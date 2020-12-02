Dünya kalitesi Türkiye’de üretiliyor

Özellikli ve kritik öneme sahip jakarlı dokumacıların ara ürünü olan Jakar iplerinin Türkiye’de üretimini gerçekleştiren Ekoteks’in asıl hedefi ise, döviz çıkışını engellemek ve ülkemize döviz kazandırmak.
30 yılı aşkın süredir tekstil sektöründe iplik makinaları ve jakarlı dokuma alanında hizmet veren Ekoteks, piyasada markası ve kalitesiyle ön plana çıkıyor. Jakar aksesuarları ve hazır dizimler üzerine Ekowire markasıyla tanınan Ekoteks, şimdi de Jakarlı dokumada kullanılan jakar ipliklerini kendi bünyesinde üreterek Ekocord markasıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de bir şeylerin üretilebiliyor olduğunu göstermek için daha teknik bir ürün olan jakar iplerinin üretimini gerçekleştirmeye karar verdiklerini vurgulayan Ekoteks Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Nalbant, yaşanan süreç ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
AVRUPA STANDARTLARINDA ÜRETİM
“Daha önce yurt dışından aldığımız ve kendi bünyemizde kullandığımız jakar iplerini yerli olarak üretmeye karar verdik. Bu yatırımın altyapısına iki yıl önce başladık. Biz bu ürünü yerli ve milli olarak üretebilir miyiz diye fizibilite çalışmalarına başladık. Teknik bir ürün olduğu için biz bu ürünü ülkemizde üretmeye karar verdik. Fizibilite çalışmasından sonra Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları başladı. Ayrıca bu arada KOBİ girişim projesinden destek aldık. Ekoteks olarak devlet destekli ilk projemiz bu oldu. 2019 yılı içerisinde projemizi tamamladık ve projemiz başarılı olarak kabul edildi.
Geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenecek olan ITM 2020 fuarında ilk lansmanımızı yapacaktık fakat pandemiden dolayı fuar iptal olunca tanıtımımız biraz ötelenmiş oldu. İlk yatırım maliyeti yüksek olan projede örgü makinalarının yanı sıra boya ve terbiye sistemi en iyi şekilde entegre olması gerekir. Şimdilik aylık kapasitemizi 1 ton olarak söyleyebilirim; bu kapasitemizi mevcut makine parkuruna ilaveler ile artırmayı planlıyoruz. Böylece hem iç piyasaya hem de yurtdışına yeteri kadar ürün sunmayı hedefliyoruz.
Türkiye’de bir şeylerin üretilebiliyor olduğunu göstermek için daha teknik bir ürün olan jakar iplerinin üretimini gerçekleştiriyoruz. Daha önceden biz bu işin kullanıcı kısmında olduğumuz için ürünün nasıl olması gerektiğini çok iyi biliyorduk. Üretim kısmını da bilgi birikimi, tecrübe ve Ar-Ge çalışmalarıyla öğrenmiş olduk. Şu anda üretimimizde olan ürün, Avrupa’daki ürünle aynı kalitededir. Piyasaya sunduğumuz ürünlerin geri dönüşleri olumlu bir şekilde geliyor. Kullanılan malzemelerin dünya standartlarında ve yüksek kalitede olması çok önemli.
Ev tekstili, tül, perde, havlu, dar dokuma, etiket ve otomotivde kullanılan koltuk döşemeleri gibi ürünlerin üreticisi olan firmaların kullandığı ara malzemeyi temin etmek için üretim kararı aldık. Daha iyisini yapabilmek için araştırma çalışmalarımız da devam ediyor. Yurt dışından ithal edilen bir ürün olduğu için yurtdışına yüklü miktarda döviz çıktısı oluyor. Bizim asıl hedefimiz döviz çıkışını engellemek, sonrasında ise ülkemize döviz kazandırmak” dedi.
ÖZELLİKLİ VE KRİTİK ÖNEME SAHİP BİR ÜRÜN
Yurt dışından ithal edilen bir ürün olması nedeniyle yüklü miktarda döviz çıktısı olduğunu belirten Cengiz Nalbant, “Bu ürün şimdiye kadar yurtdışından ithal ediliyordu. Türkiye’de üretimi yok. Bütün imalatçılar yurtdışından temin ediyordu. Jakarlı dokuma tezgahını kurduğunuz zaman ara ürün olan jakar iplerini mutlaka kullanmanız gerekiyor. Jakar ipleri olmadan üretim yapmanız mümkün değildir. İmalatta kullanılan bu jakar iplerinin de her 4-5 yıl gibi aralıklarla yenilenmesi lazım. İşletme şartlarına bağlı ürünün ömrü değişiyor. Havajetli dokumada minumum 4 yıl, rapierli dokumada ise 5 yıl gibi kullanım ömrü var. Zaman içerisinde aşınma başlıyor ve tezgah veriminde düşme oluyor. Buradaki hedefimiz üretimini yaptığımız jakar iplerini öncelikle kendi üretimimizde kullanmak ve jakar ipleri kullanan diğer imalatçılarımıza sunmaktır. Ürünün en önemli özelliği uzama yapmaması, kopmaması (dayanıklı) ve toz toplamaması gerekiyor” diye belirtti.
PANDEMİNİN ETKİLERİ
Bütün dünyayı etkileyen pandemi sürecinin kendilerini de etkilediğini dile getiren Nalbant, “Bu süreçte hükümetin aldığı önlemler çerçevesinde biz de onlara uyduk. Bu süreçte çalışma ortamlarımızı korona kurallarına uyarak devam ettik. Çalışanlarımıza maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun bir ortam hazırladık. İhracatçı firma olmamız nedeniyle bize izin verildi. Fakat o dönemde öyle bir süreç yaşadık ki, ihracat yaptığımız ülkelerde çalışamaz hale gelince bir kırılma noktası oluştu. Mart ayından Haziran’a kadar olan dönemde derinden etkilendik. 6. aydan sonra ise çok hızlı bir toparlanma oldu. Şu anda işlerimiz normal seyrinde gidiyor. Pandemiyi en az hasarla atlatacağız gibi gözüküyor. Aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler neticesinde 2021 yılının tekstil sektörü için olumlu geçeceğini tahmin ediyorum” diye açıklamada bulundu.