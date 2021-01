Hidrolize reaktif boyaların giderilmesinde kullanılan yıkama maddelerinin performansının incelenmesi

ÖZET

Yıkama, tekstil endüstrisindeki ana işlemlerden biridir ve ürünün nihai performansını etkiler. Hidrolize olmuş ve fikse olmamış boyar maddeyi kumaş üzerinden uzaklaştırarak iyi haslık değerleri elde etmek için; su, zaman, enerji ve işçilik kaybına sebep olan, yüksek maliyetli yıkama işlemleri gerekmektedir. Bu çalışmada, yıkama işlemi ve banyo sayısını azaltan ve yıkama işleminin aktivitesini değiştirmeyen bir yıkama maddesi, geleneksel yıkama işlemleri ve yıkama maddeleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Kullanılan yıkama maddesi ile, hidrolize boyanın kumaş üzerinden uzaklaştırılması sırasında banyo sayısını azaltarak enerji ve su tüketiminin azaltılması hedeflenmiştir. Böylece atık su miktarı azaltılarak ekolojik bir yaklaşım sağlanması amaçlanmıştır.

ABSTRACT

Washing is one of the main processes in textile industry and affects the final performance of the product. In order to obtain good fastness values by removing hydrolyzed and unfixed dye on fabrics, high-cost washing processes, those cause loss of water, time, energy and labor are required. High-cost washing operations which consumes water, time, energy and labor are required to obtain good fastness values by removing hydrolyzed and unfixed dye on fabrics. In this study, a comparison is done between a washing process and a washing agent, which doesn’t change the activity of the washing process with decreased number of baths, and a conventional washing processes and washing agents. The mentioned washing agent reduces energy and water consumption by decreasing the number of baths during removal of the hydrolyzed dye over the fabric. Thus, an ecological approach was achieved by reducing the amount of waste water.

1. GİRİŞ

Reaktif boyarmaddeler, pamuklu tekstil uygulamalarında kullanılan boyalar olarak bilinmektedirler [1]. Yıkama ve sürtme renk haslıklarının yüksek olması, pek çok boyama yöntemine kolayca uygunluk göstermeleri, görünür bölgede geniş renk spektrumları ve ürün üzerinde parlak renk sağlamaları sebebiyle reaktif boyalar tekstil sektöründe en sık kullanılan boyalardandır. Boyarmadde aktif grupları üzerinden selülozik lif ile kimyasal reaksiyona girerek kovalent bağlar oluşturmaktadır. Bu sebeple yıkama ve sürtme gibi yaş haslık değerleri diğer boyamalara göre değerlendirildiğinde çok daha iyi çıkmaktadır [2]. Selüloz liflerinin reaksiyona girme isteğini arttırmak amacıyla boya ortamı bazik olarak ayarlanmaktadır. Boyarmaddelerin liflerin içerisine difüzyonunu ve substantivitesini arttırmak amacıyla boya ortamına tuz ilavesi yapılmaktadır. [3] Şekil 1, tipik bir reaktif boyama prosesini göstermektedir.

Reaktif boyamalar sırasında boyar maddenin reaktif grubu, yalnız selüloz makro moleküllerinin hidroksil grupları ile değil aynı zamanda suyun hidroksil grupları ile de tepkimeye girerek hidrolize olurlar. Hidrolize uğrayan boyarmadde, lifle reaksiyona girme aktivitesini kaybeder ve boyama verimi düşer. Bazik ortamda lif ile boyarmaddenin reaksiyonu, hidrolizden daha hızlı gerçekleşse de boyar maddenin yaklaşık %20’si kaybolmaktadır [4]. Hidrolize olmuş ve fikse olmamış boyar maddeyi kumaş üzerinden uzaklaştırarak iyi haslık değerleri elde etmek için; zaman, enerji ve işçilik kaybına neden olan, yüksek maliyetli konvansiyonel yıkama işlemleri gerekmektedir. Yıkama maddeleri, yıkama işlemi sırasında kumaş üzerinde hidrolize olmuş fazla boyaları uzaklaştırarak yüksek yıkama haslığı sağlayan kimyasallardır. Yıkama maddelerinin yıkama performansları, hidroliz edilmiş reaktif boya ile muamele edilen pamuklu kumaş üzerinde incelenmektedir. Yıkama sırasında hidrolize olmuş boya ile işleme tabi tutulan kumaş ve refakat kumaşın, Data Color 850 Spektrofotometresinde absorbans değerleri ölçülür. Ölçülen bu değerler kullanılarak K/S değerleri Kubelka Munk eşitliğinden hesaplanmaktadır [5]. Kubelka Munk eşitliği ve açıklaması aşağıda verilmektedir:

K/S = (1-R)² / 2R

R = Maksimum absorbsiyon değerindeki reflektans değeri.

