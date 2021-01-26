İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: “Salgına rağmen başarılı bir performans ortaya koyduk”

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, “Küresel ticarette tüm dengeleri alt üst eden salgın süreci sektörün ülkemiz açısından önemini bir kez daha ortaya koydu. Küresel tedarik zincirindeki değişim ile 2021’de sektör olarak tüm zamanların ihracat rekorunu kırabileceğimize inanıyorum” dedi.
Tekstil & Teknik Dergisi olarak 2021 yılına “Başkanlar Konuşuyor” adı altında özel bir dosya hazırlayarak girdik. Tekstil sektörünün değerli başkanları, Türk tekstil sektörünün geçen yılını ve 2021 yılına yönelik beklenti ve öngörülerini bizlerle paylaştılar. Başkanların sektörle ilgili yorum ve değerlendirmelerini sayfalarımızda keyifle okumanızı dileriz… Türkiye’nin ekonomisine ve ihracatına büyük katkı sağlayan hazır giyim sektörü adına İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, 2020 yılını değerlendirdi ve gelecek dönem hedeflerini paylaştı.
SEKTÖRÜN GÜCÜ
“İHKİB olarak yıllardır Türk moda endüstrisinin katma değerli üretimi, istihdama katkısı, net ihracat getirisinde açık ara liderliği ile ülkemiz için stratejik bir sektör olduğunun altını çiziyoruz. Küresel ticarette tüm dengeleri alt üst eden salgın süreci sektörün ülkemiz açısından önemini bir kez daha ortaya koydu. Biz her yıla en az yüzde 10 ihracat artışı hedefi ile başlıyoruz. AB ekonomileri başta olmak üzere küresel pazarlardaki daralma öngörüsüyle 2020 için yüzde 5 – 6 gibi daha mütevazı bir hedef belirlemiştik.
İlk iki ayda hedefimizin üzerinde bir performans sergiledik. Ancak salgınla birlikte bütün hesaplarımızı ve planlamalarımızı yeniden yapmak durumunda kaldık. Bu dönemde ülkemize net 15.5 milyar dolar döviz kazandırdık. 100 yılda bir görülen ve küresel ticarette tüm dengeleri alt üst eden bir dönemi neredeyse kayıpsız atlatmayı sektörün gücünü ortaya koyması açısından çok önemsiyorum.”
10 AYDA 5.6 MİLYAR TL’LİK YATIRIM YAPTIK, 602 BİN İSTİHDAMLA REKOR TAZELEDİK
“Salgına rağmen firmalarımız yatırıma ve istihdam oluşturmaya devam etti. Ocak – Ekim döneminde hazır giyim firmalarımız 3 milyar TL’si maske ve koruyucu giysi olmak üzere toplamda 5.6 milyar TL’lik yatırıma imza attılar. Şubat ayında 592 bin olan istihdamımızı Eylül’de 602 bine çıkardık. Önümüzdeki dönemde Avrupa ve ABD merkezli markalardan gelecek talebi de göz önünde bulundurarak Anadolu’da hızla büyük ölçekli yatırımlarla yeni kapasite meydana getirmeliyiz.”
ÇİN’E ALTERNATİF ARAYAN AVRUPALI MARKALAR İÇİN EN İYİ SEÇENEK
“2020 özelinde sektörümüz açısından iki konunun altını çizmek istiyorum. Salgın ile birlikte küresel tedarik zinciri değişti. Küresel markalar tedariklerini Çin gibi uzak ülkeler yerine en yakın coğrafyadan karşılamak istiyorlar. Diğer taraftan Çin ile yaşanan ticaret savaşının da etkisi işe ABD’li markalardan Türkiye’ye karşı bir yönelim var. Tedarik zincirindeki değişim ve ABD pazarındaki sıçramanın önümüz- deki yıllarda çok daha yüksek oranlı pozitif yansımalarının olacağına inanıyorum.”
MASKEDE HİBE ŞARTI VE BÜROKRASİ İHRACATTA HIZIMIZI YAVAŞLATTI
“İkinci olarak maske ve koruyucu giysi konusunda sektörün gösterdiği hızlı aksiyonun ve dar zamanda hem yurt içinde hem de yurt dışından gelen talebin karşılanmasında gösterdiği performansa dikkat çekmek istiyorum. Salgından önce ülkemizde maske ve koruyucu giysi üretimi sınırlıydı. Az sayıda firma bu alanda üretim yapıyordu. Ülkemizde ve dünyada talep patlayınca birçok firma maske üretimine başladı. Türk moda endüstrisinin hızını, dönüşebilme yeteneğini maske ve koruyucu giysi üretiminde de gördük.
İlk zamanlar elle yapılan üretim yerini kısa sürede tam otomasyonlu makinelere bıraktı. Hızla yeni üretim bantları hatta fabrikalar kuruldu. Yukarıda da belirttiğim gibi maske ve koruyucu giysi üretimi için birkaç ayda 3.6 milyar TL’lik yatırım yapan sektörün hızına bürokrasi ne yazık ki yetişemedi. Bez maske ihracatına geç başladık. Öte yandan ihracatta hibe şartı nedeniyle birim maliyetlerimiz arttı, dolayısı ile bu rekabet gücümüzü zayıflattı. Eğer süreç daha hızlı işleyebilseydi ve hibe şartı ile rekabet gücümüz zayıflamasaydı biz de bugün 1 milyar 240 milyon doları 2,5 – 3 milyar dolarları konuşuyor olurduk.”
2021’DE İHRACAT REKORU KIRABİLİRİZ
“2021 için tahminden öteye dilek ve temennilerimizi ancak dile getirebiliriz. Salgının kontrol altına alınması durumunda küresel tedarik zincirindeki değişimin ve Çin’e alternatif arayan ABD’li firmaların katkısı ile 2021’de sektör olarak tüm zamanların ihracat rekorunu kırabileceğimize inanıyorum. Son olarak yaklaşık 2 milyar dolar ihracatımız bulunan İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasının (STA) 2021’e girmeden imzalanması, bizim için tam bir yeni yıl hediyesi oldu. Bu yıl İngiltere’ye ihracatımızı yüzde 10 arttırabiliriz.”