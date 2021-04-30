Hunstman ve Bao Minh Textile’den medikal izolasyon önlüklere yönelik önemli işbirliği

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Huntsman Textile Effects ve Vietnam’daki en büyük ve en modern dokuma kumaş üreticilerinden biri olan Bao Minh Textile, izolasyon önlüklerinin gerektirdiği sıkı performans standartlarını karşılayan kumaş üretmek için iş birliği gerçekleştirdi. Yüksek kaliteli tıbbi önlükler, küresel COVID-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için temel koruyucu giysilerdir, ancak bunlar dünya çapında yetersizdir.

Bao Minh Textile, başlangıçta 760.000 metrelik dokuma kumaşı, özenle hazırlanmış Huntsman Textile Effects bariyer etkisi çözümleri ve yardımcıları kombinasyonu ile işledi. Bu kumaş, birinci sınıf 345.000 izolasyon önlüğü üretmek için yeterlidir.

Bao Minh Textile’in İcra Kurulu Başkanı Bay Tran Dang Tuong, “Hastane önlüklerine yönelik olağanüstü küresel ihtiyacı karşılamaya yardımcı olmak için, iyi üretim uygulamalarına ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı korurken, tutarlı ve yüksek kalitede yüksek performanslı bir kumaş sunabilmeliydik. Bao Minh Textile ve Huntsman Textile Effects’in teknik ekipleri bunu hızlı bir şekilde mümkün kılmak için el ele çalıştı,” dedi.

Huntsman Textile Effects Vietnam’ın Baş Temsilcisi Manfred Albrecht şunları söyledi: “COVID-19’a karşı mücadelede yardımcı olması için Bao Minh Textile gibi bir sektör yenilikçisini ve sürdürülebilirlik şampiyonunu desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Gerekli standarda uygun Kişisel Koruyucu Ekipmanı üretebilmek apre efektlerinin ve liflerin kimyasal bileşimi ve mekanik özellikleri hakkında derin operasyonel uzmanlık ve bilgi birikimi gerektirir. Huntsman Textile Effects ve Bao Minh Textile’in mükemmel bir iş birliği ilişkisi var ve ve ekibin COVID-19 ve ötesinde üretimi iyileştirmesine yardımcı olmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Bao Minh Textile’in önlük kumaşı, Huntsman ön işlem, boyama ve terbiye çözümlerine dayanıyor

Bao Minh Textile’in izolasyon önlük kumaşı, çeşitli Huntsman ön işlem, boyama ve terbiye çözümlerine dayanır. Bunlar arasında, peroksit ağartma için hepsi bir arada bir ön işlem olan CLARITE® ONE; NOVACRON® ve TERASIL® boyaları; mükemmel bir su, yağ ve leke itici apre olan PHOBOL®CP-C ve son derece yüksek yıkama direncine sahip, flor içermeyen, dayanıklı bir su itici olan PHOBOTEX® RSY bulunuyor. Aynı zamanda yıkama dayanıklılığını daha da artırmak için PHOBOL® EXTENDER XAN uygulanıyor.

Huntsman Textile Effects, yüz maskeleri ve kişisel koruyucu ekipmanlar da dahil olmak üzere, hem nonwoven hem de dokuma tıbbi uygulamalar için, kapsamlı bir bariyer efektleri yelpazesine sahiptir.