INDA ve EDANA Ortaklaşa Küresel Nonwoven Pazarları Raporunu Yayınladı

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Pandemi Sonrası Büyümeyi Değerlendiren Kapsamlı Bir Anket ve Görünüm

EDANA ve INDA’nın ortak olarak hazırladığı Küresel Nonwoven Pazarları Raporu, Kapsamlı Bir Anket ve Görünüm, 2020–2025’in ışığında, önde gelen iki nonwoven ticaret birliği tarafından yayınlanan bu yeni rapor, önümüzdeki beş yıl boyunca nonwoven malzemeler için güçlü bir pazar talebi öngörüyor.

Bu, daha önce Nonwoven Endüstrisi için Dünya Çapında Görünüm başlıklı Küresel Nonwoven Pazarları Raporu’nun yedinci baskısıdır ve ve hem Nonwoven Kumaş Endüstrisi Derneği INDA’dan hem de Uluslararası Nonwoven Kumaşlara ve İlgili Endüstrilere Hizmet Veren Birlik olan EDANA’dan satın alınabilir. Bu kapsamlı rapor, küresel nonwoven makro sürücüleri, arz ve talep ve bölgesel ticaret hakkında derinlemesine bilgi ve analiz sağlar. Raporda öne çıkanlar arasında:

Tarihsel dönemde (2010–2020) üretim, spunlaid proseslerindeki ve kuru serimli hidro-bağlamadaki büyümenin öncülüğünde yıllık %6,2 arttı.

Çin, 2010’un sonundan 2020’nin sonuna kadar yıllık %11,5’lik bir büyüme oranını temsil eden 4,7 milyon ton daha ekleyerek üretimdeki büyümeye öncülük etti.

Nonwoven son kullanım segmentlerinde, endüstrinin dokunduğumuz yüzeyleri temiz tutan malzemeler sağlama, soluduğumuz havayı koruma ve vücudumuzu güvende tutmak için bir bariyer sağlama konularındaki hızlı tepkisi göz önüne alındığında, mendiller, filtrasyon, tıbbi segmentler en hızlı oranlarda genişledi.

Raporun yazarlarından EDANA Pazar Analizi ve Ekonomik İşler Direktörü Jacques Prigneaux ve INDA’da Pazar İstihbaratı ve Ekonomik İşler Direktörü Brad Kalil, “Dünya çapındaki nonwoven endüstrisinin beklentileri mükemmel ve bu endüstri katılım sağlamak için heyecan verici bir endüstri olmaya devam ediyor,” dedi.

Rapor, Kuzey Amerika, Büyük Avrupa, Asya ve Güney Amerika bölgesi için üretim, teknoloji ve yatırım gereksinimleri hakkında ayrıntılı bölgesel bilgiler ve tahminler içeriyor. Rapor ayrıca ekonomik büyüme, nüfus, son kullanıma göre ürün ve ticaret akışlarına ilişkin bölgesel görüşleri de içeriyor. Diğer önemli konular arasında hammadde kullanımı ve ayrıntılı bir ek yer almaktadır.

INDA Başkanı Dave Rousse, “Stratejik ortaklar olarak INDA ve EDANA, nonwoven endüstrisinin sürdürülebilir büyümesini desteklemeye kararlıdır. Bu rapor, temel nonwoven segmentlerinin gelecekteki talebine ilişkin endüstrinin en iyi tahminlerini sağlıyor ve sağlam makro-ekonomik analizlere dayanıyor. Bu Küresel Nonwoven Pazarları Raporu, tedarik zinciri boyunca nonwovenlar için küresel stratejik planlamaya dahil olan herkes için önemli bir planlama kaynağıdır,” dedi.

EDANA Genel Müdürü Pierre Wiertz, “Nonwovenların dikkat çekici büyümesi ve küresel başarısı ile, hem üye şirketlerimiz arasında bulunan sektörün içinde çalışanlar hem de finansal analistlerden potansiyel yatırımcılara kadar dışarıdan gelenler, ileriye dönük verilerin yanı sıra her zamankinden daha fazla güvenilir piyasa bilgisi kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Önde gelen iki nonwoven endüstrisi derneğimiz tarafından yayınlanan bu yeni rapor, onlarca yıllık deneyime ve yüzlerce şirketten yakın gözlem ve doğrudan veri toplamaya dayanmaktadır. Endüstri tarafından endüstri için hazırlanan bu kitap, bu nedenle benzersiz bir araç ve nonwovenlarla ilgili diğer tüm raporlardan daha meşru ve güvenilir bir veri kaynağı,” dedi.