Covid-19 krizi ve işletme yönetimi

Dr. Ahmet Temiroğlu, Özen Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı

COVİD-19 krizi bütün dünyayı önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor. İş dünyası da bu etkiden payını alıyor. Bu konuda elbette ki birinci öncelik insan sağlığıdır. Bu nedenle insanlık öncelikle bu virüsün getirdiği sağlık problemlerini çözmeye ve virüsün yayılmasını önlemeye çalışmaktadır. Ancak henüz aşı ve tedavi edici ilaçlar konusunda kesin ve tatmin edici sonuçlar alınmış değil. Birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de bu konuda çeşitli çalışmalar var. İnşallah yakın zamanda insanlık bu sorunun da çözümünü bulacaktır.

Ancak bu salgının işletmeler üzerinde de büyük etkileri olmaktadır. Bu etkiler en çok çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilerle olan ilişkilerde ortaya çıkabilmektedir.

KRİZ DÖNEMLERİNDE YÖNETİCİLİK ‘YILMAZLIK’

Özellikle üst yöneticiler kriz dönemlerinde paniğe kapılmamalı, ‘Yılmazlık’ (Resilience) denilen güçlü, kararlı ve inançlı bir tutum sergilemelidirler. Sürprizlerin olmadığı, her şeyin yolunda gittiği zamanlarda üretkenliği sağlamak iyi bir yönetim çabası olarak tanımlanabilir. Ancak kriz ve belirsizlik ortamlarında üretkenliği başarmak ancak ‘YILMAZLIK’ çabasıyla mümkündür.

Yılmazlığı yüksek yöneticiler, en kötü şartlar altında bile başaracağından emin olan yöneticilerdir. Durum ne kadar kötü olursa olsun, bunun düzeleceğine ve atlatılacağına inanır, buna çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçilerini de inandırırlar. Bunun yanında krizden çıkmak için plan ve programlar yaparak çaba da sarf ederler. Böyle yöneticiler çalışanların morallerinin ve motivasyonlarının bozulmamasına özen gösterirler. Krizi yönetirken işletmedeki çalışanların kişisel kaygılar duymasının ve işletmede de panik havasının yayılmasının önüne geçerler. Aynı tutumu müşteriler ve tedarikçiler için de sergilerler.

KRİZ DÖNEMİNDE ÇALIŞANLARA KARŞI TUTUM

Bu tip kriz ortamlarında çalışanlarla, doğru bir iletişim içerisinde olmak çok önemlidir. Çalışanların kriz döneminde işyeri ile ilgili gelişmeleri ve bilgileri doğru almaları gerekir. Uygulanacak politikaların, alınacak kararların hem doğru ve zamanında iletilmesi hem de bunların altındaki gerekçelerin doğru şekilde çalışanlara bildirilmesi, çalışanlar arasında kafa karışıklığının önüne geçer.

Diğer yandan işletmeler önlemler alırken, politikalar geliştirirken, öncelikle çalışanlarının bu krizden en az zararla çıkmalarını sağlayacak tedbirleri de düşünmelidirler. Günümüzde bütün işletmeler rakipleri tarafından sürekli izlenmektedirler. Herhangi bir rekabet avantajı elde ettiklerinde rakipleri de çok hızlı reaksiyon göstererek karşılık vermektedirler.

Örneğin bir işletme yeni bir ürün çıkardığında, rakipleri de benzer ürünleri en kısa zamanda ortaya koyabilmektedirler. Ya da bir reklam kampanyası başlattığında rakipleri çok daha güzel bir reklam kampanyasıyla buna karşılık verebilmektedirler. Hatta yaptığı inovasyon ve AR-GE çalışmaları da kısa zamanda kopya edilebilmektedir. Ancak o işletmenin rekabet avantajı, sahip olduğu insan kaynaklarından geliyorsa, bunun taklit edilmesi ve buna karşı bir reaksiyon başlatılması uzun yılları gerektirmektedir. Bu açıdan baktığımızda kriz dönemlerinde işletmelerde yapılabilecek en önemli hatalardan birisi, çok kesin zorunluluk olmadığı halde, çalışanların bir kısmının işten çıkarılmasıdır. İşletmeler belirli bir dönem zarar etseler de sahip oldukları insan kaynağını korumaya çalışmalıdırlar.