Çalık Denim ve Good American Sürdürülebilir İnovasyon için Güçlerini Birleştirdi

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Dünyanın önde gelen premium denim üreticileri arasında yer alan Çalık Denim, kadınlara özel geliştirdiği koleksiyonlarıyla dikkat çeken Good American’ın yeni sürdürülebilir koleksiyonu “Always Fits” için iş birliği gerçekleştirdi. Denim koleksiyonlarında “mükemmel uyum” vaadiyle ön plana çıkan Good American’ın yeni “Always Fits” Koleksiyonu, Çalık Denim’in sunduğu inovatif ve sürdürülebilir kumaşlarla hayat buldu.

Yakın zamanda piyasaya sürülecek “Always Fits” Koleksiyonu, kadınların değişken beden yapılarına hitap etmek için üç-dört beden aralığına uyum sağlayacak şekilde Çalık Denim tarafından geliştirilen özel bir kumaştan üretiliyor. Good American’ın araştırmalarına göre, ortalama erişkin bir kadın hayatı boyunca 31 kez beden değiştirebiliyor ve bir hafta kadar kısa bir süre içinde 5 kiloya kadar kilo alıp verebiliyor.

Koleksiyonu oluşturan skinny fit, yüksek belli denim pantolonlar, farklı denim yıkamalarıyla geniş renk yelpazesine sahip. “Always Fits” koleksiyonu ayrıca %100 elastikiyet özelliği sayesinde üstün konfor sağlıyor.

Mükemmel fit, inovatif ve sürdürülebilir kumaşlarla hayat buluyor

Eşsiz özellikleri ile denim sektöründe çığır açan Çalık Denim’in Selfsized konsepti ve Denethic teknolojisinin birleşiminden oluşan, Good American’a özel geliştirilen kumaşlar sayesinde Always Fits koleksiyonu lanse edildiği günden bu yana globalde yoğun ilgi görüyor.

Good American, 2021 yılı sonuna kadar denim kumaşlarının %90’ını sürdürülebilir kumaşlardan tedarik etmeyi hedefliyor. Benzer şekilde Çalık Denim, Passion For Life Passion For Denim Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin 2025 Hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ürün portföyünü genişletmeyi amaçlıyor. İki markanın bir araya gelerek sürdürülebilir ve mükemmel fit’li jean üretimi konusunda geliştirdiği bu iş birliği, denim sektörüne eşsiz bir örnek oluşturuyor. Koleksiyon, düşük çevresel ayak izi sayesinde sorumluluk sahibi denim müşterilerinin beklentilerini karşılıyor.

Çalık Denim’in inovasyon gücü fark oluşturuyor

Always Fits Koleksiyonu, Selfsized konsepti ve Denethic teknolojisi ile üretilerek, enerji ve su kullanımını azaltıyor ve yanlış beden jean satın alma riskini minimuma indiriyor. Selfsized, ultra yüksek elastikiyeti ve maksimum rahatlık ve yumuşaklık sağlayan pamuğu sayesinde tek beden bir jean’in geniş yelpazedeki farklı bedenlere mükemmel şekilde uymasını sağlıyor. 2020 yaz sezonunda piyasaya sürülen kumaş, e-ticaret kanalları üzerinden yanlış beden jean satın alma riskini de en aza indirmeyi vadediyor. Çalık Denim, bu özelliklere sahip Selfsized kumaşını Good American iş birliğinde Denethic teknolojisini kullanarak üretti. Denethic teknolojisiyle dikim sonrası jean yıkama sürecini ortadan kaldırıyor ve bu teknoloji sayesinde yıkanmış görünümlü kumaşlar elde ediliyor. Bu teknolojiyle rinse görünümü için %44, rinse+enzim görünümü için %15 ve ağartılmış görünüm kumaşları için %32 oranında su tasarrufu sağlanıyor.

Ayrıca yüksek elastikiyete sahip kumaşlarda bu oranda tasarruf değerleri elde etmek normal şartlarda mümkün değilken; Always Fits Koleksiyonu için Çalık Denim’in özel olarak geliştirdiği teknoloji sayesinde bu orana ulaşılabiliyor.

Çalık Denim, Passion For Denim Passion For Life Sürdürülebilirlik Stratejisi kapsamında yeni iş birlikleri ve teknolojiler geliştirerek sektörün sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük etmek üzere projelerine devam etmeyi hedefliyor.