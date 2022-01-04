Denim terbiye etkin maddeleri pazarı ortalama %4,4 büyüyecek

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Küresel denim etkin maddeleri pazarı 2019’da 1105,6 milyon ABD Doları değerinde gerçekleşmiştir. Pazar büyüklüğü, 2021-2026 döneminde %4,4’lük bir yıllık bileşik büyüme oranı ile büyüyerek 2026’nın sonunda 1501,9 milyon ABD Dolarına ulaşacaktır.

Küresel “Denim Terbiye Etkin Maddeleri Pazarı 2021”, pazar rekabeti, segmentasyon, gelir ve üretim büyümesi ve bölgesel genişleme gibi çok önemli hususları araştıran araştırma çalışmasında parlak bir şekilde tahmin ediliyor. Raporun yazarları, yıllık bileşik büyüme oranı, satışlar, tüketim, fiyat, oran ve diğer önemli faktörler temelinde dünya Denim Terbiye Etkin Maddeleri Pazarının radikal bir değerlendirmesini yaptı.

Denim terbiye maddeleri, kot pantolon, ceket, çanta ve pantolon dahil olmak üzere denim ürünlerinin imalatında kullanılır. Denim terbiye acenteleri pazarına katkıda bulunan kilit faktör, gençler ve orta yaşlı nüfus arasında artan moda anlayışıdır. Küresel Denim Terbiye Etkin Maddeleri Pazarı 2019’da 1105,6 milyon ABD Doları değerindedir. Pazar büyüklüğü, 2021-2026 döneminde %4,4’lük bir yıllık bileşik büyüme oranı ile büyüyerek 2026’nın sonunda 1501,9 milyon ABD Dolarına ulaşacak. Denim Terbiye Etkin Maddeleri araştırma raporu, pazarın büyümesini artıran farklı yönlerin analizini birleştiriyor.

Piyasa raporu, enzimler, reçineler, yumuşatıcılar, köpük gidericiler, ağartma etkin maddeleri, ezilmeye karşı dayanıklılık maddeleri, geri boyanma engelleyici vb. segmentleri içermektedir.

Denim Terbiye Etkin Maddeleri Pazar Raporunda kapsanan başlıca Üreticiler BASF, Dow, DuPont, Huntsman, Seydel, Garmon Chemicals, Asutex, Rudolf, Pulcra Chemicals, Americos Industries, Denimist Chemical, CHT ve Denim Care’dir.

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