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Su kaynaklarının azalması, dünya coğrafyasında daha fazla bölgenin kuraklık tehdidi ile karşı karşıya kalması, fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak atmosferdeki sera gazı miktarının artması ve sınırlı kaynaklarda kritik düzeye ulaşılması, tüm sektörler- de olduğu gibi iklimlendirme sektöründe de ekolo- jik bir bakış açısını zorunlu kılıyor. Bu önemli konuya dikkat çeken İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, Türk iklimlendirme sektöründe yeşil dönüşümü benimseyen ve sürdürülebilirlik çalışmalarına önem veren sektör oyuncularının doğru ve hızlı adımlarla Avrupa Birliği ülkelerindeki stratejik konumunu daha da güçlendirebileceğini belirtti.

ÜLKE EKONOMİSİNİ VE SANAYİSİNİ SÜRDÜRÜLEBİLİR İLKELERLE DÖNÜŞTÜRMEK ŞART

Sektör olarak Avrupa Birliği’nin döngüsel ekonomi stratejisi ile uyumlu ekodizayn kriterlerine ve Avrupa Enerji Verimliliği Standartları’na uygun sürdürülebilir ürünler ürettiklerini ifade eden Mehmet Şanal; “Avrupa Birliği ülkelerinin karbon salımını azaltmak için koyduğu hedefler doğrultusunda; soğutma alanında daha çevreci gazların kullanımı, cihaz verimlilik performanslarının yükseltilmesi (EER, SEER, COP) ve verimlilik değerleri yüksek ürünlerin kullanımı zorunlu hale getirildi. Özellikle ısıtma alanında yeni nesil çevreci ısı pompası gibi ürünlerin kullanılması teşvik edilmekte ve bu doğrultuda mümkün olduğunca doğal gaz kaynaklı ısı üreticilerinden uzaklaşmanın hazırlıkları başladı. Bu noktada sektör olarak enerji verimliliği yüksek, doğayı ve insanı koruyan cihazlar ile iklim ve havaya yönelik birçok sektör faaliyetini etkin bir şekilde yönetiyor ve sürdürülebilirlik konusuna istikrarlı bir şekilde adapte oluyoruz. Ancak daha kapsamlı ve çok yönlü adımlar atmaz, yakın gelecekte ülke ekonomisi ve sanayisinin yapısını yeşil, sürdürülebilir ilkeler ve gereklilikler doğrultusunda dönüştürmezsek en büyük ticaret partnerimiz olan Avrupa Birliği ülkelerindeki etkinliğimizi yitirebiliriz. Aynı şekilde sanayi ve enerjide karbon emisyonlarını düşürmezsek 2026 yılı itibarıyla mali yükümlülüğü uygulamaya konulacak olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasından kaynaklı ek maliyetler sebebiyle fiyat bazlı rekabet avantajımızı korumakta zorlanabiliriz” dedi.

“OLASI BİR KRİZİ CAZİP BİR FIRSATA DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

İklimlendirme sektörünün önde gelen firmalarıyla Avrupa’daki mevcut pazarı korumak adına ürünleri ekodizayn kriterlerine uygun hale getirmek için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizen Şanal; “Avrupa’daki yeşil dönüşüme hızlı bir şekilde adapte olursak muhtemel bir krizi cazip bir fırsata dönüştürebiliriz. Sektörümüzün, başta AB ülkeleri olmak üzere mevcut pazarlarını koruması, pazarda hızlı aksiyon alması ve yol haritası oluşturması şart. Bu noktada firmalarımızın daha fazla farkındalık kazanması, teknolojik gelişmeleri daha sıkı takip etmesi ve sektöre entegrasyon sağlanması, temiz, akıllı ve yeni teknolojilerin adaptasyonu, sektörde döngüsel ekonomi perspektifinin etkinleştirilmesi gibi konularda çalışmalarımızı sürdürüyo- ruz. Tüm bunlara ek olarak yenilenebilir enerji kullanımı ile düşük emisyonlu ham madde seçiminin artırılması, karbon ayak izi, su ayak izi, atık yönetimi gibi kritik konularda kurumsal adımların atılması, yenilenebilir enerji yatırım projelerinin artırılması gibi çalışmalarda sektöre destek olmaya ve bu alanlarda dönüştürücü projelere imza atmaya da devam edeceğiz. Çok yakın bir zamanda ise sektörümüzde faaliyet gösteren tüm firmalarımızın sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm perspektifinde adımlar atmasını teşvik etmek için İklimlendirme Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nı kamuoyuyla paylaşacağız. Altı farklı eylem alanında 25 stratejik hedefin yer aldığı eylem planımızın olası bir krizi fırsata çevirmede rehber görevi görmesini amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.