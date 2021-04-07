İş Dünyasında Dijital Dönüşüm

Dijitalleşme ile yeni dönem başladı

Toplantının açılışında konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer, dijital dönüşümün tanımını yaparak, iş yapış sürecindeki faydalarına değindi. Yelkenbiçer, “Dijital dönüşümü birkaç teknolojiye indirgemek mümkün değildir fakat bulut bilişim, dijital medya, büyük veri, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti ve 3 boyutlu yazıcıların çığır açan etkisi yeni bir dönem başlatmıştır. Dijital teknolojiler ile ilk olarak otomasyon başlığı altında anolog kayıtlar dijital ortamda işlenir hale getirilmiş ve sonrasında ise e-hizmet başlığı altında süreçler dijital ortama aktarılmıştır. Gelinen noktada ise tüm dijital dönüşüm altında kurumsal varlıklar ve paydaş ilişkileri dijital ortamda yeniden tanımlanmaktadır.

Kendimizden örnek vermek gerekirse EGİAD D2 Projesi de bu çerçevede tamamlanarak hayata geçirilmiştir. Mobil Uygulama üzerinden iOS ve Android olarak tasarlanan D2 ile EGİAD üyeleri birbirleriyle dijital ağ üzerinden otomatik olarak bağlanmış oldu. Bu kapsamda, kurumun yaptığı her etkinlik dijital ortamdan takip edilebildiği gibi kayıt ve sekretarya gibi işlemlerin ise dijitale aktarılması sağlandı.

Bu doğrultuda mevcut üyelerimizin etkinliklere katılımını çoğaltmak, yeni üye kazanımını sağlamak, üyeler arası ticareti gerçekleştirmek gibi hedefleri hayata geçirmeyi amaçladık. EGİAD açısından dijital dönüşüm, teknolojinin üyelerimiz, çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımız dahil tüm paydaşlarımız tarafından artan bir oranda kullanılması, dernek varlıklarının dijitalleşmesi, liderlik ve yönetimde farklılaşması, yaratıcılığın desteklenmesidir” dedi.

En başarılı organizasyonlar bile dijital dönüşümü tamamlamakta güçlük çekiyor

Dijital dönüşümün, yeni koşullara ve beklentilere uyum sağlamayı ve çevikliği gerektirdiğinden, en başarılı organizasyonların dahi dönüşümünü tam olarak tamamlamakta zorluk çektiğini dile getiren Yelkenbiçer, “Dijital dönüşüm süreci kolay değildir çünkü tek ve hazır paket çözümü bulunmamaktadır. Çözümün ne olduğu hakkında net bir cevap bulunmamaktadır. Teknoloji hızlı bir şekilde değişmektedir ancak alışkanlıkları değiştirmek oldukça zordur. Gerçi keşke hiç olmasa dediğimiz pandemi süreci alışkanlıkları değiştirme yönünde muhakkak birtakım faydalar sağlamıştır fakat bunun ötesinde dijital dönüşüm insan, süreç ve teknoloji gibi çok farklı unsurları birlikte dönüştürmeyi ve yönetmeyi gerektirmektedir. Dijital dönüşüm ayrıca geçmiş, bugün ve geleceği aynı anda düşünmeyi gerektirmektedir” dedi.