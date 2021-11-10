COVID-19 ile mücadele için gerekli bir araç kutusu- ASM

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Aşılar, sosyal mesafe ve yüz maskeleri (ASM) COVID-19’a karşı savaşmak için araç setindeki önemli araçlardır.

Yüz maskeleri gerçekten de ülke çapında aşılama programlarının en iyi öncül şartlarından biridir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, aşılama programı ilerlerken, yönetilebilir sayıda günlük COVID-19 vakasına ulaşana kadar, farklı eyaletlerde maske zorunlulukları ve diğer kısıtlamalar yürürlükteydi. Amerika Birleşik Devletleri’nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre, 140,4 milyon kişi tam olarak aşılanmıştır. 18 yaş ve üzeri nüfusun %53’ü tam olarak aşılanmış olduğundan, ABD kısıtlamaları gevşetmektedir. Ancak aşı düzeylerinin düşük olduğu ve yeni varyantların ortaya çıktığı ülkelerde COVID-19 protokollerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yerelleştirilmiş kısıtlamaların, vakalardaki günlük artışı azaltmada etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Hindistan ciddi bir ikinci COVID-19 dalgasıyla karşı karşıya olduğundan, aşılar her derde deva olmasına rağmen, nüfusun çoğunluğu aşılanana kadar, koruyucu önlemlere ihtiyaç vardır.7 Haziran’da Hindistan Başbakanı Sayın Narendra Modi ulusa seslenerek aşıya yönelik adımları vurgularken, insanlara maske takmalarını ve protokollere uymalarını tavsiye etti. Hindistan hükümeti, aşı programını merkezi olarak yürütecek ve 18 yaş ve üzeri kişilerin aşılanması için eyaletlere ücretsiz olarak aşı dağıtacak. Yerel makamlar tarafından bu tür merkezi tedarik ve dağıtım, Amerika Birleşik Devletleri’nde iyi çalıştı.

Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde, yüz maskeleri ve diğer protokollerin kullanılması, aşılanma oranı yaklaşık yüzde 60-70’e ulaşana kadar yardımcı oluyor. Lubbock, ABD’deki UMC Physicians Kurumsal Medikal Direktörü Dr. Craig Barker, böyle bir eşiğe ulaşmanın riskin yönetilebilir olmasını sağlayacağını belirtti.

Hindistan’da daha bulaşıcı olduğu bilinen delta varyantının ortaya çıktığına dair raporlar yayınlandığından yüz maskelerinin kullanımı, sosyal mesafe ve toplantılardan kaçınma, yayılmayı sınırlayacaktır. Yüz maskeleri kullanmak ve hijyen uygulamak, aşıyı hızlandırmak için zaman ayırmanıza yardımcı olacaktır.

Bu endüstri son yirmi yılda temelini oluşturduğundan Hindistan’ın KKD sektörü, gerekli koruyucu ekipmanı geliştirmek için iyi bir konumdadır. (https://today.ttu.edu/posts/2021/06/Stories/saving-lives-indias-technical-textile-revolution-paved-way-for-covid-19-response).

Özellikle Hindistan ile ilgili olarak, Mumbai ve Yeni Delhi gibi büyük şehirler ekonomilerini açarken, aşılar yaygınlaşana kadar yüz maskeleri gibi karşı önlemler önemlidir. Dr. Barker, yüz maskelerinin vücuttan çıkan mikropların sayısını sınırladığını ve yayılmayı önlemeye yardımcı olduğunu belirtti. Son araştırmalarımız, yüz maskeleri kullanmak gibi karşı önlemlerin COVID-19 vakalarının sayısını azalttığını gösterdi (https://today.ttu.edu/posts/2021/04/Stories/mask-mandates-reduced-covid19-in-states).

Hijyen protokollerine uyulması korona virüsünün yayılmasını sınırlayacak ve hayat kurtarmada büyük rol oynayacaktır.