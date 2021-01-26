İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: “Salgına rağmen başarılı bir performans ortaya koyduk”

Tekstil & Teknik Dergisi olarak 2021 yılına “Başkanlar Konuşuyor” adı altında özel bir dosya hazırlayarak girdik. Tekstil sektörünün değerli başkanları, Türk tekstil sektörünün geçen yılını ve 2021 yılına yönelik beklenti ve öngörülerini bizlerle paylaştılar. Başkanların sektörle ilgili yorum ve değerlendirmelerini sayfalarımızda keyifle okumanızı dileriz… Türkiye’nin ekonomisine ve ihracatına büyük katkı sağlayan hazır giyim sektörü adına İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, 2020 yılını değerlendirdi ve gelecek dönem hedeflerini paylaştı.

SEKTÖRÜN GÜCÜ

“İHKİB olarak yıllardır Türk moda endüstrisinin katma değerli üretimi, istihdama katkısı, net ihracat getirisinde açık ara liderliği ile ülkemiz için stratejik bir sektör olduğunun altını çiziyoruz. Küresel ticarette tüm dengeleri alt üst eden salgın süreci sektörün ülkemiz açısından önemini bir kez daha ortaya koydu. Biz her yıla en az yüzde 10 ihracat artışı hedefi ile başlıyoruz. AB ekonomileri başta olmak üzere küresel pazarlardaki daralma öngörüsüyle 2020 için yüzde 5 – 6 gibi daha mütevazı bir hedef belirlemiştik.

İlk iki ayda hedefimizin üzerinde bir performans sergiledik. Ancak salgınla birlikte bütün hesaplarımızı ve planlamalarımızı yeniden yapmak durumunda kaldık. Bu dönemde ülkemize net 15.5 milyar dolar döviz kazandırdık. 100 yılda bir görülen ve küresel ticarette tüm dengeleri alt üst eden bir dönemi neredeyse kayıpsız atlatmayı sektörün gücünü ortaya koyması açısından çok önemsiyorum.”