BCF S8 Tricolor, çok renkliliğe doğru eğilimi dikkate alıyor

Oerlikon Neumag, verimli, tek renkli veya üç renkli bir varyant olarak BCF S8 halı ipliği sistemi ile müşterilerin ne istediğini biliyor. Çözüm, yine bu yıl 24-26 Mart 2021 tarihleri arasında Şanghay’da gerçekleşecek olan DOMOTEX asia / CHINAFLOOR’un odak noktası. Uzman kitle, W3 D26’daki Oerlikon Neumag standında avantajları kendileri görebilir.

İster tek renkli ister üç renkli versiyonu olsun, BCF S8’in performans verileri ve teknolojik incelikleri çok sayıda ticaret fuarı ve tanıtım turunda şimdiden büyük bir etki doğurdu: İplik başına 700’e kadar olası lif ile BCF S8, kardeşi BCF S + ‘dan (400 filament) açık bir şekilde daha iyi performans gösterir ve ayrıca 2,5 dpf’ye kadar daha ince titreler garanti eder. Ek olarak, yeni Witras III-37 sarıcıdaki işlem hızı, her zamankinden 3.700 m/dak daha yüksektir ve önceki teknolojilere kıyasla %15’e kadar artan bir iş hacmi sağlar. Sonuç olarak, %99’luk bir sistem verimliliği ve bir kilogram iplik başına yüzde 5’e varan enerji tasarrufu sağlamak mümkündür.

BCF S8’in üç renkli versiyonu tüm dilekleri gerçekleştiriyor

Melanjdan güçlü bir şekilde ayrılmışa kadar çok renkli halılara yönelik trend devam ediyor. Halı ipliği üreticileri için ürün farklılaştırma olanakları, daha esnek renk karıştırma varyantları sayesinde BCF S8 ile her zamankinden daha büyük. Bu prosesteki çekirdek bileşen olan, patent başvurusu yapılmış olan Color Pop Compacting (CPC-T) ünitesi, üç renkten elde edilen 200.000’den fazla renk tonu sunuyor.