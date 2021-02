Farkli özellikteki nonwoven malzemelerinin kritik bebek bezi bileşenlerinden biri olan üst yüzey tabakasinda değerlendirilmesi, bitmiş ürün performansı üzerine etkisinin incelenmesi ve karakterizasyonu

ÖZET

Bebek bezlerinden beklenen en önemli performans kriterlerinin bebeğin cildini kuru tutması, bebek bezinin, bebeğin anatomik yapısıyla uyumlu olması ve idrarın bebekte pişik oluşumuna engel olmasının sağlanması için sıvının hızlı bir şekilde ciltten uzaklaştırılıp etkin bir şekilde dağıtılması olarak sıralanabilir. Özellikle pişik/tahriş gibi problemlerinin sebeplerinden biri de bebeğin cildinin ıslak kalması durumunda bebeğin hareket etmesiyle oluşan sürtünme kaynaklıdır. Dolayısıyla bebeğin cildi ile temas eden üst yüzey (topsheet) tabakasının kuru olması pişik ve tahriş problemi açısından oldukça önemlidir.

Bu çalışma kapsamında, bebek bezinin kritik bileşenlerinden biri olan üst yüzey (topsheet) hammaddesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Çalışma dahilindeki nonwoven (dokunmamış kumaş) malzemelerinin SEM ve temas açısı ölçüm çalışmaları yapılarak; farklı karakter ve ağırlığa sahip nonwoven malzemelerin bebek bezi bitmiş ürün performansına etkisi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bebek bezi, üst yüzey, dokumasız kumaş, hijyenik ürün, kompozit malzeme

ABSTRACT

The most important performance criteria expected from diapers can be listed as keeping the baby’s skin dry, the diaper to be compatible with the baby’s anatomical structure and to ensure that the urine is removed from the skin quickly and effectively distributed to prevent diaper rash. One of the reasons for problems such as diaper rash/irritation is caused by friction due to the movement of the baby if the baby’s skin remains wet. Therefore, the dryness of the topsheet layer in contact with the baby’s skin is very important in terms of rash and irritation problem. Within the scope of this article, studies were carried out on the top surface (topsheet) raw material, which is one of the critical components of the diaper.

SEM and contact angle measurement studies of nonwoven (non-woven fabric) materials included in the study were performed; the effect of nowoven materials with different character and weight on the finished product performance of the diaper was examined.

Key words: Baby diaper, topsheet, nonwoven fabric, hygienic product, composite material

1. GİRİŞ

Bebek bakım ürünleri, kadın hijyen ürünleri ve yetişkinler için inkontinans ürünleri gibi emici hijyen ürünler günlük yaşamın önemli bir parçasıdır. Bebek bakım ürünleri bebek bezi, bebek külot bezi, ıslak ve kuru mendilleri kapsamaktadır. Bebek bezi günümüzde en önemli tek kullanımlık emici hijyen ürünlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Bebek bezinin fonksiyonları;

– Bebeğin idrarını emmek,

– Islaklığı bebeğin cildinden uzaklaştırmak,

– Bebeğin anatomik yapısıyla uyumulu olmak,

– İdrarı bez boyunca etkin bir şekilde dağıtıp, emici tabakanın içerisinde tutmak olarak sıralanabilir. Bu işlevlere, bebek için maksimum rahatlık, bebeklerin bacakları ve bez bölgesine iyi bir uyum, pratik kullanışlılık ve bebek için daha az pişik yapması eşlik etmelidir.

Bu işlevleri yerine getirmek için bir bebek bezinin gereksinimleri;

– İyi cilt bakımı koşullarını kolaylaştırmak için yüzey katmanını mümkün olduğunca kuru tutmalı,

– Sıvıları yüzeyden etkili bir emici katmana aktarmalı,

– İletilen sıvıları emmeli ve yapıdan yüzeye geri serbest bırakılmayacak şekilde depolamalı,

– İdrarı içinde tutmak için verimli bir muhafaza sistemi sağlamalıdır [1].