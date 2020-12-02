Dünya kalitesi Türkiye’de üretiliyor

AVRUPA STANDARTLARINDA ÜRETİM

“Daha önce yurt dışından aldığımız ve kendi bünyemizde kullandığımız jakar iplerini yerli olarak üretmeye karar verdik. Bu yatırımın altyapısına iki yıl önce başladık. Biz bu ürünü yerli ve milli olarak üretebilir miyiz diye fizibilite çalışmalarına başladık. Teknik bir ürün olduğu için biz bu ürünü ülkemizde üretmeye karar verdik. Fizibilite çalışmasından sonra Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları başladı. Ayrıca bu arada KOBİ girişim projesinden destek aldık. Ekoteks olarak devlet destekli ilk projemiz bu oldu. 2019 yılı içerisinde projemizi tamamladık ve projemiz başarılı olarak kabul edildi.

Geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenecek olan ITM 2020 fuarında ilk lansmanımızı yapacaktık fakat pandemiden dolayı fuar iptal olunca tanıtımımız biraz ötelenmiş oldu. İlk yatırım maliyeti yüksek olan projede örgü makinalarının yanı sıra boya ve terbiye sistemi en iyi şekilde entegre olması gerekir. Şimdilik aylık kapasitemizi 1 ton olarak söyleyebilirim; bu kapasitemizi mevcut makine parkuruna ilaveler ile artırmayı planlıyoruz. Böylece hem iç piyasaya hem de yurtdışına yeteri kadar ürün sunmayı hedefliyoruz.

Türkiye’de bir şeylerin üretilebiliyor olduğunu göstermek için daha teknik bir ürün olan jakar iplerinin üretimini gerçekleştiriyoruz. Daha önceden biz bu işin kullanıcı kısmında olduğumuz için ürünün nasıl olması gerektiğini çok iyi biliyorduk. Üretim kısmını da bilgi birikimi, tecrübe ve Ar-Ge çalışmalarıyla öğrenmiş olduk. Şu anda üretimimizde olan ürün, Avrupa’daki ürünle aynı kalitededir. Piyasaya sunduğumuz ürünlerin geri dönüşleri olumlu bir şekilde geliyor. Kullanılan malzemelerin dünya standartlarında ve yüksek kalitede olması çok önemli.

Ev tekstili, tül, perde, havlu, dar dokuma, etiket ve otomotivde kullanılan koltuk döşemeleri gibi ürünlerin üreticisi olan firmaların kullandığı ara malzemeyi temin etmek için üretim kararı aldık. Daha iyisini yapabilmek için araştırma çalışmalarımız da devam ediyor. Yurt dışından ithal edilen bir ürün olduğu için yurtdışına yüklü miktarda döviz çıktısı oluyor. Bizim asıl hedefimiz döviz çıkışını engellemek, sonrasında ise ülkemize döviz kazandırmak” dedi.