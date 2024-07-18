Linkedin

Aralık başında gerçekleşen Bengal Körfezi’ndeki Michaung tropikal kasırgası, Tamil Nadu’nun kuzey kıyılarını ve güney Andhra Pradesh’i vurarak hayatı durma noktasına getirdi. Tamil Nadu’nun başkenti Chennai’de, bazı bölgelerde yağışın 39-41 cm’ye ulaşması nedeniyle sel baskınları yaşanırken aynı zamanda Kuzey Chennai’deki bir petrol rafinerisinde meydana gelen sızıntı nedeniyle ham petrol yayılması olduğu bildirildi. Ennore gibi bölgelerde yoğun petrolle kirlenmiş kirli sular, halihazırda sel ve temel olanakların eksikliği nedeniyle sıkıntı çeken halk arasında panik ve sıkıntı doğuruyor.

Bugün (7 Aralık 2023) Kuzey Chennai’nin yoğun nüfuslu bazı bölgelerinde petrol içeren derin suları gösteren medya raporları ve videolar ortaya çıktı.

Boru hatlarındaki kırılmalarla çeltik tarlaları ve açık denizlerdeki boru hatlarında nakliye kazalarına bağlı nedenlerden dünya çapında ham petrol sızıntıları sıklıkla yaşanmaktadır. Farklı yağ emicilerin ve kirletici giderici teknolojilerin stratejik olarak stoklanması yararlı olacaktır. Petrol rafinerileri, ulaşım grupları, ulusal ve yerel yönetimler tarafından yapılan uzun vadeli planlama, bu alana yönelik teknolojilerin geliştirilmesini ve kirletici giderici ve emici ürünlerin stoklanmasını içermelidir.

Texas Tech Üniversitesi Nonwoven ve İleri Malzemeler Laboratuvarı’nda geliştirilen çevre dostu teknoloji, laboratuvar çalışmalarında bir gram pamuk bazlı emicinin 30 ila 50 gram yağı absorbe edebildiğini göstermiştir. Ham petrole lişkin sonuçların açıklanması küresel ilgi gördü.

Texas Tech Üniversitesi ve Aruppukkottai, Hindistan merkezli Jayalakshmi Textiles arasın- da gerçekleşen işbirliği yağ emici teknolojinin aboratuvardan pazar alanına aktarılmasıyla sonuçlandı. (https://today.ttu.edu/posts/2021/10/ Stories/indo-us-collaborative-cotton-based-product-can-absorb-oil-spills-quickly-sustainably). Ürün, Oil and Natural Gas Corporation’ın Godavari ve Cauvery delta bölgelerindeki tesislerinde yapılan saha denemelerinde başarılı oldu.

Bu iş birliği, Hindistan Hükümeti’nin “Hindistan’da Üret” girişimlerinin misyonuyla örtüşüyor. Texas Tech-Jayalakshmi Textiles’ın ortak teknoojisi, Başbakan Narendra Modi’nin “Küresel Düşünmek ve Yerel Yapmak” vurgusuyla örtüşüyor.

Şiddetli sellerin ortasında Chennai’de yaşanan son petrol sızıntısı göz önüne alındığında, kamu sektörüne bağlı petrol rafinerilerinin sürdürüebilir olan petrol ve toksik kimyasal emiciler geliştirmek için sanayi ve araştırma laboratuvarlarıyla iş birliği yapması gerekiyor.

Texas Tech Üniversitesi’nde geliştirilen teknoloji sahaya çıkmaya hazırdır ve Jayalakshmi Textiles’e sağlanacak ölçek büyütme desteği, kanıtlanmış bir yağ emici ürünün kitlesel olarak bulunabilirliğiyle sonuçlanacaktır.

Pamuk bazlı yağ emici teknolojisinin ölçeği büyütüldüğünde uygun maliyetli olacaktır. Bu tür ürünler uzun raf ömrüne sahiptir ve petrol kirliliğine karşı önlem olarak hizmet edebilir.

Chennai sızıntısı, ham petrol ve afete hazırlık sektörlerinde yer alanlar için bir uyandırma çağrısıdır.