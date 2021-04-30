Elyafların mükemmelliğe çekilmesi

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İsviçre’de üretilen gode silindirleri en büyük beklentileri karşılıyor

Günümüzün popüler “pamuk ipliğine bağlı olmak” deyimi, tıp, otomotiv ve havacılık endüstrisi yanında koruyucu giysilere yönelik iplik uygulamalarında gerçekten bir anlam ifade ediyor. Bu sektörler için suni ve sentetik elyafların, hem üreticiler hem de son kullanıcılar için güvenli tarafta olması için spesifikasyonlara tam olarak uyması gerekir. Retech, bu standartların karşılanmasını sağlamak için ana üretim bileşenleri olarak gode silindirleri geliştirir.

Bazıları kelimenin tam anlamıyla “hayat kurtarıcı” olan bu iplikler, teknik iplikler ve yüksek performanslı lifler olarak kategorize edilen poliamid, polyester, polipropilen, aramid, karbon, biyo bazlı ve diğer birçok polimerden yapılmıştır. Retech, 45 yılı aşkın bir süreye dayanan deneyimiyle, ısıl işlemler ve her tür malzemeden suni ve sentetik elyafların çekilmesinde uzmandır. İsviçreli şirket son zamanlarda iki yenilikçi gode silindirini piyasaya sürdü. Bunlar teknik iplikler için geliştirilen Ø 250 mm modeli ve aramid gibi yüksek performanslı elyaflar için gerektiği gibi, günümüz sıcaklık koşullarına ulaşabilen Ø 320 mm modelidir.

Gizemli bir işe yönelik yüksek teknoloji

İplik mühendisliği, hassas uygulamalar ve gelecekteki gelişmeler söz konusu olduğunda gizemli bir iştir. Müşteriler, Retech uzmanlığını temel alır. Sıcaklık, hız ve tork gibi gereksinimleri mükemmel şekilde karşılamada çok çeşitli temel bileşenlerine güvenirler. Ancak, yalnızca nadir durumlarda, müşteri iplik ve ipliğin nihai özellikleri hakkında herhangi bir bilgi sağlar. Retech AG CEO’su Ralph von Arx, “Müşterilerin istediği özelleştirilmiş çözümlerin karşılaştırılması, bize gode silindirlerine yönelik pazar talebiyle ilgili eğilimleri gösteriyor. Bu en son müşteri ihtiyaçlarını karşılayan “benzersiz gode silindirini” geliştirmek bizim tutkumuz haline geldi,” diyor.

Maksimum mukavemete sahip teknik iplikler için güçlü bir talep belirleyen Retech, bu talebin üzerine tek bir seferde sekiz veya on iki iplik işleyebilecek ideal 420 mm uzunluğuna sahip, yeni lanse ettiği Ø 250 mm tip silindir ile eğildi. 250 mm’ye genişletişmiş çap, aynı bekleme süresi içinde önemli ölçüde daha yüksek bir hıza izin verir. Buna ilave olarak, daha yüksek motor torku, iplik mukavemetinde en iyi sonuçları garanti eder.

Diğer teknik paramatreler de en az bu kadar dikkat çekicidir. Tüm hız aralığı boyunca 15 Nm’lik bir tork değeri uygulanarak hız 6500 m/dakikaya yükseltilebilir. Sıcaklık gode silindirinin tüm çalışma genişliği boyunca +/- 1,5 °C’lik mükemmel bir sıcaklık profili ile 250°C’ye ulaşır. Performansı popüler tip Ø 220 serileri ile karşılaştırıldığında, hız ile birlikte torkta daha da arttırılabildiğinden elde edilebilecek başarılar daha etkileyici hale gelir. Bu farklılıklar, çok daha geniş bir yelpazede iplik numaralarının işlenmesini mümkün kılar.

