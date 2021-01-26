Hidrolize reaktif boyaların giderilmesinde kullanılan yıkama maddelerinin performansının incelenmesi

Reaktif boyamalar sırasında boyar maddenin reaktif grubu, yalnız selüloz makro moleküllerinin hidroksil grupları ile değil aynı zamanda suyun hidroksil grupları ile de tepkimeye girerek hidrolize olurlar. Hidrolize uğrayan boyarmadde, lifle reaksiyona girme aktivitesini kaybeder ve boyama verimi düşer. Bazik ortamda lif ile boyarmaddenin reaksiyonu, hidrolizden daha hızlı gerçekleşse de boyar maddenin yaklaşık %20’si kaybolmaktadır [4]. Hidrolize olmuş ve fikse olmamış boyar maddeyi kumaş üzerinden uzaklaştırarak iyi haslık değerleri elde etmek için; zaman, enerji ve işçilik kaybına neden olan, yüksek maliyetli konvansiyonel yıkama işlemleri gerekmektedir. Yıkama maddeleri, yıkama işlemi sırasında kumaş üzerinde hidrolize olmuş fazla boyaları uzaklaştırarak yüksek yıkama haslığı sağlayan kimyasallardır. Yıkama maddelerinin yıkama performansları, hidroliz edilmiş reaktif boya ile muamele edilen pamuklu kumaş üzerinde incelenmektedir. Yıkama sırasında hidrolize olmuş boya ile işleme tabi tutulan kumaş ve refakat kumaşın, Data Color 850 Spektrofotometresinde absorbans değerleri ölçülür. Ölçülen bu değerler kullanılarak K/S değerleri Kubelka Munk eşitliğinden hesaplanmaktadır [5].

Eren ve arkadaşları tarafından 2007 yılında, mono-azo grubu reaktif boyarmaddelerinin ozonlanma çalışması yapılarak; farklı sıcaklık, süre ve alkali ortamlarında hidroliz işlemleri ve sonuçları incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu renk giderimi ve ozon verimini karşılıklı olarak değerlendirmişlerdir. [7]

Güyer ve arkadaşları 2016 yılında yaptıkları çalışmalarda, sanayi tesislerinde su yönetiminin önemini vurgulamışlardır. Bu konuda, geri dönüşüm ve yeniden kullanım, azalan su kaynakları, artan atık su miktarı nedeniyle günümüzün büyümekte olan ekonomisinde sıcak bir gündem oluşturmuşlardır. Çalışmaları kapsamında pamuklu kumaşın reaktif boyamasından sonra ileri oksidasyon prosesleri (AOPs) (O3, UV-O3, O3-H2O2, O3-H2O2-UV) ile yıkama / ağartma atık suyunun geri dönüştürülebilir olması ve tekrar kullanımını araştırmışlardır.[8]

Bu çalışmada, yıkama proseslerinde banyo sayısını azaltan ve yıkama verimini değiştirmeyen bir yıkama prosesi ve ajanı, geleneksel yıkama yöntemleri ve ajanları ile karşılaştırılmıştır. Deneysel çalışmaların sonuçları tartışılmıştır.

2. MATERYAL VE METOD

2.1. Materyal

Bu çalışmada reaktif boya olarak Renk İndeksi: Reaktif Red 195 kullanılmış ve yıkama maddesi olarak 01137.STZ.2011-2 SANTEZ (Numune 4) projesinin çıktısı kullanılmıştır. Yıkama maddeleri numaraları ve kimyasal yapıları Tablo 1’de verilmiştir. Hidroliz boya elde etmek için yardımcı olarak sodyum karbonat kullanılmıştır. Yıkama işleminde yıkama maddelerine ek olarak asetik asit kullanılmıştır. Uygulama ve haslık testleri için %100 pamuklu dimi kumaş kullanılmıştır.

2.2. Metot

Hidroliz boya çözeltisinin hazırlanması amacıyla 2,5 g Reaktif Red 195 ile 10 g soda bir behere tartılır, laboratuvar şartlarında yumuşak su ile çözülerek 1 litreye tamamlanır. Hazırlanan boya çözeltisi manyetik karıştırıcı ile 950°C’de 4 saat boyunca karıştırılır. Ardından oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakılır. %100 pamuklu dokuma kumaş, hazırlanan hidroliz boya çözeltisinden %80 sıkma ile fularlanır. 120°C‘de 3 dakika kurutulur. Hidroliz boyalı kumaş, aynı tip kasarlı dokuma pamuklu refakat kumaş ile bire bir oranda bir uçtan dikilir. Yıkama işlemine tabi tutulur. Yıkama işlemi Forlab boyama makinasında yapılmıştır. Yıkama sonrası refakat kumaşlar incelenir. Refakat kumaşların kirlenmesi gri skalaya (ISO 105 A03) göre değerlendilir.