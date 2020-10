Covid 19 virüsünü yok eden kumaş Bursa’dan çıktı

Paylaş

Yaklaşık 15 yıldır teknik ve fonksiyonel tekstil üzerine faaliyet gösteren Bursa merkezli Ebruzen Tekstil’de üretilen kumaşın Covid 19 virüsüyle yapılan laboratuvar testleri başarıyla sonuçlandı. Ebruzen Tekstil Ceo’su Tekstil Mühendisi Sadık Kutlucan Türkiye’yi gururlandıracak bu haber hakkında şunları söyledi: ‘Dünyada tekstil üzerindeki antiviral aktiviteyi ölçmekte kullanılan EN 18184 standartlarına göre ürettiğimiz antiviral kumaşımız Covid 19 virüsüyle teste tabii tutuldu. Ürettiğimiz ve Neutron adını verdiğimiz kumaşın yüzeyine bırakılan Covid19 virüslerinin EN 18184 standardı uyarınca ilk 2 saatte %99,99 oranında yok olduğu belirlendi. Bu test birkaç̧ milyon Covid 19 virüsü ile yapıldı. Neutron Covid 19 süreciyle mücadelede önemli bir kilometre taşı olacak” diye konuştu. Kutlucan; “Çok mutlu ve gururluyuz. Ürettiğimiz kumaş̧ doğal olarak hem Türkiye hem de yurtdışında dikkat çekmeye başladı bile. Öncelikli hedefimiz Türk insanına, özellikle de sağlık sektörü̈ çalışanlarına fayda sağlamak. Nihai hedefimiz ise tüm insanlık için yararlı olmak. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.

SADECE TÜRKİYE DEĞİL TÜM DÜNYA İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Dünya üzerinde antimikrobiyal, antiviral kumaşların bulunduğunu belirten Ebruzen Tekstil Satış̧ ve Ürün Yöneticisi Endüstri Mühendisi Tunçel bu noktada dikkat edilmesi gereken durumları şöyle özetledi; “Kumaşın üretim aşamalarında kullanılan kimyasalların sağlık otoritelerinden alınmış̧ olan belgelerde sağlığa zararlı olmadığının kanıtlanması gerekiyor. Neutron hem Avrupa Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’ne hem de T.C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’ne uygun ve ruhsatlı kimyasalları kullanıyor. Neutron, Türkiye’de Covid 19 virüsüyle EN18184 standardı kapsamında ilk defa test edilen kumaş̧ olarak öne çıkıyor. Birçok ülkede onlarca ürünün tamamı bugüne kadar H1N1 domuz gribi virüsü veya Felinecoronavirüs de denilen coronavirüs ailesinin kedilere ait olan versiyonuyla testlerini yaptırıyor, buna hem Türkiye’den hem de dünyadaki ünlü̈ firmalardan birçok örnek gösterebiliriz. Kumaşların bu tarz virüslerle test edilmesi ve sonuçlarının olumlu olması bu kumaşların antiviral kumaşlar olduklarını gösterir, ancak bilimsel olarak aynı başarıyı Co-vid19’a karşı da gösterebilecekleri konusunda kesin bir bilgi veremez, sadece fikir verebilirler. Neutron bu konuda diğerlerinden ayrılıyor ve çok net, çok kesin bir bilgi veriyor. Bu da Neutron’u dünya üzerindeki ve Türkiye’de bulunan antiviral kumaşlardan ayırıyor ve hatta birkaç̧ adım öne geçiriyor. Bir diğer konu ise bizim test sonucumuzun konumu. Kumaşımız ilk 2 saat içinde tüm virüslerin %99,99’unu yok ediyor ve bu sonuç̧ matematiksel olarak fazlasıyla ileri düzeyde bir sonuç̧. %99 bile insanlarda iyi bir intiba oluşturuyor ancak %99,99 demek %99‘dan 100 kat daha fazla etkili demektir. Tüm bu nedenlerden dolayı tercih edilen ve antiviral özellikli olduğu belirtilen kumaşların tüketiciler tarafından hangi virüs cinsi ile test edildiği ve ilgili testlerden nasıl bir oranla geçtiğinin sorgulanması gerekiyor.”

HEDEF TÜM İNSANLIĞA HİZMET ETMEK

Kutlucan; “Elbette başarımızı uluslararası boyuta taşımak en büyük hedefimiz ancak ne yazık ki bu gibi mega planlar için yetkililerin desteği çok büyük önem taşıyor. Ülkemizin global bir marka çıkarma konusunda şu anda çok önemli bir fırsatı bulunuyor. Bu fırsatı iyi değerlendirebilirsek hem bu alanda global bir üretici olmuş̧ oluruz, hem de pandemi döneminde tüm insanlığın yararına bir iş yapmış̧ oluruz” diye konuştu.