Güç sınırlarının zirvesine ulaşmak

Retech daha geniş çaplara ve sınırlı bir alanda istenen ısı kapasitesini sağlamaya imkân tanıyan teknolojiyi kullanmada güçlü bir itibar kazanmıştır. Sonuçlar mükemmeldi ve başarılı projeler beklentileri daha da arttırma eğilimine soktu. von Arx, “Sürekli olarak bugünün teknik sınırlarına dokunuyoruz ve geliştirirken yarının olanaklarına uzanıyoruz. Riski alıyoruz ve uç noktada optimize etmeye çalışıyoruz” diyor. Yüksek performanslı elyaflar için özel olarak geliştirilmiş yeni tip Ø 320 mm Retech’in en son gurur kaynağı oldu. Retech’in bu çabalarının belirginliği günümüzün iplik mühendisliği fikirlerini destekleyecek.

Çeşitli uzunluklara sahip olan bu tip, serpantin iplik hareket yollarından çoklu sarmaya kadar idealdir. Yine pratik olarak tüm makine konseptlerine ve iplik yollarına uygundur. Yüksek performanslı lifler için, ipliğe ısı girişini optimize etmek çok önemlidir, dolayısıyla ilk adım bekleme süresini uzatmak olmalıdır ki bu da hız ve çaptan etkilenecektir. Ø 320 mm’lik üst çap, dakikadaki devir sayısının azaltılmasına olanak tanıyarak optimum bekleme süresi sağlar- aynı zamanda genişletilmiş temas alanı avantajından yararlanılır. 400 ° C’ye varan etkileyici sıcaklıklar yanında, 35 Nm’ye ulaşan tork değerleri ve 1500 m / dak’ya varan hızlar ile benzersiz iplik özellikleri mümkün kılınmıştır.

Aramidler günümüzün en güçlü tekstil lifleridir. Para-aramidler genellikle 370 ° C’ye yakın yüksek camlaşma sıcaklıklarına sahiptir. Gerilim altında ısıl işlem, benzersiz gerilim değerleri için kristal yönelimini artırır – mekanik çekme, polimer zincirlerini elyaf yönünde yönlendirdiğinde işlem tamamlanır. İki nedenden ötürü, Ø 320 mm modeli, aramidler gibi sofistike ürünler üretmek için ideal bir godedir.: ısı, tork ve hız için teknik gereksinimleri karşılar ve gerekli hassasiyette performans gösterir. Retech’in sözkonusu olan kullanım güvenilirliği, sürekli gelişmelerin önemli bir yönü olan hassas sıcaklık ölçümleri ve ayarlamalarına dayanmaktadır.

Zirve noktasına ulaşmak

Sürekli yenilik ve iyileştirme taahhüdünde bulunan Retech mühendisleri ITMA 2019 başarılı bir şekilde lanse edilen yeni nesil sıcaklık transmiterlerini mükemmelleştirmek için var güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar. Her bir münferit endüksiyon ısıtıcı bölgelerindeki sıcaklık kontrolündeki değişimler iyileştirilmiş güç girişi ve yük dağılımına sahiptir. İndüktöre daha yeknesak güç girişi, indüksiyon ısısının titreşimini azaltır ve indüksiyon ısıtıcısının kendisinin ve motor yataklarının ömrünü uzatır. Düzgün çalışan yüksek hassasiyetli sürücüler daha da pürüzsüz hale gelir ve bu da önemli avantajlar sağlar. Örneğin, monofilament üreticileri, çapta en ufak bir değişiklik olmaksızın en ince titreye sahip iplik üretebilirler. Son olarak en önemli noktalardan bir tanesi de değişikliklerin merkezi elektrik güç şebekesi üzerinde meydana getirdiği olumlu etkidir ve sonuç olarak kullanımını daha az pikle, daha dengeli bir hale getirecektir ve fabrikanın sistem yükünün daha dengeli çalışmasını kolaylaştıracaktır.

Sürekli iyileştirme kültürü ve mükemmellik arzusu, ipliklere yönelik zorlayıcı – ve özellikle hayat kurtaran- uygulamalar söz konusu olduğunda, Retech’i güvenli bir ortak haline getirmiştir. von Arx, “Üreticiler bize güvenebilir. Biz müşterilerimizin elyaflarını kusursuz hale getirene kadar asla durmayız,” diyor.