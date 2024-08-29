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2019 yılında Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve YÖK ile imzalanan protokol çerçevesinde, Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları Birlikleri (İTKİB) tarafından başlatılan Tekstil Mühendisliği Burs Programı, şimdiye kadar 350’den fazla öğrenciye burs sağlamıştır. Bu yıl, programın toplamda 500 bursiyere ulaşması hedefleniyor. Öğrencilerin eğitim hayatına ve kariyer gelişimlerine önemli katkılar sunan programın yıllık bütçesi 20 milyon TL’yi aşıyor. Burslar, nitelikli tüm öğrencilere herhangi bir sayı sınırlaması olmaksızın veriliyor. Burs programından yararlanan öğrenciler, ilk yıldan itibaren tekstil ve hazır giyim sektöründe staj yapma imkânına sahip. Üçüncü ve dördüncü yıllarında ise istedikleri alanlarda uzmanlaşmak için staj yapabiliyorlar. İTKİB, öğrencilerin uygun stajyerlik yerleri bulmalarına yardımcı oluyor, böylece öğrenciler sektörde değerli deneyimler kazanarak mezuniyet sonrası iş hayatına daha iyi hazırlanabiliyorlar. Tekstil mühendisliği mezunları, tekstil ve hazır giyim sektörlerinin tüm üretim aşamalarında, iplikten kumaşa, boya ve apreye, hazır giyime kadar çeşitli görevlerde çalışabiliyor. Ayrıca üretim planlama, satış ve pazarlama gibi bölümlerde de görev alabiliyorlar. Tekstil mühendisliği, kimya mühendisliği, endüstri mühendisliği ve makine mühendisliği gibi disiplinlerle entegre çalışarak geniş bir kariyer alanına sahip olabiliyorlar.

Tekstil Mühendislerinin % 27,4’ü mezun olmadan işe başlıyor

Türkiye’nin en büyük ikinci ihracatçı sektörü olan tekstil ve hazır giyim sektörü, ülkenin toplam ihracatının yüzde 12’sinden fazlasını oluşturuyor. 28,5 milyar dolarlık ihracat ve 20 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile Türkiye’ye en fazla döviz kazandıran sektörlerden biri olan bu alan, aynı zamanda 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor ve yıllık üretimi 80 milyar doları buluyor. Sektör, Avrupa’nın en büyük denim, kumaş, teknik tekstil ve elyaf üretim tesislerine sahip 30 binden fazla işletmeyi içeriyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren binlerce ihracatçı firma, nitelikli tekstil mühendisleri bulmada büyük zorluklar yaşıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi verilerine göre, tekstil mühendislerinin yüzde 27,4’ü mezun olmadan önce işe yerleşiyor. Bu nedenle, burs programına katılan öğrencilerin mezuniyet sonrası iş bulamamaları durumunda Türkiye genelindeki herhangi bir Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları Birliği’ne başvurmaları halinde tüm destek sağlanacağı taahhüt ediliyor.