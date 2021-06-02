İtalyan tekstil makineleri siparişleri ilk çeyrekte artış gösterdi

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İtalyan Tekstil Makineleri İmalatçıları Derneği ACIMIT’in Ocak-Mart 2021 döneminde derlediği tekstil makineleri sipariş alım endeksi, 2020 yılının aynı dönemine göre%66 arttı. Endeksin değeri 129,3 puanda doğrulandı (temel: 2015 = 100).

Bu sonuç, İtalya pazarının yanı sıra yurt dışından gelen siparişler için olumlu bir performansa bağlıydı. Endeksin mutlak değeri 125,5 puana ulaşarak dış piyasalarda%68 artış kaydedildi. Yurt içi tarafta, siparişlerdeki artış eğilimi daha kısıtlıydı, ancak yine de önemliydi (2020’nin ilk çeyreğine göre +%54), endeksin mutlak değeri 164,1 puandı.

ACIMIT Başkanı Alessandro Zucchi, bu sonuçlar hakkında, “Siparişlerdeki bu önemli artış, salgının başladığı ve üretimin neredeyse tamamen durduğu 2020’nin ilk çeyreği sonuçlarıyla karşılaştırılmalıdır.” diyor.

Zucchi, “Özellikle Hindistan gibi endüstrimiz için önemli pazarlar olan ülkelerde pandemi hala kontrol altında olmasa da yine de bu rakamlar kesinlikle cesaret verici,” diyor ve ekliyor; “Tekstil sektöründeki yatırımlar bu nedenle oldukça düzensiz bir hal aldı. Küresel ölçekte yaygın bir aşılama planı olmadan, insanlarımız hareketlerinde sınırlı kalıyor ve farklı pazarlarda iş fırsatlarını yakalama olasılığını tehlikeye atıyor.”

ACIMIT başkanı, “Hammadde fiyatlarının artması da geleceğe yönelik toparlanmayı tehdit ediyor. Geçen yazdan başlayarak şu anda önemli bir büyüme trendi devam ediyor ve 2020’nin sonları ile 2021’in başları arasında büyümenin devam ettiği görülüyor. Bu fiyat artışları girdi maliyetlerini artırıyor ve bir fiyat ayarlamasının olmaması durumunda, makine üreticileri için olumsuz etkiler oldukça belirgin olabilir,” diyor.