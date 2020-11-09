Clariant Masterbatches iş birimini PolyOne’a sattı

Hedef odaklı ve yenilikçi bir özel kimyasal şirketi olan Clariant, Masterbatches iş biriminin tamamının PolyOne’a satış işlemini tamamladı. Clariant’ın global Masterbatches iş birimi ve Hindistan’daki Masterbatches iş birimini kapsayan ve iki ayrı işlemlerden oluşan satışın işletme değeri, son 12 ayda beyan edilen (Eylül 2019 tarihinde sona eren) FAVÖK’ün yaklaşık 12,2 katına tekabül eden 1.56 milyar ABD Doları şeklinde gerçekleşti.

Clariant İcra Kurulu Başkan Vekili Hariolf Kottmann konuyla ilgili, “Bu ticari işlemin tamamlanmasıyla, Clariant tamamen özel kimyasallara odaklı bir şirket olma yönünde önemli bir adım daha atmış oluyor. Clariant, üç temel iş alanı Bakım Kimyasalları, Kataliz ve Doğal Kaynaklara odaklanarak pazarın üzerinde büyüme, daha yüksek kârlılık ve daha güçlü nakit akışı sağlamayı amaçlıyor. Masterbatches ve Healthcare Packaging iş birimlerinin satışını başarıyla gerçekleştirmemizin ardından, artık hedefimiz artık Pigments (Pigmentler) iş birimimizin tasfiye edilmesi olacak “ dedi.