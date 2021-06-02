Daha yüksek doğruluğa sahip yeni bir metal dedektörü

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Nihayet- 2020’de yapılması gereken ve yeniden planlanan ITMA ASIA ve CITME fuarının 7.cisi, 12- 16 Haziran 2021 tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. Şangay’daki fuar merkezinde yaklaşık 1.650 katılımcı olacak ve bunların arasında Erhardt + Leimer’de Hall 6, Stand D13’te tekstil endüstrisinde otomasyon ve kalite güvencesine yönelik geniş portföyünden çeşitli ürünlerle birlikte yer alacak.

E + L tarafından sergilenecek ürünlerden biri, daha yüksek hassasiyete sahip yeni ELMETA MDA1005 / MDA1006 metal detektörüdür. Ağın tüm genişliği boyunca çok küçük metal parçacıkları bile güvenilir bir şekilde algılar. Sensör üzerindeki sinyal LED’leri, metal parçacığın ağdaki konumunu gösterir. Entegre segment bazlı değerlendirmenin yanı sıra kazanç ayarı ve bir sıfırlama düğmesi, basit bir devreye alma sağlar. Cihaz, 2 ila 500 m / dak üretim hızlarında (partiküllerin boyutuna ve malzemesine bağlı olarak) metal partikülleri algılar. Özel tarama yüzeyi ve alüminyum gövde, nemli ağları veya algılama sonucunu etkileyen elektromanyetik paraziti önler. Cihaz kuru ve nemli tekstiller ve dokumasız kumaşlar için kullanılabilir. Herhangi bir üretim makinesinde herhangi bir yönde kurulabilir. Tek şart, herhangi bir hareketli parçanın olmamasıdır, örn. 500 mm’lik bir alana monte edilmiş silindirler.

MDA1005 / 1006, çok küçük metal parçacıkları bile algılayarak, bir sonraki aşamadaki kalender silindirleri ve kesme aletlerinde meydana gelebilecek son derece maliyetli hasarları önleyebilir. Ayrıca, ıslak terbiye işleminde katalitik reaksiyon riski en aza indirilir.

Metal dedektörün yanı sıra Erhardt + Leimer, ELCUT kesme sistemlerini, ELSMART ağ yönlendirme ve yayma sistemini, ELSTRAIGHT atkı düzeltme sistemini, ELFEED gergi kılavuzunu, web gerginliği ölçümü ve kontrolü için ELTENS ekipmanını ve kamera tabanlı ELCOUNT dikiş ve iplik yoğunluğu ölçüm ekipmanlarını sergileyecek.