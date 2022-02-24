Brückner, Türkiye’de kısa bir durgunluk döneminden sonra çok olumlu gelişiyor

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70 yılı aşkın bir süre önce bugünün sahibi Regina Brückner’in babası Kurt Brückner tarafından kurulan BRÜCKNER, tekstil terbiye endüstrisi için komple hatların geliştirilmesi ve inşasında dünya çapında lider bir şirketler grubudur.

Başlangıçta temel yetkinlik, klasik tekstil endüstrisi için germe makinesiydi. Bu arada BRÜCKNER portföyünü önemli ölçüde genişletti ve bu portföy örn. sürekli boyama hatları, makineleri ve kurutma, terbiye, yüzey işleme ve teknik tekstillerin ve dokunmamış kumaşların kaplanması vb. içermektedir. Bu portföy klasik tekstiller için her türlü bitirme hattını içermenin yanı sıra zemin kaplamaları, dokusuz kumaşlar veya cam kumaşların kaplanması ve bitirilmesi için hatları da içermektedir. BRÜCKNER, doğal olarak müşterilerine olabildiğince iyi hizmet verebilmek için enerji ve teknolojik danışmanlık, dünya çapında servis ve daha kolay makine işletimi için dijital sistemler gibi kapsamlı hizmetler sunmaktadır.

2018 yılında BRÜCKNER, “Alman Malı” trendine ayak uydurmak için Bavyera’da tamamen yeni bir üretim tesisi kurdu. Tüm BRÜCKNER makineleri, %100 olarak Almanya’da üretilen güvenilir ve verimli ürünlerdir. BRÜCKNER yeni üretim sahasında şüphesiz daha hızlı ve daha esnek hareket edebilmektedir. Büyük ve ağır makine bileşenleri çok daha kolay bir şekilde monte edilebilir ve hareket ettirilebilirken üretim adımlarının büyük bir kısmı otomatikleştirilmiştir. Almanya’daki konum, aile şirketi için çok önemlidir, çünkü çalışanların bilgi birikimi çok değerlidir ve üniversitelere ve araştırma ortaklarına olan kısa mesafe, ürünlerinin yüksek kalitesini garanti eder. Bu nedenle, BRÜCKNER iyi donanımlıdır ve gelecekteki zorluklar için konumlanmıştır.

Türkiye pazarında Brückner

Türkiye pazarına gelince, kısa bir durgunluk döneminden sonra çok olumlu gelişmiştir. Türkiye’deki çok deneyimli yerel servis teknisyenleri aracılığıyla BRÜCKNER, COVID-19 zamanlarında bile tüm müşterilere her zaman yetkin destek sağlayabilmiştir. Ayrıca Türk şirketlerinde her zaman BRÜCKNER makinelerinin kalitesini ve üretkenliğini doğru bir şekilde kullanabilen çok iyi eğitimli personel bulunur. Pek çok Avrupalı ​​tekstil üreticisi şu anda tedariklerini Türkiye’ye taşıyor ve daha önce bahsedilen yakınlık ve yetkinlikler hızlı, güvenilir ve kaliteli teslimatları garanti ediyor. Bu da ancak Türkiye’de kurulan yüksek kaliteli tekstil makineleri sayesinde mümkündür. BRÜCKNER, klasik ve teknik tekstiller alanında yüksek kaliteli ürünlere geçişlerinde daha fazla Türk müşterisini desteklemekten ve onlara eşlik etmekten memnuniyet duyacaktır.

BRÜCKNER önemli enerji tasarrufları sağlıyor

Nonwoven alanında da BRÜCKNER geçtiğimiz yıllarda çok gelişmiştir. BRÜCKNER ürün portföyündeki farklı kurutma fırınları, hijyen ve tıbbi tekstiller, bina ve jeotekstiller, filtre malzemeleri benzeri en farklı alanlara yönelik dokunmamış malzemelerin yanı sıra giyim, temizlik, bakım ve otomotiv için kumaşları kurutur ve güçlendirir. Köpük emdirme üniteleri, kaplama makineleri, kiss-roll ve floklama üniteleri gibi çeşitli uygulama sistemleri ürün yelpazesini tamamlamaktadır. BRÜCKNER, halıların, PVC zemin kaplamalarının veya suni çimlerin bitirilmesi için de eksiksiz hatlar sunmaktadır. Elbette BRÜCKNER tüm hatlar için enerji tasarrufu için ilgili bileşenleri de sunmaktadır.Isı geri kazanım ve kirlilik kontrol sistemleri en verimli olanlardır ve müşterilerin kumaş ve proses tipine bağlı olarak önemli enerji tasarrufu elde etmelerini sağlar.

Modüler tasarımı sayesinde BRÜCKNER hatlarının temizlenmesi de çok kolaydır. Bu hatlar, değerli kaynakların tüketimini azaltmanın yanı sıra çevrenin korunmasına da önemli bir katkı sağlamaktadır. Buna ek olarak şirket, her bir müşterinin koşullarına özel olarak uyarlanmış kapsamlı ve entegre enerji danışmanlığı sunmaktadır.

Müşteriler ve ilgili şirketler için optimum danışmanlık hizmeti sağlamak için BRÜCKNER, Leonberg/Almanya’daki Teknoloji Merkezinde, üretim koşulları altında tekstiller, teknik tekstiller ve dokunmamış kumaşlar için kaplama, terbiye ve ısıyla fiksaj işlemlerini yapabilecekleri bir test tesisi kurdu. Müşteriler ürünlerini test edebilir veya daha da geliştirebilir. BRÜCKNER, ısmarlama terbiye işi yapan şirketler için yeni bir üretime başlamadan önce tesislerinde ön testler yapmayı teklif ediyor. Kendi laboratuvarlarında veriler hızlı bir şekilde değerlendirilebilir ve bireysel bir makine konfigürasyonu yapılabilir.