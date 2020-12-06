Atıktan kaliteli ipliğe: IDF 2 ile pamuğun sürdürülebilir kullanımına katkı

Paylaş

Giyime talep dünya çapında artıyor – ancak pamuk ekimi alanları sınırlı. Truetzschler, bu değerli hammaddenin, pamuk atıklarından yüksek kaliteli ipliklerin üretilmesini sağlayan geleceğe yönelik teknolojilerle sürdürülebilir kullanımına önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

KENDİ ATIKLARINIZI KULLANIM – AKILLI BİR KONSEPT

Başarılı bir sürdürülebilirlik kavramına örnek, Özbekistan’daki Bakan Tex verilebilir. Şirket, hükümetin yerli tekstil sektörünün tüm değer zincirini tanıtmaya karar vermesinin ardından 2017 yılında Taşkent’te kuruldu. Bakan Tex birinci sınıf kamgarn üretiyor. Süreçte, yüksek kaliteli kamgarnda istenmeyen kısa lifler ve nepler içeren tarakaltı döküntüleri tarak makinelerinde ayıklanır. Elyaflar daha öncesinden harman hallaç dairesinden ve tarakların üzerinden geçtiği için bunlar yüksek kaliteli “atık”tır. Tarakaltı döküntüleri mesela banknotlarda veya hijyen ürünlerinde kullanılan geri dönüştürülebilir bir hammaddedir. Aynı zamanda mükemmel rotor ipliklerine dönüştürülebilir. Bu, Entegre Cer (IDF) kullanılarak sürecin kısaltılmasıyla mümkün olur. İyi bir ipliğin işlenmesini sağlamak için elyaf uzunluğu IDF sayesinde önemli ölçüde daha kısa olabilir. % 100 tarakaltı döküntü telefi işlenmiş olsa bile iplik mükemmel kalitededir. Şu ana kadar kısaltılmış işlem olmadan bu mümkün olmamıştır.

FT Textile ile röportaj

Bakan Tex halihazırda bu büyük potansiyeli kullanmaktadır. 2019 yılında kurulan yan kuruluşu FT Textile’de Bakan Tex’in tarakaltı döküntülerini işleyen bir rotor iplik işletmesi 250 çalışanı ile işletiliyor. 22 IDF 2 makinesi 8640 rotor için besleme üretiyor. Ayrıca şirket, kısa hazırlık süreci ile harman hallaç ve tarak atıkları işlemek için ek IDF makinelerine ve geri dönüşüm tesisine de yatırım yaptı. IDF ile kısaltılmış sürecin avantajları hakkında Sekar Rajam (FT Tekstil CEO’su), Jaya Prakash (Kalite Üretim Müdürü) ve Abdukayum Saidov (Direktör) ile görüştük.”

Truetzschler: Kendi tarakaltı döküntülerinizi IDF2 ile işlemeye karar vermenize ne sebep oldu? Sizi bu

konsepte ikna eden şey nedir?

FT Textile: FT Textile olarak OE iplikçiliğine güveniyoruz. %100 ham pamuk kullanıyoruz, fakat aynı zamanda atık ile pamuk karışımı (tarakaltı döküntüleri) kullanıyoruz. Bu işlem, kısa elyafların (elyaf uzunluğu 20.6 mm) ipliğe mükemmel şekilde işlenmesine imkân sağlıyor.

Truetzschler: İplikhaneniz için kısaltılmış işlemin ana avantajları nelerdir? Sizin için tasarruf potansiyeli sunuyor mu?

FT Textile: Bu işlem bizim için özellikle uygundur, çünkü işlenmemiş pamuğa ek olarak, tarama sırasında üretilen kısa atık elyafları sorunsuz bir şekilde kullanabiliriz. Bu sadece hammadde tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yer, enerji ve personelden de tasarruf sağlar.

Truetzschler: Kısaltılmış işlemle ne kadar iplik üretiyorsunuz? Ve bu açıdan gelecek planlarınız nasıl?

