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FASHION HOME -İzmir Evtekstili ve FASHION PRIME – Hazırgiyim ve Konfeksiyon Tedarikçileri Fuarıyla eş zamanlı düzenlenecek olan FASHIONTECH İzmir Fuarına Nakış Makineleri üreticisi ve tedarikçisi firmaların yoğun talepleri sonucu ayrı bir salon açılmasına karar verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi evsahipliğinde İzfaş ve İzgi Fuarcılık ortaklığında Exen Media, EGSD-Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve DETGİS-Denizli Tekstil Giyim Sanayicileri Derneği destekleriyle düzenlenen FASHION TECH – Hazırgiyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı 09-12 Ekim 2024 tarihleri arasında Fuar İzmir’de 3. Kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2021-2022 yıllarında iki kez düzenlenen Fashiontech İzmir Fuarı, Türkiye ve Türkiye dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlarken, geniş ürün yelpazesiyle katılımcılarına ve ziyaretçilerine sağlamış olduğu maksimum fayda ile kendisini gelecek yıllara taşımıştır. Hazırgiyim ve Konfeksiyon üretiminde kullanılan dikiş makineleri ve otomatlarının yanı sıra, serim ve otomatik kesim makineleri, iğneler, sarf malzemeler, apareler, baskı ve nakış teknolojilerinde sektörün lider makine üreticilerini ve markalarını tek çatı altında buluşturmayı başaran FASHION TECH İzmir Fuarı, bugün Avrasya Bölgesinin en büyük fuarı olmayı başarmıştır.

Nakış teknik, teknoloji ve uygulamaları ön plana çıkıyor

Hazırgiyim, Evtekstili, Gelinlik ve Abiye, Ayakkabı, Çanta, Otomotiv, Mobilya, Yatak Endüstrisi, Perde ve Döşemelik kumaşlar gibi birçok alanda katma değerli ürünlerin oluşmasını sağlayan Nakış Makineleri ve Yan Sanayi ürünleri FASHION TECH İzmir Fuarında ön plana çıkmayı başardı.

Nakış teknolojilerine ayrı salon

İzgi Fuarcılık ve İZFAŞ’ın FASHIONTECH katılımcı ve ziyaretçilerinin görüş ve önerilerini alarakNakış Teknolojilerini ayrı bir salon ayırması sektörde ayrı bir heyecana neden oldu. Bugün SIN-SIM, TAJIMA, PROMAKER, FORTEVER, PLENARY, ACCURATE gibi teknoloji üreticilerinin yanı sıra Nakış İpliği ve Aksesuarlarında birçok marka şimdiden fuardaki yerini almış oldu.

Fashion home ve fashion prime fuarları iyi bir pazar

İzgi Fuarcılık ve İzfaş ortaklığında FASHION TECH Fuarıyla eş zamanlı olarak gerçekleşecek FASHION HOME – İzmir Evtekstili Fuarı ve FASHION PRIME – Hazırgiyim ve Konfeksiyon Aksesuarları ve Kumaşları Fuarları Nakış Makinelerini ve Teknolojilerini sergileyecek firmalar için yeni pazarlara ulaşmaları için büyük bir avantaj sağlayacak. 9-11 Ekim 2024 tarihleri arasında yüzlerce firmanın yer aldığı FASHION HOME ve FASHION PRIME’de sergilenecek ürünler Nakış Teknolojileriyle buluşarak Modaya yeni trendleri de sunmuş olacak.

Baskı teknolojileri nakış ile birleşecek

2021 ve 2022 yıllarında düzenlenen FASHION TECH Fuarında sergilenen en önemli ürün grupları arasında yer alan parça ve metraj baskı makinelerinin yanı sıra tekstil dijital baskı makineleri ve boyaları 2024 yılında düzenlenecek olan fuarında en önemli aktörleri arasında yer alacak. Nakış Makineleri ve teknolojileriyle birlikte aynı salonda sergilenecek olan ürünler Baskı -Nakış birlikteliğini ve ayrılmaz bütünlüğünü bir kez daha sağlamış olacak.