Geleceğin kumaşları….     

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İsviçreli dokuma makinesi üreticileri, yeni uygulamalar geliştirmenin ön saflarında yer alıyor

Ayakkabılar ve elektronik hesap makineleri, muhtemelen insanların tekstil dokuma süreciyle ilişkilendireceği ilk ürünler değil. Ancak, bunlar alandaki en son teknolojinin her zamankinden daha geniş olasılıklarının iki örneği olarak dokuma kumaşların geleceğine kesinlikle işaret ediyorlar. Moda ve işlev dokuma kumaşların artan popülaritesinde hali hazırda birleştiler ve bu hem şimdi hem de geleceğe yönelik bir trend. Kumaşlarda hesap makineleri? Bu, malzemenin arkasında “zikzak alanlar” (meander fields) denilen tasarımın kullanılması ve önüne tuşların basılmasıyla geliştirilen bir başka usta işi geliştirme hikayesi.

Modern dokumacıları hedefleyen bu kısa notlar, şimdi İsviçreli tekstil makine üreticileri tarafından öncülük edilen öne çıkan gelişmeler arasında yer almaktadır. Tüm dokuma pazarları yenilik yanında hız, verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik gerektirmektedir. İsviçre Tekstil Makineleri Birliği üye firmaları sürecin her noktasında bu ihtiyaçlara cevap vermektedir – çözgüdeki ilk ipliğin sıkılmasından kumaş teslimatı için son inçlik sarımın yapılmasına kadar… Ayrıca, geleneksel dokuma endüstrisindeki lider konumlarının yanı sıra yeni ve heyecan verici uygulamalar geliştirmede uzmanlaşmak gibi ortak bir çıkarı paylaşırlar.

Teknoloji ve araştırma iş birliği

“Tekstil hesaplayıcı” kavramı, tekstil araştırma enstitüsü Thuringen-Vogtland ile iş birliği içinde Jakob Müller Group tarafından geliştirilmiştir. Müller’in patentli MDW® çok yönlü dokuma teknolojisi hesap makinesi işlemlerine bir dokunuşla erişilmesine izin veren “zikzak alanları” (meander fields) oluşturabiliyor. Sınırsız esneklik fırsatları sunan alışılmamış ve kullanılışlı bir özellik…

Bugün, en son dokunmuş ayakkabılar kusursuz ve rahat giyimleri ile takdir görmektedir. Birçok spor dalında bireysel sporcuların gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra spor giyimde dayanıklılıkları, güçleri ve dengeleri ile puan kazanırlar. Stäubli, dokuma hazırlama, ağızlık açma sistemleri ve yüksek hızlı tekstil makinelerinde önde gelen küresel bir uzman olarak tanınmaktadır. Her tür teknik tekstili, hafif takviye kumaşlarını- ve ayakkabıları dokuyan firmanın jakar makinaları çok çeşitli alternatifleriyle büyük bir esneklik sunar.

Seramik gibi yeni malzemeleri dokumak, aramid, karbon ve diğerleri gibi elyafları karıştırmak ve değişken kalınlıklarda yenilikçi çoklu tabakalar üretmek mümkündür. Benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere dokuma makinelerine yönelik özel talepler Stäubli yüksek performanslı TF dokuma sistemleri ile yerine getirilmektedir.

Kusursuz çözgü gerginliği olmadan mükemmel dokuma sonuçları imkansızdır ki bu artık Crealet’in dünyanın önde gelen çözgü besleme sistemleri sayesinde artık mümkündür. Günümüzde dokuma endüstrisindeki bazı pazar segmentleri, bireysel müşteri gereksinimlerini karşılayan çözgü salma sistemleri talep etmektedir. Örneğin, şirket jeotekstil ürünlerin genellikle özel muameleye gereksinim duyduğunu anlayacak uzmanlığa ulaştı ve bu şirketin akıllı çözgü gerginliği kontrol sistemi ile sağlanıyor. Münferit ve birleştirici çözümler, uzak bağlantı yoluyla harici desteğe izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Teknik tekstillerde tekli veya çoklu çözgü leventlerinde ve cağlıklarda uygulanan Crealet’in çözgü salma sistemleri hem şerit hem de geniş tezgâh dokumasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Fonksiyonel, sürdürülebilir, otomatikleştirilmiş

Dokuma dar kumaşlar alanındaki eğilimler açıkça işlevsellik ve sürdürülebilirliğe odaklanmıştır. Jakob Müller Grubu bu ilkeleri halihazırda çoktan benimsemiştir – örneğin yumuşak tutumlu kenarlara sahip %100 geri dönüştürülebilir etiketler için doğal lifler kullanmaktadır. Ayrıca mümkün olduğunca geri dönüştürülmüş sentetik malzemelerin işlenmesine odaklanıyor. Gerek PET şişeler gerekse de üretimden çıkan polyester atıklar geri dönüştürülmekte ve hazır giyim endüstrisine yönelik elastik ve bükülmeyen bantlara işlenmektedir.

Verimli kumaş üretim ortamları için, artık otomatikleştirilmiş kalite çözümlerinin gerekli olduğu kabul edilmektedir. Kalite standartları her yerde artmaktadır ve hava yastıkları ve koruyucu giysiler gibi hassas uygulamalar için sıfır hata seviyeleri zorunludur.

Uster’in en yeni nesil tezgâh üstü izleme ve denetleme sistemleri, dokumacılar için gerçek operasyonel iyileştirmeler sunar. Kumaş kalitesinin izlenmesi israfı önlerken kalite güvence sistemi tüm uygulamalar için birinci kalite verimi önemli ölçüde artırır. Kumaş üreticilerini maliyetli iddialardan ve zarar görmüş itibarlardan koruyan otomatik kumaş denetimi, yavaş, maliyetli ve güvenilmez manuel denetim ihtiyacını da ortadan kaldırarak operatörlerin daha yüksek vasıflı işlere odaklanmasını sağlar.

Akıllı ve iş birliğine dayalı robotikler (işbirliklikçi robotlar) dokuma fabrikalarında birçok otomasyon olanağı sunar. Stäubli’nin geleceğe yönelik robotik bölümü, çözgü ve cağlık hazırlamada ilk etkili kurulumlarla bu segmentte bir makinist konumundadır.

Kontrol ve üretkenlik

Willy Grob’un dokuma kumaş sarımı için özel çözümleri gerginliğin güvenilir kontrolüne odaklanır, sürecin başlangıcından bitmiş kumaş rulosuna kadar bunu sabit tutmayı dikkate alır. Sürekli dijital kontrol, hassas kumaşlar için özellikle önemli iken bunun yanında performans ve üretkenlik de aynı zamanda ciddi üstünlüklerdir. Bu bağlamda, şirketin büyük ölçekli harmanlama birimleri, dokuma makinesine entegre edilmiş normal bir sarıcıdan on kat daha fazla sarım kapasitesi sağlayabilir.

Grob’un özelleştirilmiş konseptinin yanı sıra tasarım ve uygulaması kumaş sarma ekipmanında büyük esneklik ve işlevsellik ile sonuçlanır – bu da yine tekstil makinelerinde İsviçre ustalığının bir başka örneğidir.

Gelecekte İsviçre Tekstil Makineleri Birliği üyelerinden dokumada- ve diğer segmentlerde- daha da fazla yenilik gelecek! Bu kendinden emin iddia, etkileyici bir istatistiğe dayanmaktadır: birliğin üye firmalarının yaratıcı gücünün arkasındaki 4077 yıllık deneyim. Gelişmelerinin derin bilgilerden ve sürekli araştırmalardan kaynaklandığı kesin olarak kanıtlanmıştır.