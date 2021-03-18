Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü geleceğine yatırım yapıyor 

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Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü burs desteğiyle katma değerini artırıyor

Türkiye geneli medikal tekstil ihracatı 2020’de yüzde 2.204 artarak 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti, Ege’den yapılan medikal teknik tekstil ihracatı ise 92 milyon dolara ulaştı.

Medikal teknik tekstil ihracatının artışında cerrahi elbiseler ve maskeler asıl payı oluşturdu.

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, maske ve tulum ihracatında hibe uygulamasının sonlandırılmasıyla yıllık ihracata yaklaşık 5 milyar dolar katkı sağlayacağı görüşünde.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, düzenlediği basın toplantısında “Sektör olarak koruyucu maske ve tulum ihracatında hibe şartlarının kaldırılmasını talep ediyoruz.” çağrısında bulundu, medikal ürün grubunda rekabeti zayıflatan mevcut hibe şartlarını şöyle sıraladı:

“5 adet cerrahi maske ihracatı için 1 adet cerrahi maske hibe, 10 adet koruyucu tulum ihracatı için 1 adet koruyucu tulum yada 3 adet koruyucu tulum ihracatı için 20 adet cerrahi maske hibe şartı bulunuyor. Medikal ürünlerde hibe şartını kaldırdığımız takdirde küresel talebin yoğun olduğu bu ürün grubunda yıllık ihracatımıza yaklaşık 5 milyar dolar katkı sağlayacağını tahmin ediyorum. Kısa Çalışma Ödeneği, bez/kumaş maske ihracatının önünün açılması, Eximbank tarafından ihracatçılarımızın kullandıkları kredilerin vadelerinin 3 ila 6 aya kadar uzatılması gibi devletimizin aldığı tedbirler, firmalarımızın bu süreci en az hasarla atlatmasına katkı sağladı. Pandeminin etkilerini iş hayatında maalesef hissetmeye devam ediyoruz, üretimin ve istihdamın devamı için kısa çalışma ödeneğinin süresiyle ilgili devletimizden bir güncelleme bekliyoruz.”

Toplam 166 öğrenci burs almaya hak kazandı

Tekstil Mühendisliğini tercih edecek ve ilk 80 binde yer alacak başarılı öğrencilere eğitim hayatları boyunca burs imkanı sağladıkları projenin ikinci yılı olduğundan bahseden Sertbaş, toplam 166 öğrencinin burs almaya hak kazandığını açıkladı.

“Projemizle sektörün önemli bir ihtiyacı olan nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlıyoruz. 1’inci yıl toplam 92 öğrenci burs almaya hak kazandı. Üniversitelere göre dağılımları: İTÜ 59, Marmara 18, Ege Ünv. 4 , Dokuz Eylül Ünv. 1. Ayrıca Adıyaman, Bursa Uludağ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Uşak, Pamukkale üniversitelerinde burs almaya hak kazanmış öğrencilerimiz var. 2’inci yıl ise toplam 74 öğrencimiz burs kazandı. İTÜ 56, Marmara 15, 3 öğrencimiz ise Pamukkale, Bursa Uludağ ve Adıyaman üniversitelerinde okuyor. Gençlerimizi sektörümüzde görmek istiyoruz, onlara ihtiyacımız var. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü geçmişte kapasite satıyordu, bugün tasarım satıyor. Gelecekte başka yenilikçi bir yönü ortaya çıkacak. Bu sektörde gelecek var.”

2021 yılı ihracat hedefi 1,5 milyar dolar

2020 yılında Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nden bin 305 üye firmanın ihracat yaptığını açıklayan Burak Sertbaş, 167 ülkeye ihracat gerçekleştirerek, geçen yılki seviye olan 1,3 milyar doları yakaladıklarını anlattı.

“Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 2021 yılı performansının pandemi koşullarındaki gelişmelere bağlı olacağını kabul etmekle birlikte, 2020 yılının getirdiği zorluklar içinde sektör olarak böyle bir performans göstermemiz bizi gelecek için cesaretlendiriyor, daha çok motive ediyor. 2021 yılı ilk 2 ay ihracat rakamlarımızı paylaşmak isterim. Ocak-Şubat döneminde Türkiye geneli ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %1 artarak 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. EHKİB olarak ise aynı dönemde hazır giyim ihracatımız yine %1 artışla 236 milyon dolar oldu. 2021 yılında EHKİB olarak ihracat hedefimiz geçen yıl mart-haziran dönemindeki kapanmaların tekrar olmayacağı beklentisiyle 1,5 milyar dolar olarak belirledik.”

Hedefimiz bölgemizin yeşil üretimde lider olmasını sağlamak

Sertbaş, sürdürülebilirliğin sektörün önümüzdeki dönemde en çok karşılaşacağı konu olacağını, artık hiçbir firmanın dünyaya karşı sorumluluk hissetmeden üretim yapmasının mümkün olmadığına da değindi.

“Türkiye bu konuda dünyada en çok potansiyel vadeden ülkelerden biri. Yıllardır zaten sosyal alanda sürdürülebilirlik için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yıl da birliğimiz faaliyetleri arasına Sürdürülebilirlik Ur-Ge’mizi de ekleyerek firmalarımızın kurumsal ve çevresel alanda bir dönüşüm sağlayabilmesi için destek vermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de firmalarımızın çevre konusunda aksiyon almaları için destek vermeye devam edeceğiz. Hedefimiz bölgemizin yeşil üretimde lider olmasını sağlamaktır.”

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü dijitalleşmeyle yükseliyor

Üyelerin dijital altyapılarını geliştirmek için yaptıkları çalışmalara değinen Burak Sertbaş, “15 Temmuz- 14 Ağustos tarihleri arasında Uluslararası Hazır giyim Federasyonu ve Sourcing Journal İşbirliğinde, Foursource E-Ticaret Platformunun altyapı desteğiyle gerçekleşen Global Apparel Sourcing Expo dijital fuarına 30 üye firmamızın katılımına destek olduk. Firmalarımızın dijital fuarlara katılımlarına yönelik desteğimizi Premier Vision ile devam ettirdik. 2020 yılının Eylül ayında ve bu yıl 15-19 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Premiere Vision dijital fuarlara 19 firmamız ile katıldık ve firmalarımızın uluslararası platformlarda tanıtımlarını gerçekleştirebilmek amacıyla Premiere Vision’un çevrimiçi Pazar yerinde Haziran sonuna kadar yer almaları için anlaşma yaptık.” dedi.

Firmalarımızın AHA aracılığıyla uluslararası tanıtımlarını yapıyoruz

Sertbaş, 25 firmanın katılımıyla Hollanda Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştirdiklerini önümüzdeki dönemde de Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğiyle birlikte düzenlemeyi planladıklarını İspanya Sanal Ticaret Heyeti çalışmalarına devam ettiklerinden bahsetti.

“Dijital platformlarda yer alma çalışmalarımız kapsamında AHA (Aegean Has Apparel) projesiyle Ege Bölgesinde yer alan Hazır giyim üreticilerimizin farklarını tüm dünyanın bilmesini amaçladık. Oluşturduğumuz web sitesinde üye firmalarımızın bilgilerinin yer almasını sağladık, firma kayıtları hızla devam ediyor. Ayrıca AHA aracılığı ile tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu yılın başında 15’incisini düzenlemeyi düşündüğümüz IF Wedding fuarını pandemi sebebiyle kasım ayına ertelemek durumunda kaldık. Gelinlik, abiye ve damatlık sektörü pandemiden en fazla etkilenen sektörlerimiz arasında. İzmir’in bu sektörde merkez konumda olması, bölgemizde önemli üreticilerimizin yer alması sebebiyle mümkün olan en kısa sürede normalleşmeyi arzuluyoruz. Gelinlik ve damatlık sektörünün pandemi öncesi potansiyelini daha da ileri taşıyacağından eminim.”