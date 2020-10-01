Güç dengesini yeniden düşünmek

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Janne Paananen,

Eaton EMEA Teknoloji Müdürü

İşletmeler ve tüketiciler, “her zaman açık” dijital altyapıya, giderek artan bir şekilde 7/24 güveniyor. Sonuç̧ olarak, veri merkezleri bu dijital yasam tarzını sağlamak için gerekli olan veri işlemedeki artışın üstesinden gelecek şekilde inşa ediliyor. Veri merkezleri uzun süredir karbon emisyonları ve tarihsel olarak yüksek enerji tüketimi nedeniyle çevresel problem kaynağı olarak görülüyor. Ancak bir anda gelen farkındalıkla, veri merkezlerini bir engelden bir yardıma dönüştürmek için bir yöntem oluşturuldu.

AYDINLANMA ANI

Mühendislikte, yaşamın diğer birçok alanında olduğu gibi, en büyük yaratıcı çözümler baskı altında şekillenir. Bu, 2013 yılında, kariyerimdeki en heyecan verici ilerlemelerden birinin gerçekleştiği durumdu. Bir müşteri, güç̧ beslemesinde pikler ve düşüşler yaşıyordu ve bu değişken yük mevcut kablolarını baskı altına alıyordu. Şebekesinin bir kısmını yeniden kablolamamak için, müşteri enerjiyi tamponlanmak için bir yol arıyordu. Bu, yüksek yük anlarında gücü̈ tutmaya çalışmak ve etkiyi daha eşit bir şekilde yaymak anlamına geliyordu. İlk başta bu istek için en doğal görünen enerji depolama çözümünü düşünmekten hızla uzaklaştık. Bunun yerine, bir UPS’in (kesintisiz güç̧ kaynağı) bunu nasıl yönetebileceğini ve müşteriye nasıl daha fazla değer sağlayabileceğini düşündük. Sonunda, bu fikir bizi EnergyAware UPS çözümüne götürdü.

GÜÇ ŞEBEKEMİZİ DÖNÜŞTÜRMEK

Yenilenebilir enerji kaynakları şu anda dünyadaki elektriğin %26’sını sağlıyor ve bu oran sürekli artıyor. Bu nedenle güç̧ sistemleri ve pazarlar, şebekeye daha fazla yenilenebilir enerji ilave edilmesinin neden olduğu fazla dalgalanmayı telafi etmek için daha esnek hale gelmeli. EnergyAware UPS çözümümüz, veri merkezlerinin ve enerji tedarikçilerinin birlikte çalışarak sürdürebilir enerji taleplerini dengelemelerine yardımcı oluyor. Potansiyel olarak hasar veren güç̧ anormallikleri esnasında kritik bir koruma görevi görüyor, şebekeyi dengelemeye ve şebeke frekansını tutmaya yardımcı oluyor. Şebekeyi stabilize ederek yenilenebilir enerji kaynaklarının artışına katkıda bulunmanın ötesinde, bu EnergyAware çözümü değer oluşturan bir çözüm olabilir. Büyük UPS kullanıcıları, kritik yüklerden ödün vermeden elektrik kesintilerinde şebekeye yardımcı olan güç̧ tüketimindeki anlık ayarlamalar için finansal olarak telafi edilebilir.

GÜÇ DENGELEMESİNİ ANLAMAK

Enerji üretim sektöründeki yılların deneyimi ve uzun bir uygulamaya dayanan mühendislik geçmişi, güç̧ dengelemenin temellerini anlamaya yardımcı olur. Dijitalleşme yaşam şeklimizi, çalışma şeklimizi, seyahat şekillerimizi ve daha fazlasını değiştirmeye devam ettikçe daha temiz bir enerji karması için güç̧ dengelemenin arkasındaki mekaniği anlamak sektörümüzün ilerlemesi için anahtar olacaktır. Fosil yakıtlardan uzaklaşıp daha temiz bir geleceğe uygun bir zemin oluştururken, yeni nesillerin gelmesine yardımcı olacak gerçekten yenilikçi bir çözüm geliştirmede rol oynadığım için gurur duyuyorum.