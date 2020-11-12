Daha Ekonomik İplikçilik İçin İdeal Kombinasyon

Ring İplikçilik Daha İlgi Çekici Hale Geliyor

Ring iplik makinaları ve kompakt iplikçilik makinaları için üç otomasyon çözümü mevcuttur: Bağlama robotu ROBOspin, bağımsız mil izleme sistemi (ISM) ve Link arabirimi. Bu çözümler, 53.000 iğe sahip ve taranmış kompakt iplik üreten bir iplikhanenin operatör sayısını %10 civarında düşürmesini sağlar.

İlk tam otomatik bağlama robotu ROBOspin, iplik kopuşlarını tamamen otomatik olarak onarır (Şek. 2). Böylece, birçok pazarda uygun personel bulması zor olan ve iplikhanede hiç sevilmeyen bu işlemi otomatik hale getirir. ROBOspin, istikrarlı bir şekilde durmadan çalışarak makina çalışırken veya takım değiştirilirken gerçekleşen iplik kopuşlarını onarır.

İplikhaneler üç temel avantajdan yararlanır: Makinaların diğer işler için daha çok kullanılabilmesi, daha yüksek üretkenlik ve personel yükünün azalmasıyla personel maliyetlerinin düşmesi. İplik bağlayıcının kalitesi tutarlıdır ve artık kopsta kirlenme veya hasar görülmemektedir. Yeni G 37 ve G 38 ring iplik makinaları, fabrikadan ROBOspin ile satın alınabilir. G 36 için şu anda retrofit işlemi yapılabilmektedir. Yakın gelecekte bağlama robotu, diğer ring iplik ve kompakt iplik makinaları için de kullanılabilecektir.

İplik kopuş onarımında yüksek verimlilik

Modern Rieter ring iplik ve kompakt iplik makinalarındaki standart bir özellik olan ISM, iplik kopuşu onarımında verimliliği artırır. Operatör, iplik kopuşunun meydana geldiği eğirme pozisyonuna en kısa yoldan yönlendirildiği için gereksiz incelemelerle vakit kaybetmez. Bu, makinanın her iki ucunda, her bir seksiyonda ve her bir eğirme pozisyonunda bulunan üç aşamalı bir ekran konsepti sayesinde mümkündür. İplik kopuşunun nerede meydana geldiğini hızlıca tespit edebilmenin yanı sıra bu sistemin, operatörlerin işini kolaylaştıran iki başka yönü daha vardır.

Bunlardan ilki, verimsiz eğirme pozisyonlarının kolayca tespit edilebilmesidir. ISM, iplik kopuşu oranlarının işletim biriminde gösterilmesini sağlar. Bu sayede yüksek iplik kopuşu oranının olduğu eğirme pozisyonları hızlıca tespit edilir ve bu durumun sebepleri derhal çözülebilir. İkinci avantaj ise iğ hızında, dolayısıyla verimlilikte artış elde edilmesidir. İplik kopuşu oranlarının sürekli olarak izlenmesi, eğirme hızının optimize edilmesine olanak tanır. Yüksek iplik kopuşu oranlarının personele ekstra iş yüklememesi için iğ hızı ayarlanabilir. ISM, yeni ring iplik ve kompakt iplik makinalarına entegre edilmiştir. Tesisteki mevcut makinalara ise retrofit yapılabilir.

Rieter uzun yıllardır, kopsları iplik makinasından bobin makinasına taşımak için başarısı kanıtlanmış Link arabirimini sunmaktadır. Ring iplik makinalarının ve kompakt iplik makinalarının kopsları, otomatik olarak ve doğrudan bobin makinasına taşınır. Kopsların arabayla manuel olarak taşınması gerekmez. Bu da kalite açısından avantaj sağlayan faktörlerden biridir: Kops nakli temassız bir şekilde gerçekleştiği için iplik kalitesi etkilenmez. Günümüzde, Rieter makinaların yaklaşık %80’i bu otomatik çözüm ile sunulmaktadır.

Tarama Seksiyonunda Otomasyon

Rieter, taranmış iplik üretimi için penye makinalarında kullanılabilecek vatka taşıma sistemi SERVOlap ve otomatik vatka değişimi ve vatka ekleme sistemi ROBOlap ile birlikte tamamen otomatik bir tarama seti sunuyor. Her iki sistem de retrofit olarak mevcuttur.

Bu avantajlar sayesinde manuel çözümlerle karşılaştırıldığında tarama seksiyonunda %50’ye kadar personel tasarrufu sağlanır. SERVOlap, tek seferde tarama hazırlık aşamasında üretilen sekiz vatkayı otomatik ve temassız olarak penye makinalarına aktarır (Şek. 3).

Bu sayede arabayla bir seferde dört vatka taşıma zahmeti ortadan kalkar. Bir başka avantaj: Penye makinalarında, yeni vatkalar olmaması nedeniyle üretim durmaz. Vatkalar boşalmadan önce, penye makinası otomatik olarak SERVOlap’ten yeni vatkaları ister. ROBOlap sayesinde sürecin tamamı personelden bağımsız olarak çalışır. Penye makinasındaki sekiz vatka gecikme olmadan ve tutarlı bir kalite ile değiştirilir ve yeni vatka otomatik olarak eklenir. Penye makinası, makinadaki vatkalar boşalmadan hemen önce durur. ROBOlap, masuralardaki kalan vatkayı emer ve ardından boş masuralar dolu vatkalarla değiştirilir. Sistem, vatkanın başlangıcının nerede olduğunu kontrol eder ve vatkaları belirli bir konuma gelecek şekilde döndürür. Ardından yeni vatka pnömatik olarak eklenir (Şek. 4).

Örnek olarak gösterilen 53.000 iğe sahip iplikhane, SERVOlap ve ROBOlap kullanarak %1,5’a kadar personel tasarrufu yapabilir.

Ekonomik ve Esnek Fitil Bobini Taşıma

Modüler fitil bobini taşıma sistemi SERVOtrail, ring ve kompakt iplik üreten iplikhaneler için işi oldukça kolay hale getirir. Çalışanların hareket etmesi gereken mesafeleri büyük ölçüde kısaltır. Ek olarak SERVOtrail, yerden tasarruf, iplik makinalarına serbest erişim ve fitil bobinlerinin daha ergonomik şekilde kullanılabilmesini sağlar (Şek. 5). Otomatik taşıma sistemi, bobinlerdeki fitile temas edilmemesini sağlar. Tutarlı fitil kalitesini garanti eder.

SERVOtrail, farklı teknik modeller ve otomasyon seviyelerinde sunulur. En önemli üç sistem Circuit, Flexible ve Direct’tir. Ürün yelpazesi nadiren değişkenlik gösteren iplikhanelerde, SERVOtrail Circuit tek bir fitil makinası ile üç-dört ring iplik makinası arasında basit, sabit bobin devreleri sağlar. Geniş bir ürün yelpazesi sundukları için esnekliğin önemli olduğu iplikhaneler, SERVOtrail Flexible’ın avantajlarından faydalanabilir. Bu çözüm ile tüm fitil makinaları tüm ring iplik makinalarına besleme yapabilir.

SERVOtrail Direct, en zorlu müşteri ihtiyaçlarını karşılayan tamamen otomatik modeldir. Fitil bobini grupları, otomatik olarak ring iplik makinasının içine yerleştirilir ve cağlık yerine geçer. Boş masuraları dolu bobinlerle manuel olarak değiştirmeye gerek yoktur. Otomasyon seviyesine bağlı olarak SERVOtrail, bu proses aşamasında %30’a kadar personel tasarrufu sağlayabilir.