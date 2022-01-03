Çeviklik tekstil endüstrisi için ilerlemenin yoludur

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Çevik olmak ve teknolojinin benimsenmesi, küresel tekstil endüstrisi için günümüz ihtiyaçlardır.

Tekstil Enstitüsü’nün (İngiltere) Kuzey Hindistan Bölümünün 33. kuruluş gününü kutlamanın bir işareti olarak, endüstri paydaşları, tekstil endüstrisi ve özellikle Hindistan sektörü için ileriye dönük yolu tartışmak üzere Zoom aracılığıyla bir araya geldi.

Hint Tekstil Endüstrisi Konfederasyonu Başkanı Bay T. Rajkumar, Hindistan endüstrisi hakkında ayrıntılı bilgi verdi ve büyüme için planları değerlendirdi. Yine Rajkumar, değer zinciri boyunca katma değer ve beceri geliştirmeye ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, teknik tekstiller sektörünün bir gün doğumu sektörü olduğunu ve hava yastığı gibi bazı ürünlerin zorunlu kullanımı gereğinin, kalite iyileştirmelerinin ve standardizasyonun önemine dikkat çekti. Hindistan tekstil sektörünün mevcut COVID-19 salgını sırasında Hindistan’ı KKD’ye (Kişisel Koruyucu Donanım) bakımından özgüvenli ve bağımsız hale getirmek için nasıl hızlandığını vurgulayarak, sektördeki büyümenin yaklaşık yüzde 13 olduğunu belirtti.

Hindistan’ın teknik tekstil sektörü çift haneli büyüme fırsatları sunuyor. Bu yazar, 2008 yılında GSYİH rakamlarını kullanan ampirik modellemeye dayalı olarak bu sektörün büyümesini öngördü.

“Hindistan Yükseliyor: Nonwovenlarda ve Teknik Tekstillerde Fırsatlar [https://www.researchgate.net/publication/228470939_India_Rising_opportunities_in_nonwovens_and_technical_textiles] raporu, yıllık yüzde 13 civarında bir büyüme öngörüsü ile 2050 yılına kadar büyümeyi tahmin ediyor. Sayın Rajkumar’ın bugünkü açıklaması, 2008 raporunda öngörülen büyüme rakamlarını kanıtlıyor. Hindistan hükümetinin Ulusal Teknik Tekstiller Misyonu gibi yatırımlarla ve teknik tekstiller sektörünün farklı alanlarında ülke genelinde Mükemmeliyet Merkezlerinin kurulması ile bu alanın potansiyelini gördüğü büyük ölçüde kabul edilmelidir. Mevcut Hindistan hükümeti, bu önemli görev için 2024 yılına kadar dört yıl boyunca yaklaşık 211,7 milyon ABD doları yatırım yapıyor.

Ginni Filaments Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bay Shirshir Jaipuria, tekstil endüstrisinde çeviklik, hız ve teknoloji ihtiyacını vurguladı. Hindistan sektörünü etkileyecek dört eğilime dikkat çekti: 1) Teknoloji; 2) Sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesi; 3) Pazarlama stratejisi ve 4) Tüketicileri anlama. Jaipuria, endüstrinin veriye dayalı olması ve açık ve daha iyi fikir alışverişine odaklanılması gerektiğini ekledi. Jaipuria bilişim sektörünün yeni ürünler geliştirmede ne kadar çevik olduğunu belirterek, sektörü çevik olmaya ve gereksinimlere uyum sağlamaya teşvik etti.

Profesör Vijay Kothari, akademi, araştırma organizasyonu ve endüstri arasında daha iyi koordinasyon ihtiyacını vurguladı. Silolarda çalışmanın üstesinden gelinmesi gerektiğini ve entegre bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Benim görüşüme göre, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu ve sağlık, çevre ve endüstriyel uygulamalara hitap eden ürünlere odaklanan uygun maliyetli yeni ürünlere ihtiyaç var. Bunun yanında bu sektör önemli bir ekmek kazandıran bir sektör olduğu için emtia elyaftan modaya tedarik zincirinde verimlilik sağlanmalıdır.