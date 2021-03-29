Dijital dönüşüme yatırım yapanlar kazanacak

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Dünya, gerek üretim süreçleri gerek iş yapış biçimleri gerekse de gündelik pratiklerin işleyişi açısından bambaşka bir kimlik kazanmaya devam ediyor. Robotik teknolojilerin, yapay zekâ çalışmalarının, dijital entegrasyonların yoğunlaştığı bu yeni dünyada, küresel rekabette varlık kazanabilmek için teknik altyapıyı ileri düzeyde geliştirmek, üretim araçlarına ve insan kaynağına yatırım yapmak bir zorunluluk haline geldi. Yerli ve global teknoloji şirketi Medianova CEO’su Serkan Sevim, “Zekâya, bilgiye, bilime ve tekniğin olanaklarına inanan gençlerin yetiştirilmesine destek olmak hepimizin görevi. Dijital dönüşüme yatırım yapanların kazanacağı bir dönemden geçiyoruz. Gençlerin parlak zihinleri vasıtasıyla dijital teknolojileri yeniden tanımak, tanımlamak büyük önem taşıyor” diyor.

Dijitalleşmenin hız kazanması küresel rekabeti de artırdı. Önümüzdeki dönemde “gelişmiş ülkelerin teknolojiyi, gelişmekte olan ülkelerin de ürünleri” ürettiği uluslararası iş bölümünde köklü dönüşümler yaşanması bekleniyor. Bu kapsamda teknoloji üretimi ülkelerin küresel arenada söz sahibi olmaları için bir mecburiyet haline geldi. İçe kapalı ekonomi modellerinin yerini alan küresel ekonomi modeli neredeyse tüm ülkelerin birbiriyle rekabet edebileceği bir ekonomik konjonktürün kapılarını araladı. Bu konjonktürde söz sahibi olmak isteyen ülkeler de hem nitelikli iş gücü hem de teknolojiye yatırım yaparak önümüzdeki dönemin stratejilerini oluşturdu.

Ülkemizin dijital dönüşüme uyum sağlaması için kat etmesi gereken önemli bir mesafe var

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği tarafından hazırlanan Dijital Dönüşüm Endeksi 2020 raporu, ülkemizin dijitalleşme konusunda geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Endekste, Türkiye’nin dijital dönüşüme uyumu, dijitalleşmeyle ilgili 64 gösterge kullanılarak 5 üzerinden hesaplandı. 2019 ve 2020 yılları için 5 üzerinden sırasıyla; 2,94 ve 3,06 olarak hesaplandı. 2019’dan 2020’ye %4’lük bir iyileşme oluşsa da, bu ortalama performans Türkiye’nin dijital dönüşüme uyumu açısından kat etmesi gereken önemli bir mesafe olduğuna işaret etti. Endeks, Türkiye’de yenilik ve yatırım ortamını bozan faktörler arasında yer alan ileri teknoloji ürünlerinin kamu tarafından tedariğinin ve bilişim teknolojileri alanında üniversite sanayi iş birliğinin yetersizliğini ortaya koydu.

Dijital altyapı sorunlarının giderilmesi gerekli

Endeksin ortaya koyduğu veriler ülkemizdeki altyapı sorunlarına dikkat çekti. Dijitalleşme için altyapıyı yetersiz kılan en önemli üç faktör “elektrik üretimi”, “uluslararası internet bant genişliği” ve “güvenli internet sunucuları” olarak öne çıktı. Türkiye’de 1 milyon kişiye düşen güvenli internet sunucusu sayısının 4.340 olduğunu gösteren endeks verileri, ülkemizin bu oranla seçilmiş ülkeler ortalamasının oldukça gerisinde kaldığını gösterdi. Sıralamada Güney Kore, Brezilya, Çin, Meksika ve Hindistan ile birlikte alt sıralarda yer aldığını gösteriyor.

Veriler, Türkiye’nin performansının en düşük olduğu alanlardan birisinin de “internet kullanıcısı başına uluslararası internet bant genişliği olduğunu ortaya çıkardı. Bu göstergede; en kötü performans 850 kb/s ile Honduras iken, en iyi performans 10767262 kb/s ile Hong Kong’a ait olduğu görüldü. Türkiye’nin değeri ise 94995 kb/s ile 429665 kb/s olan dünya ortalamasının oldukça altında çıktı. Buna karşın altyapı konusunda Türkiye’nin en iyi olduğu alanın ise “mobil ağ kapsamı” olduğu görüldü.

Türkiye, dijitalleşmede “kullanım” konusunda iyi

Türkiye’nin dijitalleşme konusunda en iyi olduğu alanın “kullanım” olduğunu gözler önüne seren Dijital Dönüşüm Endeksi 2020 raporu, bireysel internet kullanımı oranında Meksika ve Brezilya’nın ardından 3. sırada olan Türkiye’de, nüfusun %71,04’ünün bireysel internet kullanıcısı olduğunu gösterdi. Veriler, her 100 kişide yalnızca 16,28 sabit geniş bant internet üyeliği ile Türkiye’nin yine seçilmiş ülkeler ortalamasının altında yer aldığına dikkat çekti.

Dijital dönüşüm konusunda toplumsal farkındalığın düşük olduğuna dikkat çeken endeks, mevcut fiber altyapısının yeterli olmamasının yatırımları olumsuz etkilediğini gösterdi. Aynı zamanda altyapı yatırımları konusunda rekabet ortamının gelişmemiş olmasının da olumsuz göstergeler arasında yer aldığına dikkat çekti. Endeks yine üniversitelerden mezun olanların, sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliklere sahip olmadığına da dikkat çekti. Ülkemizde matematik ve fen eğitimi kalitesinin de düşük olmasına dikkat çekti.

Daha çok yazılımcıya, veri bilimciye, sistemciye ve ürün yöneticisine ihtiyacımız var

Medianova CEO’su Serkan Sevim, “Dijital dönüşümün önemini yadsımak bugün artık mümkün değil. Hem altyapı hem de eğitim bağlamında çözülmesi gereken sorunlarımızın bulunduğu açık. Daha çok gencin dijital dünyaya dahil edilerek onların parlak zihinlerinden faydalanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yine gençlerimizin, girişimcilerimizin meraklı, sorgulayan ve daha iyi eğitilmiş şekilde iş dünyasına katılmasını arzuluyoruz. Global vizyonu olan, iyi İngilizce konuşan ve çevik yöntemler ile çalışan daha çok girişimciye, yazılımcıya, veri bilimciye, sistemciye ve ürün yöneticisine ihtiyacımız var” dedi.

Serkan Sevim, önümüzdeki dönemde dijital dönüşümün daha da hız kazanacağını vurguladı. Sevim, “Yerli bir şirket olarak dijital yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Son yaptığımız yatırımlar ile Türkiye’de yerli ve yabancı dahil en büyük şirketin 5 katı kadar daha büyük bir kapasiteye ulaştık. Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması için ve e-ticaretten video, müzik servislerine kadar daha hızlı dijital servisler için ülkeye güven içinde yatırıma devam edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz dönemde Medianova’nın toplam trafiğinin 3 katına çıktığına dikkat çeken Sevim, “Türkiye’nin en büyük altyapı operatörü olarak dünyadan da gelen talepleri başarıyla karşılamaya devam ediyoruz. Türkiye’de sekiz noktadaki yatırımlarımız sayesinde internet altyapısının en önemli oyuncularından biri konumundayız. 2021’de de yerli ve global bir teknoloji şirketi olarak tüm internet kullanıcılarına ve teknoloji şirketlerine güç vermeye devam edeceğiz” şeklinde sözlerini sürdürdü.