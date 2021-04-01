Groz Beckert tarak garnitürleri

Küresel elyaf tüketimi sürekli artmaktadır. Bu eğilim kısmen, ştapel elyaf ipliklerine olan artan talebe bağlıdır. 2016 yılında iplik işletmelerinde elyaf tüketimi 50 milyon ton civarındaydı. Böylelikle dünya çapında 250 milyon kısa elyaf iği, 300.000 uzun elyaf iği olmak üzere 50 milyon ton lif tüketilmekteydi. Elyaf tüketiminin önümüzdeki yıllarda da artması muhtemeldir. Groz-Beckert telleri eğirme işlemlerinde elyafların taranması için vazgeçilmezdir. Uzun elyaf fabrikalarında 60 mm ve üzeri ştapel uzunluğuna sahip lifler işlenirken, kısa elyaf işletmelerinde 60 mm den az ştapel uzunluğuna sahip lifler işlenmektedir. Kısa ve uzun elyaflı ipliklerin üretiminde, ipliğin kalitesi için taraklama işlemi belirleyicidir; Tarama işlemi uzun elyaflı eğirme için silindirlerle sağlanırken, kısa elyaf işletmelerinde tarama işlemi tarak makinesindeki ana silindir ve üzerindeki hareketli şapka arasında gerçekleşse de Groz Beckert tarak telleri her ikisinde de eşit derecede önemlidir.

Uzun elyaf eğirmesinde taraklama

Elyaf işlemenin başlangıcında esas olarak yün, yün benzeri ve daha uzun ştapelli doğal elyaflar taranmıştır. Daha sonra kısa elyaflı iplik eğirme ile karşılaştırıldığında bugün sadece yaklaşık 300.000 iğ ile düşük bir pazar payı oluşturan uzun elyaf eğirme teknolojisi geliştirilmiştir. Bunun başlıca nedeni yüksek hammadde fiyatlarıdır. Yünün fiyatı kilogram başına 10-13 ABD doları arasında iken, pamuk ve polyester elyafları 1,7-2,5 ABD doları değeri ile nispeten daha ucuzdur. Uzun elyaf eğirmenin tipik son ürünleri arasında halı iplikleri, yüksek kaliteli takımlar ve kadın – erkek giysileri bulunur.

Günümüzde polyester, akrilik ve poliamid elyaf gibi sentetik ham maddeler de kullanılmaktadır. Tarama sürecinde üreticiler, ipliklerin değerine de yansıyan lif uzunluğunun korunmasına büyük önem verir. Groz-Beckert bu alanda hem brizör telleri, çalışıcı (worker) telleri, doffer telleri ve fırça tellerini sunmaktadır. Bunlar, özellikle eğirme endüstrisinin gereksinimlerine göre uyarlanmıştır. Groz-Beckert’in benzersiz SiroLock® tarak telleri yünün değerli elyaf uzunluğunu korumak için orijinal olarak uzun ştapelli eğirme için geliştirilmiştir. Bugün, SiroLock® tarak telleri, elyaf veriminin arttırılmasına önemli bir katkı sağlamaktadır.