Gelişmiş Monforts otomasyonu Hamle için ayırt edici bir tarz

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Lider Türk tekstil baskı şirketlerinden Hamle, sürekli yatırım stratejisinin bir parçası olarak yeni bir Monforts Thermex boyama hattını kurdu.

Genel müdür Gürkan Uzuner, “Sürdürülebilir, yüksek kaliteli üretim anlamında bir adım önde olmak için yeni teknolojiye yatırım ve kapasite genişletmeleri bizim için çok önemli,” dedi.

Uzuner, sürekli değişen bir sektörde başarılı olmak için her bir gelişmiş yeni teknolojinin faydalarını dikkatlice değerlendirdiklerine dikkat çekti. “LCW ve De-Facto gibi tanınmış Türk markalarının yanı sıra, Zara Grubu, bizim için önemli bir Avrupalı ​​müşteridir ve İstanbul’a yakınlığı ve Avrupa’ya tedarik kolaylığı nedeniyle Çorlu’nun Türk tekstil üretiminin merkez üssü haline gelmiş olması tesadüf değildir. Bölgeden gelen tekstil ürünlerinin kalitesi artık çok iyi kanıtlanmış durumda.”

Entegrasyon

Halihazırda, Hamle’nin Çorlu’daki fabrikası, Monforts’dan, şirketin kapsamlı bir dizi terbiye işlemlerini yürüttüğü bir on odalı Montex ram ve iki sanforlama hattına ev sahipliği yapıyor.

Yeni Thermex hattı, tamamı tek bir tedarikçiden teknoloji ile ilgili bir dizi süreci daha da entegre ediyor. Sürekli boyama, yoğunlaştırma ve termosollemeye yönelik Thermex evrensel hot-flue, hem büyük hem de küçük dokuma kumaş gruplarını boyarken, maksimum kumaş hızlarında bile, olağanüstü maliyet etkinliğine yönelik rakipsiz güvenilirlik sağlar.

Hamle için kurulan yeni hat, reaktif boyarmaddelere yönelik Econtrol® işleminden * yararlanıyor. Bu, hot-flue’de 120-130°C ‘de kurutulma ile sağlanan ve 2-3 dakika içinde fiksasyonun sağlamak için nemliliğin kontrol edildiği (hacimce %25-30) hızlı ve ekonomik tek geçişli bir fularlama-kurutma ve yıkama-temizleme prosesidir.

Econtrol®, tüm renklerin mükemmel bir şekilde yeniden üretilebilirliğini, zor kumaşlarda iyileştirilmiş boya penetrasyonunu garanti eder. Ayrıca düşük fiksasyon sıcaklığı nedeniyle pamuk veya diğer selüloz liflerinde kahverengileşme riskinin önünü keser. Bu bakımdan, hızlı değişim teknolojisi ve operasyonel tasarruf için ideal bir süreçtir.

Gürkan Uzuner, “Yeni Thermex serisi, makine operatörlerimizin tüm sistem üzerinde tam kontrole sahip olmalarını sağlayan bazı çok gelişmiş otomasyon özelliklerine sahiptir. Monforts’un Türkiye’deki temsilcisi olarak Neotek, kurulum ve devreye alma süreçlerinde çözüm ortağımız oldu ve her adımda yanımızda oldu.” diyor.

.* Econtrol®, DyStar Colours Distribution GmbH, Almanya’nın tescilli markasıdır.