SAĞLIK SEKTÖRÜ BU KUMAŞLA DERİN BİR NEFES ALACAK

Neutron antiviral kumaşın en önemli kullanım alanlarının başında sağlık sektörü̈ geliyor. Bu noktada doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının giydiği maskeler basta olmak üzere önlükler ve diğer yıkanabilir kıyafetler ile hastanelerde kullanılan çarşaf ve benzeri tekstil ürünlerinde, yıkanabilir ameliyathane kıyafetleri gibi birçok alanda Neutron bir kurtarıcı olmayı hedefliyor. CEO Kutlucan; “Sağlık çalışanlarımızın bu zorlu pandemi döneminde üst üste birkaç̧ kat maske taktıklarını görüyoruz, haklı olarak tek bir kat maske takmak istemiyorlar. Aynı zamanda maske üretimi için gereken standartlardan da başarıyla geçen Neutron kumaşlardan üretilecek maskeleri de bu taktıkları katmanlardan biri haline getirerek Covid19 virüsünün kumaş̧ tarafından yok edilmesi sağlanabilir. Bu bizim Ebruzen olarak en önemli bulduğumuz, kıymet verdiğimiz konulardan bir tanesi” diye konuştu.

YIKANABİLİR ÖZELLİK

Ebruzen Tekstil’in gerçekleştirdiği geçmiş̧ antiviral ve antibakteriyel test tecrübeleri en az 20-30 yıkama yapılabileceğini gösteriyor. Bu da tüketicinin ürününü defalarca çamaşır makinesine atıp yıkayabilmesi demek. Kumaşın kendine has özellikleri yıkama ile kaybolmadığından tüketici günlük kullanımın ardından yıkayıp ürünün içi rahat bir şekilde tekrar tekrar kullanabilir. CEO Kutlucan; ’Tecrübelerimize dayanarak defalarca yıkama ile sadece özelliğin şiddeti standardın belirlediği sınırlar içinde bir miktar azalıyor diyebiliriz. Bu noktada da 50 yıkama testine kadar süreci ilerleterek aslında ürünün çok uzun kullanımlarda bile antiviral özelliğini güçlü̈ şekilde devam ettirdiğini ispatlamak için yıkama sonrası viral etkinlik test çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde açıkladı.

İNSANIN OLDUĞU HER YERDE KULLANILABİLİR

Ebruzen Tekstil’in Covid 19’a karşı yok edici özelliği Türkiye’de bir ilk. Antiviral kumaş̧ Neutron, yıkanabilir maskelerden iş kıyafetlerine, nevresim takımlarından perdeye, koltuk döşemesinden gömleğe, tişörtten cekete her türlü̈ konfeksiyon ve ev tekstilinde kullanım alanına sahip. Bu da Covid 19’la mücadelede çok büyük bir adım anlamına geliyor. Neutron’un iki saat içinde %99,99 oranında tüm Covid 19 virüsünü̈ yok etmesi, kumaşın birçok sektörde kendine yer bulması anlamına geliyor. Sağlık sektörü̈ öncelikli olmak üzere insanın olduğu her alanda Neutron’a yer bulunuyor. Maskelerde, yıkanma durumu çok sık olmadığı için iş kıyafetlerinde, resmi üniformalar giyen devlet memurlarının kıyafetlerinde, kışlaların, okulların yatakhanelerinde, huzurevlerinde, her türlü ev tekstili ürünlerinde, toplu taşıma araçlarında döşemelik kumaş̧ olarak, tüm günlük kıyafet türlerinde ve detaylandırılabilecek birçok alanda kullanım alanına sahip olan Neutron,Covid 19 ile mücadelede bir savunma kalkanı olarak yer almaya hazır.

‘MÜCADELEYE DESTEK’

Firmanın Pazarlama Müdürü Elif Tunçel ise, Covid 19’a karşı bir nevi savunma silahı olarak kullanılacak ve Neutron markasıyla üretime hazır oldukları kumaşın, normal kumaş̧ türlerine göre fiyat farkının çok yüksek olmayacağını ifade etti. Arada küçük bir fiyat farkının olacağına işaret eden Elif Tunçel, “Amacımız Türkiye’nin verdiği savaşa destek olmak. Devletimizin ve milletimizin geleceği için kardan ziyade halkın sağlığı daha önemli. Salgınla yürütülen mücadeleye biz de araştırmalarımız ve bilimsel yaklaşımımızla destek vermeye çalışıyoruz” dedi.