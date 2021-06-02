HeiQ COVID-19 virüsünü yok eden bakır teknolojisine sahip yüksek teknoloji maskeyi piyasaya sundu

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HeiQ, COVID-19 virüsünü beş dakika içinde devre dışı bıraktığı gösterilen çığır açan bakır teknolojisine sahip yüksek teknolojili maskeyi piyasaya sürdü.

Tekstil ve malzeme yeniliklerinde dünya lideri HeiQ, test edilen tüm virüsleri ve bakterileri %100’e varan etkinlikle yok eden fütüristik görünümlü, yüksek teknolojili bir cerrahi maske olan HeiQ MetalliQ’yu piyasaya sürdü.

HeiQ MetalliQ yalnızca metalik görünmekle kalmaz. Patentli bir tasarıma sahip maske, aslında, HeiQ MetalliX adı verilen ve çok az miktarda bakırı buhara dönüştürerek, her bir lifi çevrelemek için eşit bir şekilde biriktirilmesini sağlayan yüksek teknolojili bir buhar biriktirme işlemiyle uygulanan ultra ince saf bir bakır kaplama içerir. HeiQ MetalliX, HeiQ’nun inovasyon ortağı Avustralyalı malzeme teknolojisi şirketi Xefco tarafından geliştirilen, patent bekleyen bir teknolojidir. Avustralya, Melbourne’daki Peter Doherty Enfeksiyon ve Bağışıklık Enstitüsü (Doherty Enstitüsü) tarafından yürütülen araştırmalar, HeiQ MetalliX teknolojisi ile işlenen kumaşların bulaşıcı SARS-CoV-2 virüsünün (COVID-19’a neden olan virüs) 5 dakika gibi kısa bir sürede önemli ölçüde aktivitesini yitirdiğini göstermiştir.

Test protokolü, yüz maskeleri gibi tekstil ürünlerini kirleten aerosol damlacıklarının gerçek yaşam etkileşimini taklit etti. Her numune, yüksek SARS-CoV-2 yüklemesine maruz bırakıldı .Ardından, kalan bulaşıcı SARS-CoV-2 virüslerinin miktarı ölçülmeden önce oda sıcaklığında 5, 15 ve 30 dakika inkübasyona tabi tutuldu. HeiQ MetalliX ile işleme tabi tutulan kumaş numuneleri, inokülüm kontrolüne göre beş dakikada %97,79’un üzerinde, 15 dakikada %99,95 ve 30 dakikada %99,99’un üzerinde bir virüs azalması gösterdi.

Doherty Enstitüsü Kıdemli Araştırma Görevlisi Dr Julie McAuley, “Uzmanlardan oluşan ekibimiz, yeni koronavirüsün etkisini en aza indirmek için hayati çalışmalarını sürdürüyor,” dedi. McAuley, araştırmalarında SARS-CoV-2 virüsünün bulaşıcılığını azaltmak için farklı yüzey işlemlerinin yeteneğini test etmenin COVID-19’un yayılmasını durdurmaya yardımcı olacak öngörüler sağlamanın önünü açtığına dikkat çekti.

HeiQ MetalliX bakır teknolojisi ile virüsleri ortadan kaldırır

Bakır, yerkabuğunda, topraklarda, okyanuslarda, göllerde ve nehirlerde bulunan doğal olarak oluşan bir elementtir. Aynı zamanda tüm insanlarda, bitkilerde ve hayvanlarda doğal olarak oluşan bir eser elementtir. Bakırın antiviral, antibakteriyel ve antifungal özellikleri yüzyıllardır bilinmekte ve birçok laboratuvar çalışmasıyla kanıtlanmıştır. HeiQ MetalliX ile işlenmiş malzemeler, virüsleri ve bakterileri etkisiz hale getiren bakır iyonları salar. İşlemden geçirilen malzemelerin ayrıca Staphylococcus aureus ve Klebsiella pneumoniae’yi %100 öldürdüğü ve H1N1 virüsünün %99,95’ini ve İnsan Koronavirüsü 229E’nin %99,9’unu yok ettiği gösterilmiştir.

AB’de üretilen HeiQ MetalliQ, HeiQ’nun tıbbi cihazlar için Ar-Ge faaliyetleri yürüttüğü İspanya’daki HeiQ Medica’da üretilmektedir. HeiQ MetalliX teknolojisinin geliştirilmesi boyunca, Xefco, HeiQ’nun da üyesi olduğu birinci sınıf ARC Araştırma Merkezi’nin bir parçası olarak Deakin Üniversitesi’ndeki köklü araştırma ortağı Institute for Frontier Materials (IFM) ile yakın çalıştı.

HeiQ Group’un kurucu ortağı ve CEO’su Carlo Centonze, “Günlük bir ürüne ek işlevler eklemek için hemen hemen her şeyi” heiq” yapabilirsiniz. (HeiQ prosesi uygulayabilirsiniz). Bu sefer oyunumuzu antiviral korumada, yükseltilmiş ve birinci sınıf bir ürünle bir adım daha ileri taşıyoruz. Bahar geliyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesiyle gerek kendimizi gerekse başkalarını daha fazla korumak isteyeceğiz. HeiQ MetalliQ, tam da bu ekstra güven seviyesini sağlamak için tasarlanmıştır. Dahası alışılmışa meydan okuyan görünümü birçok yönden cerrahi maskelere gelişmiş bir alternatif haline getiriyor,” diyor.