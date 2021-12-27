Çin’de gelişen mobilya pazarı ve kişiselleştirme eğilimleri, Mart 2022’de CIFM / interzum guangzhou için zemin hazırladı

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Çin’den gelen son konut verileri, son üç yılda ülkenin ticari konut satışının, önceki on yıla kıyasla alan bazında 15 kata kadar arttığını gösteriyor. 2030 yılına kadar, Çin’in yüzde 70,6’sı kentleşeceği ve kentsel nüfusun 200 milyon daha artacağı tahmin ediliyor.

20 ila 50 yaş arası segment için ev sahipliğinin orta hızda ve yüksek kaliteli bir büyüme aşamasına girmesi bekleniyor. Artan kişi başına gelir ve küçülen aile büyüklüğü ile gelecekteki konut alanı yüzde 20 artacak.

Bu durum aynı zamanda tüm evi kişiselleştirmenin, sistem kapılarının ve pencerelerinin ve ayrıca softmobilyaların hızlı gelişimini ortaya çıkardı. Çin’deki üç büyük endüstri – ev döşeme, yapı malzemeleri ve ev geliştirme – altın bir çağa girmeye hazırlanıyor.

Şu anda ülke, dünya mobilya üretim kapasitesinin yüzde 25’ini oluşturuyor. Çin, önemli bir mobilya üreticisi olduğu gibi aynı zamanda dünyanın önde gelen mobilya tüketicisi ve ihracatçısı. Bu nedenle dünyanın her yerinden mobilya şirketleri bu gelişen pazara girmek için çaba göstermektedir.

CIFM / interzum guangzhou 2022, Çin Uluslararası Mobilya Fuarı ile eş zamanlı olarak 28 Mart’tan itibaren aynı adı taşıyan şehirde düzenlenecek. 2.100 katılımcı arasında, 30’dan fazla ülke ve bölgeden uluslararası şirket son ürün çeşitlerini sunacak. Etkinliklerin 340.000 metrekareye yayılması ve dört gün boyunca yaklaşık 200.000 ticari ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

Kaliteli aksesuarlar için başlatma paneli

Tüm evi kişiselleştirme, ev mobilyası endüstrisindeki mevcut trend olup tüketiciler, yüksek kaliteli ürünler, kullanışlı uygulamalar ve sürükleyici bir alışveriş deneyimi sunan markaları seçmeye daha istekli.

Ülkede halka açık olarak listelenen tüm önde gelen mobilya markalarının kendilerini premium, akıllı, sağlık ve deneyim odaklı olarak konumlandırdıklarını belirtmekte fayda var. Bu tür şirketler, aksesuar tedarikçilerini seçerken kuşkusuz daha seçicidir.

Sektörün önde gelen endüstri fuarı olarak tanınan CIFM / interzum guangzhou, Asya’da ağaç işleme makineleri, mobilya imalatı ve iç dekor endüstrilerinde her yıl önde gelen şirketlerin buluştuğu bir yer.

Çeşitlendirilmiş faaliyetler ticaret fırsatlarını buluşturuyor

Pratiklik ve fiyat, tüketicilerin mobilya pazarında değer verdiği iki faktörken teknoloji, rahatlık ve konfor temel taleplerdir. Bu nedenle, donanım aksesuarlarının ve bileşenlerinin daha esnek ve çeşitli olması gerekir.

Ayrıca, döşemeli mobilya üreticilerinin, bozunabilirlik ve geri dönüştürülebilirlik gereksinimlerini karşılayan geri dönüştürülmüş malzemelerin araştırma, geliştirme ve uygulamasına odaklanmaları giderek artan bir gerekliliktir.

Aynı zamanda, yapıştırıcıların, kaplamaların ve kimyasal hammaddelerin geliştirilmesi, daha yüksek kaliteye ve iyileştirilmiş standartlara doğru ilerlemektedir.

Hammadde fiyatlarındaki artış gibi faktörlerden etkilenen ahşap ürünler ve panellerde ise işletmelerin sürdürülebilir çözümlere ulaşabilmeleri için önemli yatırımlara ve yenilikçi teknolojilere ihtiyaçları var. Ağaç işleme makineleri, yavaş yavaş ürün ve üretim hatları tasarlamaktan, tüm fabrikayı tasarlamanın daha yüksek bir düzeyine geçiyor. Kişiselleştirilmiş mobilya üretiminin ihtiyaçlarını karşılamak için ekipmanın daha esnek olması gerekiyor ve Endüstri 4.0 çağında akıllı üretim kaçınılmaz bir trend.

Ancak sürdürülebilirlik, düşük maliyet, pratiklik ve estetik yaşama odaklanan ürünler pazarın ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilir. Bu, yeni malzeme geliştirme, yenilikçi teknoloji uygulamaları, ürün tasarımı ve fonksiyonel araştırma ve geliştirme için çıtayı yükseltti.

Online ve fiziksel modelin etkili kombinasyonu ile hem alıcılar hem de katılımcılar Çin pazarının nabzını tutabilir, son teknoloji ürünü yeni ürün teşhirlerini deneyimleyebilir, doğru iş ortaklarını bulabilir ve yeni ürün geliştirme için ilham alabilir.

Fuar için online ön kayıtlar başladı. 18 Ocak 2022’den önce ön kayıt yaptıran ziyaretçiler, hızlı giriş, ücretsiz fuar kataloğu ve özel bir hediye paketinin keyfini çıkaracaklar.

CIFM / interzum guangzhou hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.interzum-guangzhou.com adresi ziyaret edilebilir.