K = Absorbsiyon katsayısı. S = Saçılma katsayısı. Akçakoca ve arkadaşları 2007 yılında, yaptıkları çalışmada hidrolize reaktif boyanın çeşitli yıkama maddeleri ile (anyonik ve non-iyonik) verimliliklerini değerlendirmişlerdir. 5 gruba ayrılan yıkama maddelerinin yapıları sırası ile anyonik yapıda sakkaritli poliakrilatkopolimer, polifosfat içeren polimerik karbonik asit, organik ve inorganik bileşiklerin karışımı, fosfonat modifiye polikarboksilik asit ve non-iyonik yapıda olan polifonksiyonel azot içeren kombinasyonlarıdır. En etkili yıkama maddesinin asidik ortamda zayıf katyonik karakter gösteren, non-iyonik yıkama maddesinin olduğunu tespit etmişlerdir. Artan konsantrasyonda ise non-iyonik yıkama maddesinde performansın arttığını ancak anyonik yıkama maddelerinde ise yıkama performanslarının azaldığını gözlemlemişlerdir.[6] Eren ve arkadaşları tarafından 2007 yılında, mono-azo grubu reaktif boyarmaddelerinin ozonlanma çalışması yapılarak; farklı sıcaklık, süre ve alkali ortamlarında hidroliz işlemleri ve sonuçları incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu renk giderimi ve ozon verimini karşılıklı olarak değerlendirmişlerdir. [7] Güyer ve arkadaşları 2016 yılında yaptıkları çalışmalarda, sanayi tesislerinde su yönetiminin önemini vurgulamışlardır. Bu konuda, geri dönüşüm ve yeniden kullanım, azalan su kaynakları, artan atık su miktarı nedeniyle günümüzün büyümekte olan ekonomisinde sıcak bir gündem oluşturmuşlardır. Çalışmaları kapsamında pamuklu kumaşın reaktif boyamasından sonra ileri oksidasyon prosesleri (AOPs) (O3, UV-O3, O3-H2O2, O3-H2O2-UV) ile yıkama / ağartma atık suyunun geri dönüştürülebilir olması ve tekrar kullanımını araştırmışlardır.[8] Bu çalışmada, yıkama proseslerinde banyo sayısını azaltan ve yıkama verimini değiştirmeyen bir yıkama prosesi ve ajanı, geleneksel yıkama yöntemleri ve ajanları ile karşılaştırılmıştır. Deneysel çalışmaların sonuçları tartışılmıştır. 2. MATERYAL VE METOD 2.1. Materyal Bu çalışmada reaktif boya olarak Renk İndeksi: Reaktif Red 195 kullanılmış ve yıkama maddesi olarak 01137.STZ.2011-2 SANTEZ (Numune 4) projesinin çıktısı kullanılmıştır. Yıkama maddeleri numaraları ve kimyasal yapıları Tablo 1’de verilmiştir. Hidroliz boya elde etmek için yardımcı olarak sodyum karbonat kullanılmıştır. Yıkama işleminde yıkama maddelerine ek olarak asetik asit kullanılmıştır. Uygulama ve haslık testleri için %100 pamuklu dimi kumaş kullanılmıştır. 2.2. Metot Hidroliz boya çözeltisinin hazırlanması amacıyla 2,5 g Reaktif Red 195 ile 10 g soda bir behere tartılır, laboratuvar şartlarında yumuşak su ile çözülerek 1 litreye tamamlanır. Hazırlanan boya çözeltisi manyetik karıştırıcı ile 950°C’de 4 saat boyunca karıştırılır. Ardından oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakılır. %100 pamuklu dokuma kumaş, hazırlanan hidroliz boya çözeltisinden %80 sıkma ile fularlanır. 120°C‘de 3 dakika kurutulur. Hidroliz boyalı kumaş, aynı tip kasarlı dokuma pamuklu refakat kumaş ile bire bir oranda bir uçtan dikilir. Yıkama işlemine tabi tutulur. Yıkama işlemi Forlab boyama makinasında yapılmıştır. Yıkama sonrası refakat kumaşlar incelenir. Refakat kumaşların kirlenmesi gri skalaya (ISO 105 A03) göre değerlendilir.

Yıkama işlemi iki farklı metot ile gerçekleştirilmiştir. Geleneksel yıkama metoduna göre ve geliştirilmiş yıkama maddesi verilmesi ile yapılan yıkama proses detayı Tablo 2’de verilmiştir.