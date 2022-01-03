Güvenli ve sağlam – akıllı fabrikalarda bilgi güvenliği

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Dijitalleşmenin, yılın sözlerinden biri olma şansı çok yüksek. Dijital çözümler, özellikle mobil çalışma, seyahat kısıtlamaları ve sınırlı kişisel temas çağında bir patlama yaşıyor. Burada, hepimiz kesinlikle güvenli olduğunu bilmemiz gereken önemli miktarda veriyi web üzerinden iletiyoruz. Dijitalleşme söz konusu olduğunda, Oerlikon Yapay Elyaf Çözümleri tek bir şeye özellikle dikkat eder- akıllı fabrikalarda veri güvenliği

Oerlikon Yapay Elyaf Çözümleri iş birimindeki BT uzmanları da müşterilerinin verilerinin güvende olmasını sağlamakla meşgul. Uzaktan Servis, AIM4DTY, Akıllı Bakım Atölyeleri, Fabrika İşletme Merkezi ve tamamen ağa bağlı “akıllı” fabrika gibi dijital çözümler güvenli bir altyapı gerektirir.

Bunun nasıl başarılabileceği, Oerlikon Yapay Elyaf Çözümleri’nde Bilgi Güvenliğinden sorumlu Sebastian Helmer tarafından açıklanıyor: ‘Secure by Design’ (Tasarımdan Güvenli) şu anda üründe en başından itibaren gerekli BT güvenliğini sağlamak için standart bir uygulamadır. Tekstil pazarı uzmanlığımız, müşterilerimizle yoğun etkileşimimiz ve şirket içi uluslararası deneyimlerimizle, müşterilerimizin gereksinimlerinin bir resmini geliştirdik ve sürekli genişletiyoruz. Ayrıca, diğerlerinin yanı sıra ISO27001 ve IEC62443 dahil olmak üzere çözümlerin geliştirilmesinde ortak standartlar uyguluyoruz. Buna dayanarak, özelleştirilmiş çözümlere kadar kendi akıllı fabrika güvenlik çözümlerimizi geliştiriyoruz. Yeni çözümlerimizi daha da geliştirmek için ve güvenlik mimarisi değerlendirmeleri noktasında ortamlarımızı kontrol etmek için bunları sızma testleri adı verilen teknikler aracılığıyla test ediyoruz. Burada, potansiyel güvenlik açıklarını hedeflenen bir şekilde kapatmak için sistemi kıracak testler yapılıyor.”

Akıllı fabrika

Uzun bir zaman önce sadece bir vizyon olmanın önüne geçti: akıllı fabrika. Burada kritik öneme sahip olan, BT ile yenilik arasındaki yakın ilişkidir. Oerlikon Yapay Elyaf Çözümleri Baş Teknoloji Sorumlusu Jochen Adler, iki disiplin arasındaki etkileşimi, “Akıllı fabrika konseptiyle, bir operatörden bir danışmana dönüştük. Bir yandan, BT yeniliğe olanak tanır. Bununla birlikte, yenilik aynı zamanda BT’de de gerçekleşmekte- yeni nesil dijital ürünlerle sonuçlanmaktadır. Bu nedenle, ikisi de birbirini domino etkisi ile etkiler”, şeklinde açıklıyor.

Bir iplik üretim sisteminin işletilmesi çeşitli bileşenler ve çözümler gerektirir– kontrol seviyesinden, İnsan Makine Arayüzü (HMI), otomasyon sistemleri, Fabrika İşletme Merkezi ve bulut çözümlerine kadar. Tüm bunlar, güvenilir bir ağa ek olarak, modern bir yazılım platformu (CSP) ve buna bağlı olarak son ürünün güvenliğini ve kalitesini koruyan yüksek bir güvenlik seviyesi ile birlikte yüksek performanslı bir uç hesaplama (edge-computing) çözümü içeren akıllı bir altyapı gerektirir. Veri güvenliği, doğası gereği, harmanlanmış veriler üzerine inşa edilen tekstil değer zincirindeki tüm aşağı akış süreçleri veya akıllı fabrikaya doğrudan bağlanan ürün yönetim sistemleri için de belirleyicidir.

Güvenli veri alışverişi

Uzaktan Destek gibi hizmetler ve AIM4DTY eğitim merkezini içeren araçlar veri alışverişini gerektirir. “Burada, şifreleme, müşteri ayırma ve ayrıca verileri en aza indirme amacıyla yüksek standartlardan yararlanıyoruz,” diyor Sebastian Helmer. “Temel olarak üç tehdit senaryosu kategorisini birbirinden ayırıyoruz: ilk olarak, kendileri fark etmeden bir sisteme istemeden kötü amaçlı yazılım yükleyen çalışanların bilinçsiz eylemlerine tanık oluyoruz. Bir de somut amacı olmayan saldırılar var. Burada failler SPAM veya oltalama yoluyla bir şirkete saldırmaya çalışıyor. Son olarak, somut olarak belirli bir şirkete odaklanan saldırılar var. Burada failler, hedeflenen yöntemleri kullanarak kötü amaçlı yazılım yerleştirmeye çalışıyor. Bu, ilgili kişiler üzerinde etki oluşturmak için sosyal mühendisliğe kadar uzanabilir.”

Oerlikon Yapay Elyaf Çözümleri iş birimi, akıllı fabrika çözümleri ile bu görev için mükemmel bir donanıma sahiptir: “Müşterilerimize onlarca yıldır güvenli, sertifikalı donanım sağlıyoruz. Ayrıca bu standartları yazılım çözümlerimize de uyguluyoruz: İplik üreticileri artık sapmaları belirleyebilir ve üretim sürecini her zamankinden daha hızlı ayarlayabilirler,” diye taahhütte bulunuyor Jochen Adler.