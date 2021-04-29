İyi bir amaç için «TESTEX Topluluk Maskesi» etiketli dış mekân maskesi

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OEKO-TEX®, COVID-19 ile mücadelede bir örnek oluşturdu ve gelirlerinin bir kısmını «TESTEX Topluluk Maskesi» etiketi ile bağlantılı olarak bağışladı. Kampanyanın amacı sadece iyilik yapmak değil, aynı zamanda güvenlikleri için olabildiğince çok tekstil maskesini test etmekti. AG Cilander’in dış mekanlara yönelik tüp maskesi testi başarıyla geçerek etiketi almaya hak kazandı. Yüz maskesi, değiştirilebilir bir filtre yardımıyla tüketiciye uzun süreli koruma sağlıyor.

Empa ile birlikte TESTEX, İsviçre Ulusal COVID-19 Bilim Görev Gücü’nün tavsiyelerine dayalı bir testi geliştirdi. Tekstil maskeleri; filtre işlevi, sprey direnci, aşınma konforu, yeniden kullanılabilirlik ve ayrıca STANDARD 100 by OEKO-TEX® açısından test edildi. Tekstil ve giyim üreticileri, perakendecileri ve distribütörleri için her yıl yirmi binin üzerinde STANDARD 100 by OEKO-TEX® sertifikası verilmektedir. Milyonlarca bağımsız ürün, insan sağlığına potansiyel olarak zarar verebilecek denetime tabi ve denetime tabi olmayan kirleticiler içeriği açısından kapsamlı olarak test edilmektedir.

AG Cilander’in Dış Mekân Topluluk Maskesi OEKO-TEX® ve «TESTEX Topluluk Maskesi» gerekliliklerini karşıladı

Herisau merkezli AG Cilander’in Dış Mekân Topluluk Maskesi hem katı STANDARD 100 by OEKO-TEX® yönetmeliklerine hem de «TESTEX Topluluk Maskesi» gerekliliklerine uygundur. Değiştirilebilir filtresiyle maske, egzersiz sırasında veya günlük yaşamda tüketiciye güvenilir ve sürdürülebilir koruma sunar.

OEKO-TEX® ve enstitüleri bu zor zamanlarda önemli bir katkı sağladı ve dünya çapında topluluk maskeleri için STANDARD 100 testi için sertifika ücretlerinden feragat etti. Buna ilave olarak, TESTEX, “TESTEX Topluluk Maskesi” etiketinin test maliyetlerinden elde edilen gelirin yarısını hayır kurumlarına bağışladı. Bağış yapılacak kurum müşteri ile belirlendi.

AG Cilander hissesini İsviçre derneği «Wunschambulanz» a bağışlamaya karar verdi. Dernek, ücretsiz ulaşım ve bakım organize ederek ölümcül hastaların son bir dileğini yerine getiriyor. Bu ister göle ister hayvanat bahçesine veya torununun düğününe bir gezi olsun – Wunschambulanz duyarlı destek sağlıyor. Elbette, koruyucu maskeler bu yıl ulaşım işlemlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. “Maskelerin kalitesine güvenebileceğimize ve böyle kötü bir ekonomik ortamda bile insanların bize unutmaması gerçeklerine her zamankinden daha fazla bağımlıyız,” diyor derneğin kurucusu ve başkanı Petar Sabovic.

Bu önlemlerle, TESTEX ve OEKO-TEX® bir örnek oluşturmak ve dünyanın dört bir yanındaki üreticileri maskelerinin güvenliğini ve etkinliğini test etmek için motive etmek istiyor.