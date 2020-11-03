Girişimcilere 200 bin liraya kadar destek

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İstanbul Teknokent, Boğaziçi TTO ve Sakarya Teknokent iş birliğinde, TÜBİTAK BİGG programı 2020 Yılı Çağrısı için ön başvurular alınmaya başladı.

İstanbul Teknokent’in Girişimcilik ve Şirketleşme Yönetimi Sorumlusu Hasan Kömürcü, “Yenilikçi iş fikirleri olan kişileri TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programına başvuru yapmaya çağırıyoruz. Bu kapsamda girişimcilere; iş rehberliği, iş modeli oluşturma, proje yazma, mentorluk, ön kuluçka ve kuluçka’da yer alma gibi hizmetler sağlıyoruz. İş fikirlerini bu hizmetlerden faydalanarak geliştiren girişimci adayları, hazırlayarak ön onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK’a başvuruyor. Böylece, seçilen girişimciler 200 bin liraya kadar hibe desteğinden yararlanabiliyor.” dedi.

İstanbul Teknokent, Boğaziçi TTO ve Sakarya Teknokent iş birliğinde, TÜBİTAK BİGG programı 2020 Yılı Çağrısı için ön başvurular alınmaya başladığını açıkladı.

GİRİŞİMCİLERE DESTEK DEVAM EDİYOR

İstanbul Teknokent’in Girişimcilik ve Şirketleşme Yönetimi Sorumlusu Hasan Kömürcü, Yenilikçi iş fikirleri olan kişileri TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programına başvuru yapmaya çağırıyoruz. Bu kapsamda girişimcilere; iş rehberliği, iş modeli oluşturma, proje yazma, mentorluk, ön kuluçka ve kuluçka’da yer alma gibi hizmetler sağlıyoruz. İş fikirlerini bu hizmetlerden faydalanarak geliştiren girişimci adayları, hazırlayarak ön onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK’a başvuruyor. Böylece, seçilen girişimciler 200 bin liraya kadar hibe desteğinden yararlanabiliyor.” dedi.