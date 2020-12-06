“Anadolu’nun en etkin iş insanı” Abdulkadir Konukoğlu

Ekonomist’in düzenlediği araştırma sonuçlarına göre, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, sekizinci kez listenin birinci sırasında, Anadolu’nun En Etkin İş İnsanı olarak açıklandı.

Ekonomi dünyasının saygın yayın organlarından Ekonomist’in sekizinci kez düzenlediği “Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı” araştırması sonuçları yayımlandı. Araştırma sonuçlarına göre, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, sekizinci kez listenin birinci sırasında, Anadolu’nun En Etkin İş İnsanı olarak açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki kentler baz alınarak oluşturulan listede, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu sekizinci, Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu 20’inci sırada bulunuyor.

Sibel Atik’in hazırladığı haberde, “İş dünyasının Anadolu’dan çıkan önderlerini sıraladığımız ‘Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı’ araştırmasının 2020 sonuçları netleşti. Her biri bulundukları kentlerde şirketleriyle ciddi istihdam sağlıyor, vergi rekoru kırıyor ve yaptıkları sosyal yatırımlarla bölge ekonomisine güç veriyor” denildi. Haberde, “Bu yıl sekizincisini açıkladığımız bu araştırma, listede yer alan iş insanlarına ekonomik, sosyal çabaları, sivil toplum kuruluşlarındaki faaliyetleri ve kentlerindeki kalkınmaya verdikleri destek nedeniyle bir anlamda alkış tutuyor” ifadeleri kullanıldı.