Hava Jetli Eğirmeyle Viskon İşleme İçin Benzersiz Çözümler

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Cazip özellikleri nedeniyle selüloz elyafının tüketimi artmaktadır ve iplikhaneler, sonraki işlem kademeleri ve son kullanıcılar tarafından talep görmektedir. Hava jetli iplik makinası J 26, yüksek verimlilik ve kalite ile viskon işlemek için yeni çözümler sunmaktadır.

Yeni özellikleriyle J 26

Hava jetli iplik makinası J 26, viskon işlemek için birçok benzersiz özellik sunar. Yeniden şekillendirilmiş bir elyaf besleme elemanına sahip yeni eğirme düzesi muhafazası “Z+1 High Speed”, aynı anda yüksek iplik mukavemeti ve üretim hızını garanti eder. Üretim hızı, iplik kalitesinde düşüş olmadan %100 viskon Ne 30 için 480 m/dk’ya yükseltilebilir. 19 cN/tex ile iplik mukavemeti, %17 daha düşük üretim hızı olan 400 m/dk ile mevcut “Z-1” muhafazayla aynıdır (Şek. 1). Bu üretim maliyetlerini düşürür, çünkü büküm için hava basıncı daha yüksek bir üretim hızında aynı kalır. J 26 ayrıca polyesterle karışımların işlenmesi için de oldukça uygundur: %50’ye varan polyester oranıyla pamuk ve %80’e kadar polyester oranıyla viskon.

Şek. 1: Yeni eğirme düzesi muhafazası “Z+1 HS” sayesinde hava jetli eğirmede yüksek iplik mukavemeti ve üretim hızı.

Basitleştirilmiş kullanım ve kolay işletim Artan verimliliğe ek olarak, eğirme kutusu muhafazasının açılma seçeneği sayesinde kullanımı da basitleştirilmiştir. Bu, seramik eğirme ucunu çıkarmak zorunda kalmadan düze ve muhafazanın kolay ve etkili şekilde temizlenebileceği anlamına gelir (Şek. 2). Bunun sonucunda kırmızı ışıkların sayısı ve operatörlerin iş yükü azalır. İplikhaneler; işletim süresinde olay başına %50 düşüş ve kapalı eğirme düzesi muhafazasının 25 ila 45 saniyelik kırmızı ışık süresine göre sadece 5 ila 11 saniye etkin olan kırmızı ışık süreleri bildirmektedir. Sonraki işlemler için en iyi bobin kalitesi J 26, homojen bobin kalitesi için pnömatik bobin sönümleme ve sonraki işlemler için verimli bobin sağma sunmaktadır. Suni ve sentetik elyaf (özellikle viskon) içeren bobinler sert kenarlarda zorluk çıkarmaya yatkındır. Bunun sonucunda bobinler dengesiz sağılır ve iplik kopuşları meydana gelir. İplik kopuşunu önlemek için komple bobin oluşturma sırasında yoğunluk tutarlılığı korunur. Benzersiz strok respirasyonu kenarları yumuşatır: En iyi bobin sağma performansının sırrı budur. Optimize edilmiş sarım, suni ve sentetik elyafla %20 daha yüksek bobin ağırlığını aynı çapta sağlar. Böylece %20 daha az takım çıkarma sayesinde daha yüksek makina verimliliği elde edilir. Dokuma ve örme makinaları da daha az kullanım ve daha az durmanın avantajından yararlanır.