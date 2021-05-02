Katma değerli üretim yatırımıyla Sözal Kimya global marka olmayı hedefliyor

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Tekstil kimyasalları ve boyar maddeleri alanında 2007’den bu yana faaliyet gösteren Sözal Kimya; plastik, su kimyasalları ve hijyen grubu yatırımlarıyla faaliyet alanını genişletti. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı coğraflarına ürün çeşitlerini ulaştıran Sözal Kimya, sürdürülebilir büyüme hedefiyle global marka olma yolunda çalışmalarını hızlandırdı. Ar-Ge alanında farklı işbirliklerine hazırlanan Sözal Kimya, 2021 yılında yüzde 65 büyüme hedefliyor.

Geniş tekstil kimyasalları ve boyar maddeleri ürün yelpazesi ile Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkeleriyle ürünlerini buluşturan Sözal Kimya, Bursa’da yer alan üretim tesislerinde tekstil alanında 8 bin 111 metrekare, plastik bölümünde ise 11 bin metrekarelik alanda üretim faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Kurulduğu günden bu yana yaptığı yatırımlarla faaliyet alanlarını da genişleten Sözal Kimya; tekstil, plastik, hijyen ve su arıtma alanlarında üretim gerçekleştiriyor. Kimya alanında yıllık 72 bin ton, plastik alanında ise 12 bin 500 ton üretim kapasitesi bulunuyor.

Boyar madde üretimi ile plastik sektörünün tamamına hizmet veriyor

Kimya sektörüne pek çok alanda hizmet verdiklerini belirten Sözal Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Eren Sözal, faaliyetleri hakkında şunları söylüyor: “2007 yılında faaliyetlerimize tekstil yardımcı kimyasalları, tekstil boyar maddeleri ile başladık. Bu çalışma alanlarımızı 2016 yılında plastik sektörüne giriş yaparak daha da genişlettik. Şimdi masterbatch (plastikleri renklendirmek veya plastiğe başka özellikler kazandırmak için kullanılan plastik için katı bir katkı maddesi) üretimi ile plastik sektörüne boyar madde üretimi gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl itibarıyla faaliyet alanlarımıza su kimyasalları ve hijyen grubunu da dâhil ederek ana ürün segmentimizi oluşturduk. 2017 yılında kurduğumuz Ar-Ge merkezimizde inovasyon çalışmalarımızı 30 kişilik ekibimiz ile gerçekleştiriyoruz.”

2021’de hedef yüzde 65’lik büyüme

Ar-Ge konusunda farklı iş birlikleri ile ciddi bir ilerleme hedeflediklerini vurgulayan Eren Sözal, hem plastik hem de kimya alanında büyük bir yatırım planları olduğunu açıkladı: “Sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin ancak bilgi ve teknolojiye yapılan yatırımlarla daha ileriye taşınacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda, Bilgi Teknolojileri departmanımızı özelleştirerek, yazılım alanında hem ulusal, hem de global teknoloji firmaları ile rekabet edebilecek çözümler geliştirmeyi ve yazılım sektörüne katma değerli ürünler kazandırmayı hedefliyoruz. Satış hacmimizde bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında büyüme kaydettik. Sözal AR-GE ekipleriyle birlikte 4 aşamalı bir ürünün hazırlık aşamasında olduklarını da belirtti.