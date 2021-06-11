ITMA Asya 2021’de Stäubli yenilikleri

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ITMA Asya 2021’de Stäubli, tekstil fabrikalarına yeni ve genişletilmiş faydalar sunan, son teknoloji ürünü, üst düzey teknolojiler ve yazılım çözümleriyle donatılmış geniş makine yelpazesini sunacak. Ticaret fuarı 12-16 Haziran tarihleri ​​arasında Şangay’daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi’nde (NECC) gerçekleşecek. Salon 3’teki C21’deki Stäubli standını ziyaret edenler, Stäubli çözümlerinin dokuma veya çorap örme performansını ve bunların genel işletme verimliliğini nasıl artırabileceğini öğrenecekler.

Bir dokuma işleminin optimum seyri, iplik işleme ve çözgü hazırlama dahil olmak üzere önceki akış işlemlerinden kaynaklanan birçok çeşitli ön koşula bağlıdır. SAFIR tahar sistemleri serisiyle Stäubli, mükemmel hizalanmış ipliklerle en kaliteli çözgülerin hazırlanması gibi benzersiz avantajlar sunar.

İşin sırrı, Stäubli’nin hem tekli hem de çoklu iplik tiplerini işleyen özel iplik ayırma teknolojisi olan AWC’dir (Aktif Çözgü Kontrolü). Stäubli standını ziyaret edenler, SAFIR S40 otomatik tahar makinesinin hassas ve usta işi teknolojisinin nasıl daha fazla birinci kalite çıktı sağladığını ve zamanında teslimatı nasıl desteklediğini deneyimleyecekler.

Çerçeveli dokuma – yeni Stäubli geliştirmeleri çözüm yelpazesini genişletiyor

Sürekli Ar-Ge faaliyetleri sayesinde Stäubli, gelişen pazar taleplerini ve ilgili müşteri gereksinimlerini mükemmel şekilde karşılayan makineler sunar. Stäubli çerçeveli dokuma çözümleri, güvenilir yüksek hızlı dokumalar ve her tür düz veya desenli kumaşa ve her tür dokuma makinesine uyum sağlamasıyla ünlüdür. Sağlamlık ve yüksek kalite, geniş kapsamlı 1600/1700 serisi eksantrik makinelerini ve S3000 / S3200 serisi elektronik rotatif armürleri çok uzun bir hizmet ömrüne sahip son derece güvenilir iş makineleri olarak tanınmasını sağlamıştır. Bu makineler, en yüksek kalite standartlarına göre üretilmiş, bakım gerektirmeyen özel Stäubli alt hareket grupları ile birlikte mükemmel bir sistem oluşturur.

Jakarlı dokuma – Stäubli tüm ürün yelpazesini tamamlıyor

Dokumacılar, geniş formatlı makinelerden (25.600 çengele kadar) kumaş kenarları için Jakar makineleri olan adlandıran makinelere kadar çok çeşitli Stäubli elektronik Jakarlı dokuma çözümleri arasından seçim yapabilir. LXM Jakar makinesi ITMA Asia’da sergilenecek.İki formatta mevcuttur (2.688 ve 5.376 kanca) ve böylece çok çeşitli uygulamaların gereksinimlerini karşılar. Yüksek dokuma hızlarında güvenilir çalışmayı garanti eder.

Stäubli’nin, birinci sınıf tescilli kumaşlarının kumaş kenarlarında yer alan markalı etiketlerinin kalitesini yükseltmeye yönelik artan ihtiyaca ikna edici yanıtı ilk kez ITMA Asya’da gösterilecek N4L isimli Jakar makinesidir. Bu makine, kolay kullanım, yüksek kullanılabilirlik ve azaltılmış bakım gereksinimlerine sahiptir. Kaliteli marka etiketi anlamına gelir.

Halı dokuma- ALPHA 500 serisi Schönherr halı sistemleri

Parça halıları veya duvardan duvara halılar. Düşük hav, hafif hav, düz, kesik hav veya yüksek yoğunluklu – karşı karşıya kalacağınız bir sonraki halı dokuma zorluğu ne olursa olsun, ALPHA 500 halı dokuma sistemi herhangi bir halı dokuma fabrikasına muazzam bir esneklik katar. En yüksek kaliteli uygulamaları dokur ve hızla değişen pazar taleplerine hızlı yanıt verir.

Çorap örme- D4S burun kapatma cihazı üretkenliği artırır

Çorap üreticileri zorlayıcı koşullarla karşı karşıyadır. Pazar taleplerine hızla uyum sağlayabilmeli ve sıkı teslimat programlarını karşılayabilmelidirler. Çorap örmede burun kapama kritik adımdır. Çok zaman alır ve kalitenin belirlenmesine yardımcı olur. D4S burun kapatma cihazının devreye girdiği yer burasıdır. Doğrudan yuvarlak örgü makinesine takıldığında, bir çorabın burnunu kapatırken, makine halihazırında bir sonrakini örmeye başlamaktadır. Stäubli standını ziyaret edenler, bu cihazın etkileyici verimliliğini çalışırken görecekler.

Stäubli makineleri, birçok belirleyici işlevsel avantaj sunmaktadır. Bunun yanında özellikle orijinal yedek parçalar kullanıldığında çok uzun bir kullanım ömrü vaat eder. Stäubli bunları satıştan sonra uzun yıllar stokta tutar. Bu, şirketin misyonuyla uyumludur. Müşterilere avantajlar ve faydalar sunmak ve başarılı ve sürdürülebilir iş için gerçek ortaklık sağlamak.