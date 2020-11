Covid-19, bir şeyleri değiştirmek için itici güç oldu

DÜNYANIN YENİ LÜKSÜ “GÜVEN” OLDU

Ahu Büyükkuşoğlu Serter, son yıllarda dünyanın en lüks, en değerli şeyinin ‘güven’ olduğunu kaydetti. Şu dönemde güven satan her markanın, her şirketin bir anlamda ‘lüks’ sattığını dile getiren Serter, “Çünkü artık müşteri size güvendiği için geliyor ve bu da lüks bir marka olduğunuz anlamını taşıyor. Yani lüks anlayışı tamamen değişti. Bence şirketler bu konuyu çok iyi irdelemeli. Covid-19 döneminde herkes çalıştığı şirkete güvenmek istiyor. Güven çok önemli ve ancak bu güveni sağlamak çok daha önemli. Her şirket ‘Ben ne kadar güvenliyim? Müşterilerim kim?’ konularını iyi irdelemeli. Bu konuda kendini geliştirmeli” diyerek önerilerini paylaştı.

PANDEMİ SONRASINDA DEĞİŞEN DÜNYA