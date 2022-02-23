Devrim niteliğindeki makine bir asırdan fazla bir süre sonra Monforts’a geri döndü

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1918 yılında üretilen 36 merdaneli bir şardon makinesi, Almanya’nın Mönchengladbach kentindeki Monforts İleri Teknoloji Merkezi’nde (ATC) tarihi bir gösteri parçası olarak yakın zamanda son emeklilik evine teslim edildi.

2000 yılının başlarına kadar Polonya’daki bir fabrikada çalışır durumda kalan makine şimdi tam çalışır durumda üreticisine teslim edildi.

Her ikisi de 50 yıldan uzun bir süre şirkette çalışan ve artık emekli olan Monforts emektarları Walter Dresen ve Fred Vohdahl, makinenin teslimat kamyonundan indirilirken sorunsuz inişini sağladı.

Şardon makinesi, 19. yüzyılın sonunda Monforts tarafından tanıtıldı ve kaldırma silindirleri için düşük sürtünmeli bilyalı rulmanların kullanılması nedeniyle o zamanlar bir çığır açıcı ürünü temsil etmişti.

Yenilik ruhu

Monforts Pazarlama Müdürü Nicole Croonenbroek, “Böyle bir eski toprağın şimdi ATC’mizde sergilenmesinden gurur duyuyoruz,” diyor. “Şirket 1884’te kurulduğundan beri Monforts’un bir parçası olan ve şimdi genlerimizde yer alan yenilik ruhunu gösteriyor.”

Croonenbroek, “İki eski iş arkadaşımız, uzun yıllar Servis Müdürlüğümüzü yürüten Walter Dresen ve yakın zamanda emekliliğine kadar ATC’nin müdürü olan Fred Vohsdahl, yeniden inşa ve restorasyon işlerinin sorumluluğunu üstlendi. Başlangıçta bulunan bir buhar makinesi ve tekstil fabrikasındaki şardon makinesi arasında önemli bir tahrik elementi olan deri transmisyon kayışlarını bulmayı ve değiştirmeyi başardılar. Ziyaretçiler, Monforts Industry 1.0 mühendisliğinin bu örneğini görmekle ilgilenecek ve bunu ATC’deki en son bitirme hatlarımızın en son Endüstri 4.0 özellikleriyle karşılaştırabilecek,” diye ekliyor.

Mevcut seyahat kısıtlamalarına rağmen, Monforts İleri Teknoloji Merkezi (ATC), müşteriler adına son derece deneyimli personel tarafından yürütülen, laboratuvar veya pilot tesis testlerinin ötesine geçen endüstriyel ölçekli denemeler için tamamen işlevseldir.

2013’teki açılışından bu yana, 1.200 metrekarelik bir alanda, iki tam terbiye hattına ev sahipliği yapan ATC’deki ekipmana 3 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yapıldı. ATC’de sergilenen terbiye hatları kontinü kumaş boyama için Thermex serisine ve iplik boyama için yeni geliştirilen CYD prosesine ek olarak endüstri lideri Montex germe makinesini kapsayan çok çeşitli süreçleri barındıracak şekilde tasarlandı.