öncesi karı ise 363,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kompozit alanında 2018 ve 2019 yıllarında ABD’de yaptığı satın alımların ardından bu alandaki ürün portföyünü tamamlayan Kordsa, lastik güçlendirmeden uzay sanayisine uzanan geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Katma değerli ve sürdürülebilir büyüme için teknolojik inovasyonlara odaklanan Kordsa, uzay endüstrisi için çok önemli bir iş birliğine de imza atıyor. Bugüne dek gidilmiş en uzak mesafeye astronot taşıyacak ve geri getirecek uzay aracı Orion kapsülünde kullanılan turuncu balonların kompozit yapısı Kordsa’ya emanet. Kordsa’nın ABD’deki şirketlerinden Fabric Development, ilk defa 2011 yılında Style 2150 adıyla ürettiği ve Orion kapsülünde de kullanılacak bu kumaşı dokumaya başladı. Kordsa, bu iş birliğiyle uzaya kadar uzanan güçlendirme vizyonunu pekiştirdi.

Yılın üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, şunları söyledi: “Güçlü şirket yapımız ve sürecin etkin yönetilmesi sayesinde ekonomik olarak zorlu bir dönemde istikrarımızı koruyoruz. Çevik yapımızla işletme sermaye yönetiminde etkin aksiyonlar aldık ve nakit yaratmayı sürdürdük. Pazarın taleplerini karşılamaya ve akılcı yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz. Yaşamın her alanını güçlendirme vizyonumuz doğrultusunda sürdürülebilir büyümemize katkı sağlayacak inovasyonlarımıza, iş birliklerine ve yatırımlara devam ediyoruz. Bugüne dek gidilmiş olan en uzak mesafeye gönderilmesi planlanan bir uzay aracında, Orion’da, Kordsa’nın da imzası olacak. Bu hem Kordsa hem de ülkemiz adına heyecan ve gurur verici bir gelişme.”