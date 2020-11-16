Gelecek teknik tekstillerde

Maske, koruyucu tulum-önlük gibi medikal tekstil ürünlerinin iç piyasada talebi karşılaması ve dünyada 70’ten fazla ülkeye yardım gönderilmesi Türkiye’nin ‘teknik tekstiller’ alanındaki gücünü yansıtmaya devam ediyor. Dünyada 107 milyar dolarlık ihracat pazarı bulunan ‘teknik tekstiller’ için Ar-Ge ve inovasyon yatırımları hız kesmeden sürerken, Türkiye’nin ‘teknik tekstil’ ihracatının yıl sonuna kadar 2 milyar doların üzerine çıkması ve küresel ihracatta payını hızla artırması hedefleniyor.

TEKNİK TEKSTİLLER TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN VİZYONUNU ŞEKİLLENDİRİYOR

Teknik tekstillerin, Türkiye tekstil sektörünün vizyonunu şekillendireceğini ve sektöre yüksek katma değer sağlayacağını belirten İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz: ‘’Haziran’da teknik tekstil ihracatımız yüzde 196 artarak 349 milyon dolar, Ocak – Haziran döneminde ise yüzde 39 artarak 1,2 milyar dolar değerinde gerçekleşti. Salgın döneminde sektörümüzün stratejik önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Hammadde temininde yurtdışına bağlı olmayan sektörümüz, pandemi sınavından başarıyla çıkmayı bildi. Ancak bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için firmalarımızın uluslararası standartlara uygun üretim yapmalarını teşvik etmeli, daha rekabetçi yapıya ulaşmak için ilave çözümler üretmeliyiz.

Bu kapsamda ilgili Bakanlıklarımız ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde kişisel koruyucu donanım ürünlerinin Devlet Malzeme Ofisi’ne hibe karşılığı ihracat gerçekleştirilmesi uygulamasının revize edilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Bakanlıklarımız da 1 ihracata karşın 1 hibe uygulamasını genişleterek düzenlemeye gitti. Medikal tekstil ürünlerinde dünya lideri olabilecek alt yapıya ulaştık. Bu altyapı gücümüzü koruyarak küresel talepleri karşılamak adına daha proaktif olmalıyız’’ dedi.