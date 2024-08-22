Linkedin

Eco-Technilin , elyaf hazırlama ve doğal elyaf işleme için makine ve ekipman konusunda lider bir uzman olan Dilo Temafa makineleri ile hatlarını genişletti. Makineler, daha yüksek elyaf kalitesi sağlamak için Fransa’daki mevcut keten elyaf hazırlama tesisini tamamlayacak.

Tanınmış bir sürdürülebilir malzeme üreticisi olan Eco-Technilin, üretim kapasitesini genişletmek ve verimliliğini artırmak için Dilo makinelerini seçti. Tesisin genişletilmesi, keten ketenin ayrıldıktan sonra liflere yapışan kaba kısımlarını verimli bir şekilde temizlemek ve modern üretimin yüksek taleplerini karşılamak, aynı zamanda proses stabilitesini ve tesis kullanılabilirliğini artırmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Dilo Temafa, otuz yılı aşkın süredir doğal elyaf çıkarma alanında faaliyet göstermektedir ve keten ve endüstriyel kenevir gibi sak elyafların işlenmesi için çok sayıda sistem tedarik etmiştir. Elde edilen lifler inşaat, otomotiv, nonwoven ve tekstil endüstrileri de dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde kullanılmakta ve ekolojik ayak izinin en aza indirilmesine büyük katkı sağlamaktadır.