FT Textile: Şimdiye kadar, tarak başına ortalama 450 ton ürettik. Ne 10 Ne’dan 36 Ne’ye kadar iplik üretiyoruz. Yakın gelecekte, her taraktan tutarlı kalitede en az 1.000 ton iplik üretmeyi umuyoruz.

Truetzschler: Hangi karıştırma oranını kullanıyorsunuz? Ve ne kadar atık ve ham pamuğu karıştırıyorsunuz?

FT Textile: Üç karışım oranıyla üretiyoruz: İlk karışım %100 ham pamuk, ikinci karışım% 80 pamuk ve % 20 atıktan oluşmaktadır. Üçüncü karışım yalnızca tarakaltı döküntülerini içerir.

Truetzschler: İplik kalitesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Müşterileriniz ne diyor?

FT Textile: Mükemmel! Kaliteden son derece memnunuz. Müşterilerimizden henüz önemli bir şikâyet almadık.

Truetzschler: Hangi son ürünler için kullanılan kısaltılmış işlemle (IDF2) üretilen ipliklerdir?

FT Textile: Müşterilerimiz ağırlıklı olarak triko ve dokuma kumaş sektöründen gelmektedir.

Truetzschler: Sizce bu sürecin ekolojik avantajları nelerdir?

FT Textile: Bizim için en önemli avantajlar, önemli enerji tasarrufu ve daha az yer gereksinimidir. Bizim için de önemli olan, basitleştirilmiş kutu taşımacılığı nedeniyle daha az personele ihtiyacımız olması.

Truetzschler: Kısaltılmış sürecin gelecekteki önemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

FT Textile: Kısaltılmış sürecin bizim için önemli olmaya devam edeceğine inanıyoruz.

KISALTILMIŞ SÜREÇ – DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN BİR MODEL

Pratik örneğimiz, IDF 2 ile kısaltılmış sürecin belirli avantajlarını göstermektedir. Böylece, hammadde ve enerji tasarrufu konusundaki mevcut zorluklar biz ve müşterilerimiz tarafından karşılanmaktadır. FT Textile’e ek olarak, kısaltılmış eğirme hazırlık süreci, diğer müşteriler tarafından kendi penye atıklarını yüksek kaliteli rotor ipliklerine işlemek için zaten kullanılmaktadır.

EK BÖLÜM: PAMUK VE ÇEVRE

Tekstil ürünlerine ve dolayısıyla pamuk ürünlerine olan talep, nüfusun artması ve ekonomik refahın bir sonucu olarak kişi başına tüketimin artması sebebiyle istikrarlı bir şekilde yükselmektedir. Pamuk, dünya çapında Almanya kadar geniş bir alanda yetiştirilmektedir. Ancak, tarım alanları sınırlı olduğundan pamuk üretimi istenildiği gibi artırılamaz. Ayrıca, bitkiler ılık iklim koşullarına ve aşırı miktarda sulama gerektirir. Bundan başka, tarım ve böcek ilaçları ile tedavi edilirler ve böylece küresel böcek ilacı ve gübre tüketiminin yüzde onunu oluşturur.

Bu yüzden, pamuk çok rağbet gören fakat aynı zamanda tartışmalı bir hammaddedir. Bu yüzden verimli kullanım gereklidir. Bu duruma bir yandan pamuğa sentetik lifler eklenirken, diğer yandan hammaddeyi kullanmak için sürdürülebilir yöntemler uygulanır. 2019’dan bu yana, sürdürülebilir pamuk üretimi ve işlenmesi Özbekistan, Kamerun, Burkina Faso ve Hindistan ülkelerinde Federal Ekonomik İşbirliği Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Dünya çapında mevcut platformlar ve girişimler, pamuk endüstrisinde sürdürülebilirliği artırmak için entegre edilmiştir. Diğer şeylerin yanı sıra, çiftçiler için daha sürdürülebilir yetiştirme yöntemleri konusunda eğitim kursları da bu çerçevede sunulmaktadır.